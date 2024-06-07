Группировки войск «Южная» и «Центр» освободили населённые пункты Парасковиевка и Уманское - Минобороны

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Группировки войск «Южная» и «Центр» освободили населённые пункты Парасковиевка и Уманское - Минобороны

В течение недели с 1 по 7 июня 2024 года ВС России нанесли 27 групповых ударов ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами-камикадзе по объектам энергетики Украины. Кроме того, целями выступили места хранения боеприпасов и техники, безэкипажных катеров, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все объекты поражены.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям семи соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.



За неделю российские войска освободили два населенных пункта, речь идет о Парасковиевке и Уманском. Имеются заходы и в другие населенные пункты, но в них еще идут бои или зачистки.

Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины. Отражены 11 контратак. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка ДНР, а также нанесли поражение формированиям 14 соединений ВСУ.

Войска группировки «Центр» освободили населенный пункт Уманское ДНР, нанеся поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразив 39 контратак. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины.

Общие потери ВСУ по всей линии фронта, кроме Северного направления, за неделю: по личному составу — 9740 человек убитыми и ранеными, в плен сдалось 27 человек; по бронетехнике — шесть танков, 57 единиц легкой бронетехники, включая БТРы, БМП и бронемашины, 153 единицы автотранспорта; по артиллерии — 156 единиц полевой артиллерии. Уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, еще один штурмовик Су-25 уничтожен ударом «Ланцета». Сбиты: две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», две доработанные для применения по наземным целям зенитные ракеты С-200, 17 управляемых авиабомб «Hammer», три ракеты ЗРК Patriot, три ПКР «Нептун», 93 реактивных снаряда HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 424 беспилотника.
6 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 15:54
    Про Уманское и Парасковеевку(не "виевку"-мы на отечественном сайте)О этом тут сообщали уже дней десять назад.Может в самом деле,дождаться подтверждения было.А то вдруг и не то..Как одно время с Марьинкой было.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:58
    Почувствуйте разницу ,вот чем кормит французская пропаганда своих читателей .Скрин с " Ля Фигаро" .А потом удивляемся, как много у них идиотов ,в нашем понимании.
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +2
      Сегодня, 16:24
      Почувствуйте разницу ,вот чем кормит французская пропаганда своих читателей .Скрин с " Ля Фигаро" .А потом удивляемся, как много у них идиотов ,в нашем понимании.

      hi
      Ох как бы мне хотелось, что бы наши парни взявшие Прасковеевку прошлись Маршем по городу Парижу..
      А потом в местных забегаловках напомнили французам, откуда у них взялись рестораны "БИСТРО".
    2. SS68SS Звание
      SS68SS
      +1
      Сегодня, 16:24
      Андрей С, Для них "захват", для нас "освобождение"... В этом вся разница
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 16:35
        Да и у наших СМИ такое напишут про Францию...Идет информационная война,обработка своего электората .Ничего нового
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 16:03
    пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
    ...ну вот...опять по сараям с наркоманами....а тем временем по мостам западного бандерлянда двигается беспрепятственно очередная западная смерть