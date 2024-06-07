Президент России пообещал проиндексировать пенсии работающим пенсионерам с 2025 года

Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим... должны принять это решение

В Российской Федерации будут индексировать пенсии и тем пенсионерам, кто продолжает трудиться после достижения пенсионного возраста. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Как отметил глава российского государства, соответствующий законопроект российские законодатели рассмотрят в весеннюю сессию Государственной думы Российской Федерации. Следовательно, индексация пенсий работающим пенсионерам начнется с 1 февраля 2025 года. Далее она будет происходить ежегодно.По словам главы российского государства, у нашей страны есть все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Никаких проблем и препятствий для этого у государства нет.- подчеркнул Владимир Путин.Президент напомнил, что сегодня в России наблюдается дефицит кадров. В то же время, люди предпенсионного и пенсионного возрастов являются наиболее квалифицированными специалистами.Ранее вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам во время встречи на полях ПМЭФ президента попросил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путин с мнением главы северной столицы согласился.