Президент России пообещал проиндексировать пенсии работающим пенсионерам с 2025 года

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Президент России пообещал проиндексировать пенсии работающим пенсионерам с 2025 года

В Российской Федерации будут индексировать пенсии и тем пенсионерам, кто продолжает трудиться после достижения пенсионного возраста. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил глава российского государства, соответствующий законопроект российские законодатели рассмотрят в весеннюю сессию Государственной думы Российской Федерации. Следовательно, индексация пенсий работающим пенсионерам начнется с 1 февраля 2025 года. Далее она будет происходить ежегодно.

По словам главы российского государства, у нашей страны есть все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Никаких проблем и препятствий для этого у государства нет.

Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим... должны принять это решение

- подчеркнул Владимир Путин.

Президент напомнил, что сегодня в России наблюдается дефицит кадров. В то же время, люди предпенсионного и пенсионного возрастов являются наиболее квалифицированными специалистами.

Ранее вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам во время встречи на полях ПМЭФ президента попросил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путин с мнением главы северной столицы согласился.
18 комментариев
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  1. Alien From Звание
    Alien From
    +6
    Сегодня, 16:05
    Обещание не значит исполнение. Минусуйте.
    1. Бомба Звание
      Бомба
      0
      Сегодня, 16:19
      На три тысячи рублей проиндексирует если повезет. Один раз сходить в гамнит хватит.
      1. Лена Петрова Звание
        Лена Петрова
        0
        Сегодня, 16:32
        И то верно, - пусть тогда не индексируют, разве 3 т. деньги для пенсионеров ? И так хватает.
    2. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 16:50
      Президент России пообещал

      Что-что, а обещать у нас умеют. Напомните, насколько обещалось увеличить пенсии пенсионерам, после принятия закона о повышении пенсионного возраста? Да и много чего обещалось и дальше- вспомните майские и мартовские типа "указы"... и как их исполнение? "Я прокукарекал, а там хоть и не рассветай"- русская пословица. Ну, а чо- лохи ведутся столько лет, почему бы и не "переобещать обещанное"....работает же.
  2. АрхиФил Звание
    АрхиФил
    +8
    Сегодня, 16:11
    Опять президент.Опять про пенсии. laughing
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:18
    Довольно справедливое решение очень много северян вышло на пенсию в 50 - 55 лет до июня 2018 г и они сечас работают .Чем дольше живёшь тем больше пенсия.Проверено на себе.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 16:22
      как мне кажется - проблема будет в другом: хватит ли денег на все обещания?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 16:25
        если не хватит - попросят отнестись с пониманием (с)
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:30
        Дедок.Здесь есть один нюанс,я как работающий пенсионер получаю чуть больше половины своей пенсии.А теперь эти деньги будут идти не в виртуальную мою пенсию,а чисто в пенсию которую я получаю ,расписывать в квиточке на почте.Вопрос какой рроцент индексации.Жене живыми деньгами повысили пенсию на 600 руб ,мне виртуально 2500 руб,в предыдущее повышение
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 16:48
          Я чего-то не возмущаюсь законом от 2018 г. Хотя не дополучаю ,как работающий пенсионер ,честно заработанные 16 тысяч руб.Надо уволиться чтобы получать пенсию полностью
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:32
      А было еще одно "справедливое"решение о пенсионном возрасте...Правда он теперь про это забыл,наверное.Посмотрим,проиндексируют ли.
    3. VALERIK_097 Звание
      VALERIK_097
      0
      Сегодня, 16:49
      ))) Придётся теперь поработать до 1 февраля,посмотреть(прослезится или поржать).Сейчас пенсия не дотягивает и до 10 процентов от моей "белой" зарплаты.
  4. Perun61 Звание
    Perun61
    +5
    Сегодня, 16:18
    Почему с 2025?
    Сейчас вроде все обещания с 2030 начинаются?
    И почему их перестали индексировать? Байден запретил или это еще при Клинтоне было?
    Да нет же, в 2016 при Путине.
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Perun61
      Да нет же, в 2016 при Путине.

      Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

      Как сделать людям хорошо? Отнять у них что-то, а потом вернуть обратно.
      И все хвалят несмываеняемого лидера нации за мудрые решения.
      В очередной раз подтвердил свою заботу о народе, спасибо благодетелю.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 16:23
    Пока дождешься много воды утечет...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:26
      и многих к тому времени вынесут ногами вперёд...... и для таких вопрос отпадёт сам собой.
      1. АрхиФил Звание
        АрхиФил
        +4
        Сегодня, 16:30
        вопрос отпадёт сам собой.

        *Прошу отнестись к этому с пониманием....*
        В.В.Путин
        29.08.2018 hi
        1. Mishka78 Звание
          Mishka78
          0
          Сегодня, 17:02
          Цитата: АрхиФил
          *Прошу отнестись к этому с пониманием....*
          В.В.Путин
          29.08.2018

          А в 2021 подписал закон о выплате пенсий всем тем, кто переехал в РФ из стран ЕАЭС или получил гражданство РФ или имеет ВНЖ в РФ 15 лет. И потянулись ценные иностранные специалисты кишлаками, с мамами-папами и прочими родственниками.