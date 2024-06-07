Президент Республики Сербской объявил о скором референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины
Похоже, что решение об отделении Республики Сербской (РС) от Боснии и Герцеговины уже окончательно принято.
Напомним, что ранее лидер РС Милорад Додик заявлял, что власти республики к концу июня подготовят полный анализ соблюдения Дейтонского соглашения. С его слов, последнее сегодня сохранилось лишь частично и практически не выполняется сторонами.
Исходя из этого, президент республики Сербской отметил, что его народ больше не может жить в стране, в которой многое не соответствует конституции. Поэтому первоочередной задачей властей сегодня является подготовка мирного выхода республики из состава Боснии и Герцеговины.
В то же время, комментируя сложившуюся ситуацию корреспонденту ТАСС на полях ПМЭФ, Додик заявил о том, что референдум о выходе его республики точно состоится, но пока власти не определились с датой его проведения.
- заявил политик.
При этом лидер РС добавил, что власти республики не желают создавать напряженность на территории Боснии и Герцеговины. Поэтому все решения будут приниматься исходя из результатов переговорного процесса, который уже ведется.
- подытожил Додик.
Стоит добавить, что ранее глава РС также не исключал варианта с объединением его республики с Сербией в будущем.
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