Путин на ПМЭФ пообещал повысить минимальный размер оплаты труда с 2025 года, связав его с медианной зарплатой

В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в г. Санкт-Петербурге. Глава российского государства в своем выступлении затронул важные аспекты развития мировой и национальной экономики.Как заявил Владимир Путин, сегодня мировая экономика вступила в эпоху глобальных перемен. Россия существующие вызовы принимает. Наша страна, отметил президент, готова к сотрудничеству с зарубежными странами и компаниями по всем направлениям.Что касается российской экономики, то Путин сделал ряд интересных заявлений.Во-первых, президент заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года будет привязан к медианной заработной плате. Он составит 48% от медианной заработной платы и будет равен в 2025 году 22 тысячам рублей.- подчеркнул Владимир Путин.Во-вторых, президент призвал поддерживать креативную индустрию в регионах и развивать туристический бизнес, в том числе упростить путешествия по России.В-третьих, глава российского государства анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Однако пока Путин не стал раскрывать, какие именно меры по поддержке малого и среднего бизнеса готовит российское государство.Президент выступил и за расширение программы семейной ипотеки. Граждане должны получить возможность покупать по ставке в 6% жилье в малых городах вне зависимости от того, каков возраст детей в семьях. Сейчас льготное ипотечное кредитование предоставляется всем российским семьям, в которых растут дети в возрасте до шести лет.Также глава российского государства заявил, что в стране необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для компаний, работающих в сфере информационных технологий. Такая ставка должна действовать до 2030 года.