Президент Республики Сербской объявил о скором референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины

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Президент Республики Сербской объявил о скором референдуме о выходе из состава Боснии и Герцеговины

Похоже, что решение об отделении Республики Сербской (РС) от Боснии и Герцеговины уже окончательно принято.

Напомним, что ранее лидер РС Милорад Додик заявлял, что власти республики к концу июня подготовят полный анализ соблюдения Дейтонского соглашения. С его слов, последнее сегодня сохранилось лишь частично и практически не выполняется сторонами.



Исходя из этого, президент республики Сербской отметил, что его народ больше не может жить в стране, в которой многое не соответствует конституции. Поэтому первоочередной задачей властей сегодня является подготовка мирного выхода республики из состава Боснии и Герцеговины.

В то же время, комментируя сложившуюся ситуацию корреспонденту ТАСС на полях ПМЭФ, Додик заявил о том, что референдум о выходе его республики точно состоится, но пока власти не определились с датой его проведения.

Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен

- заявил политик.

При этом лидер РС добавил, что власти республики не желают создавать напряженность на территории Боснии и Герцеговины. Поэтому все решения будут приниматься исходя из результатов переговорного процесса, который уже ведется.

Собственно, идем в этом направлении

- подытожил Додик.

Стоит добавить, что ранее глава РС также не исключал варианта с объединением его республики с Сербией в будущем.
1 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:51
    Ну посмотрим, а то может Вашингтон и не отпустит, а то как заявил Вучич что Сербия очень не зависимая страна, НО, до тех пор пока на её руководство не надавят.