Путин на ПМЭФ пообещал повысить минимальный размер оплаты труда с 2025 года, связав его с медианной зарплатой

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Путин на ПМЭФ пообещал повысить минимальный размер оплаты труда с 2025 года, связав его с медианной зарплатой

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в г. Санкт-Петербурге. Глава российского государства в своем выступлении затронул важные аспекты развития мировой и национальной экономики.

Как заявил Владимир Путин, сегодня мировая экономика вступила в эпоху глобальных перемен. Россия существующие вызовы принимает. Наша страна, отметил президент, готова к сотрудничеству с зарубежными странами и компаниями по всем направлениям.

Что касается российской экономики, то Путин сделал ряд интересных заявлений.
Во-первых, президент заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года будет привязан к медианной заработной плате. Он составит 48% от медианной заработной платы и будет равен в 2025 году 22 тысячам рублей.

В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей

- подчеркнул Владимир Путин.

Во-вторых, президент призвал поддерживать креативную индустрию в регионах и развивать туристический бизнес, в том числе упростить путешествия по России.

В-третьих, глава российского государства анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Однако пока Путин не стал раскрывать, какие именно меры по поддержке малого и среднего бизнеса готовит российское государство.

Президент выступил и за расширение программы семейной ипотеки. Граждане должны получить возможность покупать по ставке в 6% жилье в малых городах вне зависимости от того, каков возраст детей в семьях. Сейчас льготное ипотечное кредитование предоставляется всем российским семьям, в которых растут дети в возрасте до шести лет.

Также глава российского государства заявил, что в стране необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для компаний, работающих в сфере информационных технологий. Такая ставка должна действовать до 2030 года.
3 комментария
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  1. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 16:58
    Эт конечно все хорошо. Но тогда уже вводите государственное регулирование цен. Какой смысл поднимать зряплаты и пенсии если все эти "повышения" не успевают за ростом стоимости товаров?
  2. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 17:03
    Уже писалось не раз, чем отличается от вязка МРОТ от "прожиточного минимума", который рассчитывается по "корзине потребления" и привязка к "медианной" оплате труда. Дело в том, что при галопирующей инфляции, которая наблюдается в РФ в последнее время стоимость "корзины питания" и "минимума потребления" растёт огромными темпами. А если туда добавить и услуги ЖКХ, то получается, что МРОТ слишком уж дорогой и чтобы его не платить в реальном виде, придумали привязать МРОТ к "медианной" зарплате. "Медианная зарплата" зависит от зарплат работодателя, который ее-зарплату повышать и не собирается. Таким образом по сговору работодателей, зарплата может не только не расти, но даже падать, следовательно и "медианная" зарплата может не только не расти, но даже падать несмотря на рост цен на продукты и ЖКХ. Таким образом привязка МРОТ к "медианной" зарплате- лукавый ход властей, чтобы не учитывать во МРОТ реального подорожания жизни в стране.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:03
    А можно сначала думать, а потом говорить? Он представляет сколько людей потеряет работу, сколько предпринимателей разорятся, при таком повышении? Пример: было парочка уборщиц, пенсионерок, не Газпром, зарплата МРОТ 17000 руб. Подняли, что делать? Вешать на одну два участка, причем уволив обеих и взяв помоложе купив технику. То же с маленькими магазинчиками и палатками, им сразу капут.