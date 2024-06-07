Мигранты на границе с Белоруссией смертельно ранили польского пограничника

30
Мигранты на границе с Белоруссией смертельно ранили польского пограничника

Очередной инцидент с нелегальными мигрантами произошел на белорусско-польской границе 28 мая текущего года. Правда, на этот раз все закончилось фатально для одного из польских военных.

Напомним, что в конце прошлого месяца около 50 нелегальных мигрантов, вооружившись камнями и палками, попытались незаконно проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. В ходе стычки с польскими пограничниками один из военных получил ранение.



Согласно данным TVP Info, пограничник пытался щитом закрыть отверстие в заборе, проделанное нелегалами. Однако в этот момент один из нападавших ударил его ножом в грудь.

Несмотря на то, что пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему оказывалась вся необходимая помощь, военного спасти не удалось. Вчера объединенное командование вооруженных сил Польши написало в соцсети, что пограничник скончался в больнице.

Теперь Варшава требует от Минска выдачи мигранта, который совершил нападение. Сообщается, что власти Польши уже вызвали в МИД белорусского посла.

Стоит отметить, что проблемы с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе возникли после того, как белорусской авиакомпании Belavia были запрещены полеты в ЕС в 2021 году. При этом Польша сразу же начала возводить на своей границе пятиметровый забор с колючей проволокой.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 17:26
    «Теперь Варшава требует от Минска выдачи мигранта» —

    — Выдать всех пятьдесят,кто там был ...
    (Приготовить следующую партию)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 17:31
      Минус один. good
      Опять нет повода не выпить. drinks drinks drinks good
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 17:35
        «Опять нет повода не выпить» —
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +4
          Сегодня, 18:14
          Ну а пограничник-то в чём виноват?
          Напомню, в Польше не один Качинский живёт.
          Там есть и те, кто бережно ухаживает за мемориалами советских бойцов, павших в борьбе с фашизмом.
          Там есть просто люди, те же фермеры, которым нас*** (всё равно) на политику, хоть российскую, хоть американскую, они просто перекрывают КПП, чтоб Украина не демпинговала цены на зерно.
          Пограничник просто пытался сделать свою работу. Он не виноват, что политика польских властей привела к тому, что ему приходится делать.
          .
          Ну а во-вторых, не факт, что вообще удар ножом мог иметь место. Напомню, позавчера польские пограничники открыли огонь. Возможно даже, по кому-то из мигрантов попали. Дуда созвал по этому поводу экстренное совещание. Уж слишком вовремя этот удар ножом - нужно подготовить общественное мнение, что пограничникам стрелять можно на поражение.
          Возможно, история со смертью пограничника - фейк
      2. awdrgy Звание
        awdrgy
        +2
        Сегодня, 18:32
        Пограничник,чей бы он ни был,выполнял свой долг. Многие в детстве хотели стать пограничниками и защищать свою любимую родину в первых рядах . А нелегал- это шваль,бросившая свою страну,что бы легче жить было,причем за чужой счёт. Вы пейте,пейте..в окно только не забывайте выглядывать,а то там таких нелегалов/ мигрантов все больше и не только с ножами.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:55
      — Выдать всех пятьдесят,кто там был ...

      Да нет... Просто попросить поляков назвать фамилию (имя, отчество, год и место рождения, вредные привычки...) одного из тех пятидесяти и выслать вещественные доказательства вины подозреваемого... Наверняка у пшеков нет ни того, ни другого... tongue
  2. Roust Звание
    Roust
    +6
    Сегодня, 17:27
    А где же гейропейская толерантность!? Меркель на вас нет! Убили Каддафи - теперь получайте!
  3. gmss Звание
    gmss
    +5
    Сегодня, 17:29
    не знаю почему, но эта новость вызывает у меня смех laughing
    жалко что только одного незадачливого бздышека пырнули...


    ахаха, минус от бздышека )))
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 17:31
      Ассимитричный ответ?Батька шутками и обещалками не занимается
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    -3
    Сегодня, 17:32
    Понятно, что батька этими мигрантами "дёргает" поляков. Но ради справедливости, против "....около 50 нелегальных мигрантов, вооружившись камнями и палками, попытались незаконно проникнуть...." - надо применять пулемет.
  5. svarog77 Звание
    svarog77
    +5
    Сегодня, 17:33
    Более 20 мигрантов было убито польскими пограничниками, пора сравнивать счет...
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 17:35
      Стоит признать, Польша практически единственная страна в Европе, которая борется с незаконными мигрантами.
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        +3
        Сегодня, 17:37
        Избивая их до смерти и перекидывая на территорию Беларуси... такая себе борьба.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 17:42
          А что мигрантов которые стремятся пересечь границу с помощью камней и палок (это из статьи) надо кормить бананами? Вообще-то пограничники и существуют, что бы "граница была на замке"
          1. svarog77 Звание
            svarog77
            +2
            Сегодня, 17:47
            Вообще то да, в нормальных странах мигрантов задерживают и помещают во временные центры проживания до депортации, где могут бананами кормить... хотя в США был случай, где задержанных кормили одними чипсами lol
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 17:48
          Хотелось бы видеть подобные и наши действия.В наших городах они нас не щадят am
        3. Феникс_2 Звание
          Феникс_2
          +1
          Сегодня, 18:33
          У нас и этого нет наводнили Россию чебуреками правильно поляки делают приблизились к границе положить из пулеметов быстро желание пропадет лезть туда пусть батька с ними мучается он же их завозит у нас бы как в Польше меньше было бы не заменимых джумшутов развели здесь аулов корми их на налоги россиян
      2. stelltok Звание
        stelltok
        0
        Сегодня, 18:05
        Польша практически единственная страна в Европе, которая борется с незаконными мигрантами

        Словакия, еще и Венгрия.
        3 страны по сути.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 18:09
          Да, вы правы. Спасибо, что поправили.
          1. stelltok Звание
            stelltok
            0
            Сегодня, 18:24
            Польша, и Словакия.. в будущем это будут страны "заповедники" славянских людей.
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 18:29
              Поляки - "своеобразные" славяне, с их то "гонором". А так да, вы правы.
  6. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 17:36
    это проблема поляков. причем здесь Минск, хватали бы мигранта прям там на месте, и почему у них погранцы без броников, если знают что мигранты вооружены холодняком. камнями и дубинками?и как белорусы будут искать этого мигранта оно им надо жопу рвать из за поляков=врагов?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 17:47
      Грац, хоть у меня к полякам отношение так себе, вы не правы. Польский пограничник убит с территории Беларуси и Беларусь должна найти и выдать убийцу. По поводу мигрантов незаконно пытающихся пересечь границу - должны задерживаться, в случае сопротивления уничтожаться, для этого и существует пограничная служба любого государства.
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 17:42
    дык..пшеки их там сотнями расстреливают и бульдозерами зарывают..это ответ просто.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:46
    Сам себя зарезал понарошку , чтобы был повод визг до небес поднять.
  9. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 17:57
    Пограничник с помощью щита пытался ее закрыть и получил удар в грудь ножом, привязанным к палке.

    копьём )
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 17:57
    чем больше их сдохнет там, тем меньше придет сюда, чем не тост drinks drinks drinks drinks drinks drinks
  11. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 18:08
    Какие ваши доказательства! Мы ни в чем не виноваты!
  12. Сергей Хатылаев Звание
    Сергей Хатылаев
    0
    Сегодня, 18:30
    Прямо так бежал и споткнулся, а человек бутерброд намазывал, Нелепая смерть...
  13. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 18:44
    Нужно же как то объяснить стрельбу по мигрантам.