На уровне слухов: бронетранспортеры Boxer для Украины
Boxer в конфигурации БТР с пулеметным боевым модулем
В течение последних двух лет правительство Германии неоднократно передавало киевскому режиму различную военную технику, от автомобилей и броневиков до танков и артиллерийских установок. Украинская сторона рассчитывает на продолжение таких поставок и хочет получить самые современные образцы с высокими характеристиками. В частности, на протяжении последней пары лет регулярно появляются слухи о возможной поставке бронетранспортеров Boxer. При этом официальная информация такого рода пока не поступала, и вряд ли ее следует ожидать.
Новости и слухи
С февраля 2022 г. киевский режим выпрашивает у зарубежных партнеров и покровителей различные вооружения и технику. По понятным причинам, особый интерес он проявляет к современным образцам с наиболее высокими характеристиками. Однако далеко не всегда удается получить именно желаемые образцы, либо их поставка оказывается связана с определенными сложностями.
Так, в сентябре 2022 г. Киев, Берлин и компания ARTEC GmbH (совместное предприятие Rheinmetall и KNDS) заключили контракт на производство и поставку 18 самоходных артиллерийских установок типа RCH-155 на унифицированном колесном шасси Boxer. Общая стоимость такой продукции – 216 млн евро. Оплатить ее пообещала ФРГ. В феврале 2024 г. немецкая сторона обязалась заказать еще 18 аналогичных САУ для Украины.
Контракт на самоходки RCH-155 спровоцировал слухи о возможности поставки и иной техники немецкого производства. Так, в зарубежной прессе появились сообщения о переговорах на тему передачи БТР Boxer, шасси которого является базой для RCH-155. Естественно, никаких официальных комментариев эта тема тогда не получила.
САУ RCH-155 на шасси Boxer
В декабре 2022 г. вновь появились слухи о «Боксерах». На этот раз они утверждали, что первая партия БТР уже отправлена на Украину. В качестве подтверждения приводился короткий видеоролик, снятый случайным свидетелем в неизвестном месте. В кадр попали тягачи с тралами, везущие бронемашины немецкого производства. Высказывались опасения о скором появлении такой техники на фронте.
Впрочем, и на этот раз «новости» о переброске БТР Boxer не получили продолжения. В течение всего 2023 г. и нескольких первых месяцев 2024-го немецкие бронетранспортеры практически не упоминались в контексте помощи киевскому режиму. Лишь изредка различные неофициальные источники вспоминали о «Боксерах» как о технике, которая могла бы пригодиться украинским формированиям.
Очередная волна слухов началась не так давно, в конце мая. На этот раз ее спровоцировали украинские должностные лица. Без каких-либо доказательств отдельные представители киевского режима говорили о намерении Германии включить в очередные пакеты помощи БТР Boxer. При этом немецкая сторона подобные утверждения не подтверждает, что, однако, не волнует украинских политиков.
Суровая реальность
Таким образом, реальная ситуация далека от желаний украинских должностных лиц. В контексте семейства техники Boxer на унифицированном колесном шасси пока имеются только два контракта на поставку САУ RCH-155. Они предусматривают строительство двух партий из 18 боевых машин с передачей в течение нескольких лет.
Следует отметить, что RCH-155 лишь недавно прошла необходимые испытания и только сейчас доходит до серийного производства. Поэтому ФРГ не может отгрузить готовую технику из наличия, и речь идет о САУ новой постройки. При этом на сборку 36 самоходок уйдет несколько лет, и они могут быть переданы получателю лишь во второй половине десятилетия.
БМП Boxer с боевым модулем RCT-30
Ситуация с унифицированными БТР Boxer выглядит иначе и не дает киевскому режиму никаких поводов для оптимизма. По всей видимости, поставка такой техники на Украину на данный момент не планируется. Все сообщения об этом, поступавшие в течение последних полутора лет, оказались всего лишь слухами без какой-либо реальной основы.
Впрочем, нельзя исключать, что Германия все же решит отправить киевскому режиму свои новейшие БТР или иную технику этого семейства. Однако неясно, когда это может произойти, какое количество бронемашин выделят и т.д. Так или иначе, даже гипотетическое появление «Боксеров» в зоне боевых действий на Украине является делом неопределенного будущего – конечно, если оно случится.
Предмет интереса
Проект перспективного бронетранспортера с шифром Boxer разрабатывался немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS) и Rheinmetall с начала девяностых годов. Опытная техника нового типа появилась в начале двухтысячных, и в течение нескольких следующих лет проводились испытания, в ходе которых подтвердила расчетные характеристики. Параллельно шла разработка новых модификаций БТР и техники иных классов на его шасси.
Серийное производство «Боксеров» было налажено во второй половине двухтысячных годов, и в конце десятилетия первые партии техники отправились к заказчикам. БТР и унифицированные машины семейства сейчас состоят на вооружении Бундесвера, а также армий Нидерландов, Литвы и Австралии. Ожидаются новые заказы от иностранных государств. При этом в числе потенциальных заказчиков Украина официально не упоминалась.
С точки зрения конструкции Boxer представляет собой четырехосный колесный БТР, предназначенный для перевозки пехоты и оказания огневой поддержки. В проекте были приняты особые меры по повышению уровня защиты и других характеристик. Кроме того, конструкция БТР является модульной, что упрощает модернизацию или создание специальных модификаций.
Vilkas - модификация для армии Литвы
Boxer имеет сварной бронекорпус, дополняемый навесными элементами. В максимальной комплектации лобовая проекция защищена от 30-мм снарядов, а на прочих ракурсах обеспечена защита от 14,5-мм пуль. В зависимости от конфигурации бронирования, боевая масса достигает 35-35 или 40-41 т. В носовой части корпуса помещается дизельный двигатель мощностью 720 или 820 л.с. Ходовая часть использует гидропневматическую подвеску. Максимальная скорость на шоссе превышает 100 км/ч, запас хода – до 1000 км.
БТР Boxer может нести разные боевые модули с пулеметным или пушечным вооружением. Максимальный калибр – 30 мм, что позволяет сравнивать бронетранспортер с боевыми машинами пехоты.
В конфигурации БТР изделие «Боксер» имеет экипаж из трех человек и перевозит восемь десантников. Посадка и высадка десанта осуществляется через кормовую аппарель или через люки в крыше.
Неполученные возможности
По совокупности тактико-технических характеристик и боевых качеств БТР Boxer считается одной из лучших современных машин своего класса. Этим объясняется интерес со стороны Бундесвера и ряда зарубежных заказчиков. Кроме того, положительные качества «Боксера» заинтересовали киевский режим, что привело к появлению характерных слухов.
Несмотря на распространение неподтвержденной информации и все высказанные желания украинских политиков, Германия не планирует делиться своими БТР Boxer. Соответственно, украинские формирования не получат ряд возможностей, характерных для такой техники. Впрочем, любые их проблемы и ограничения следует считать положительным фактором.
Немецкий БТР Boxer выгодно отличается от имеющейся на Украине техники по ряду параметров. В зависимости от конфигурации, он лучше защищен, более удобен для экипажа и десанта и т.д. По вооружению он сопоставим с БТР / БМП советского образца либо незначительно отличается от них. При этом колесное шасси дает высокую подвижность. Также следует учитывать новизну техники. Самые старые «Боксеры» были собраны ок. 15 лет назад, тогда как украинские формирования до сих пор полагаются на парк БТР и БМП времен Холодной войны.
В целом украинские формирования могли бы с пользой для себя эксплуатировать современные немецкие БТР или технику на их базе. В то же время, они, как всегда, столкнулись бы с серьезным противодействием и соответствующими угрозами. Более того, «Боксеры» могли бы привлечь повышенное внимание российской армии и стать приоритетной целью для уничтожения или взятия в качестве трофея.
Слухи вместо техники
Киевский режим потерял возможность производства бронетехники и теперь полагается только на зарубежные поставки. Он желает получать самые современные и эффективные образцы, но зарубежные партнеры нередко не разделяют этот энтузиазм. В поставке некоторых типов техники отказывают, прямо или косвенно.
Так, на протяжении длительного времени регулярно появляются слухи о поставках немецких бронемашин семейства Boxer. Причины их появления вполне понятны и предсказуемы. Однако за этими «новостями» не следует никаких реальных дел. Несмотря на все заявления, немецкие «Боксеры» пока остаются недостижимой мечтой украинских формирований.
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