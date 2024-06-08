Тара для американцев - в Польше открылось производство пусковых контейнеров ЗРК Patriot

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Тара для американцев - в Польше открылось производство пусковых контейнеров ЗРК Patriot

На оборонном заводе компании WZL1 в польском Демблине открылась производственная линия, предназначенная для выпуска пусковых контейнеров для ракет PAC-3 MSE зенитного ракетного комплекса Patriot.

Предполагается, что первые экземпляры тары, заказанные американским концерном Lockheed Martin, будут готовы к сентябрю 2024 года.



WZL1 участвует в обслуживании и производстве компонентов для приобретенных Варшавой боевых систем, в том числе ЗРК Patriot. На первом этапе Польша закупила в 2018 году две уже поставленные батареи, включая 16 ПУ и более 200 ракет PAC-3 MSE, на втором – 6 батарей с 48 ПУ и «несколькими сотнями» ЗУР PAC-3 MSE. Общая стоимость этих двух контрактов составляет более $14 млрд. В отдельном соглашении 2024 года были заказаны дополнительные компоненты системы на сумму свыше $2,5 млрд.



Польское правительство, совершая столь дорогостоящие покупки, заявляло, что местная оборонка будет активно участвовать в производстве Patriot. Однако на деле ВПК страны получил лишь крохи.

Согласно офсетным контрактам, американская сторона обязана вложить в производство на территории Польши около 900 млн злотых по первому соглашению и 1,3 млрд злотых по второму, то есть всего 2,2 млрд злотых или $560 млн.

В итоге обещанный властями «подъем оборонки» фактически обернулся лишь производством «тары» для американских ракет, и то, вероятнее всего, в виде сборки.

7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:47
    С учётом конфликта на Украине из Польши по ходу лепят следующего кандидата на таран для нас.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:55
      В ходе последнего передела Польши в 1945 году польский поросёночек значительно разжирел за счёт Германии, но нисколько не утратил своего знаменитого ого гонора и готов к очерному разделу. По опросам в Польше страну готовы защищать всего лишь треть граждан. Остальные склоняются либо к нейтралитету либо ухилянству на Запад.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 09:59
        Бородач, лично я не верю во все эти опросы и соц исследования. Просто по открытой информации Польша тратит колоссальные деньги для неё на оружие и закупает новые образцы в немалых количествах.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 10:11
          Что есть, то есть. Польша усиленно вооружается, но кадровый резерв у ВС невелик. Вероятнее всего после Украины США попытается отправить на свинорезку Молдавию и Трибалтику. На примере Трибалтики можно будет отработать невыполнение 5 статьи Устава НАТО, а после отработки механизма взаимопомощи отправить на свинорезку Польшу и Румынию.
          Венгры и словаки, Орбан и Фицо уже сейчас почуяли к чему всё это идёт и готовятся спрыгнуть с отходящего от причала Титаника. Орбан заявил, что в случае эскалации на Украине Венгрия готова в той или иной форме приостановить своё членство в НАТО.
          Финляндия тоже может выступить полезным и.диотом, которого записали в очередь на забой. Жадные финики уже начали процесс конфискации недвижимости в Финляндии, пренадлежащей российским резидентам. В связи с чем, вспоминаются крылатые слова финки из кинофильма Особенности национальной рыбалки: Русские всегда возвращаются за своим.
      2. Винни76 Звание
        Винни76
        +2
        Сегодня, 10:13
        По опросам в Польше страну готовы защищать всего лишь треть граждан

        Треть это пока ничего не началось. Нет кладбищ до горизонта, ТЦК в каждом троллейбусе, есть электричество, отопление и горячая вода
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 10:18
          В Польше догадываются о потерях Украины. И о своих тоже. Много польских военнослужащих, в том числе высокопоставленных, погибают на разных учениях и в разных катастрофах, по факту на Украине. ИноСМИ иногда публикуют польские статьи с комментариями Поляков, и там далеко не все поляки страдают русофобией, бряцают оружием и хотят последовать за шумерами, многие предлагают отправить на могилизацию к Бандере на Украине свою невменяемую элитку.
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Ропот 55
      по ходу лепят
      Вспомнилась русская поговорка в данном случае: из Польши таран как пуля из известной субстанции. Воевать это готовность умереть за свою Родину. А поляки готовы умирать за некие демократические идеи, толерантность и многополость?