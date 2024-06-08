Тара для американцев - в Польше открылось производство пусковых контейнеров ЗРК Patriot

На оборонном заводе компании WZL1 в польском Демблине открылась производственная линия, предназначенная для выпуска пусковых контейнеров для ракет PAC-3 MSE зенитного ракетного комплекса Patriot.Предполагается, что первые экземпляры тары, заказанные американским концерном Lockheed Martin, будут готовы к сентябрю 2024 года.WZL1 участвует в обслуживании и производстве компонентов для приобретенных Варшавой боевых систем, в том числе ЗРК Patriot. На первом этапе Польша закупила в 2018 году две уже поставленные батареи, включая 16 ПУ и более 200 ракет PAC-3 MSE, на втором – 6 батарей с 48 ПУ и «несколькими сотнями» ЗУР PAC-3 MSE. Общая стоимость этих двух контрактов составляет более $14 млрд. В отдельном соглашении 2024 года были заказаны дополнительные компоненты системы на сумму свыше $2,5 млрд.Польское правительство, совершая столь дорогостоящие покупки, заявляло, что местная оборонка будет активно участвовать в производстве Patriot. Однако на деле ВПК страны получил лишь крохи.Согласно офсетным контрактам, американская сторона обязана вложить в производство на территории Польши около 900 млн злотых по первому соглашению и 1,3 млрд злотых по второму, то есть всего 2,2 млрд злотых или $560 млн.В итоге обещанный властями «подъем оборонки» фактически обернулся лишь производством «тары» для американских ракет, и то, вероятнее всего, в виде сборки.

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