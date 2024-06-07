Мигранты на границе с Белоруссией смертельно ранили польского пограничника

Очередной инцидент с нелегальными мигрантами произошел на белорусско-польской границе 28 мая текущего года. Правда, на этот раз все закончилось фатально для одного из польских военных.Напомним, что в конце прошлого месяца около 50 нелегальных мигрантов, вооружившись камнями и палками, попытались незаконно проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. В ходе стычки с польскими пограничниками один из военных получил ранение.Согласно данным TVP Info, пограничник пытался щитом закрыть отверстие в заборе, проделанное нелегалами. Однако в этот момент один из нападавших ударил его ножом в грудь.Несмотря на то, что пострадавший был доставлен в медучреждение, где ему оказывалась вся необходимая помощь, военного спасти не удалось. Вчера объединенное командование вооруженных сил Польши написало в соцсети, что пограничник скончался в больнице.Теперь Варшава требует от Минска выдачи мигранта, который совершил нападение. Сообщается, что власти Польши уже вызвали в МИД белорусского посла.Стоит отметить, что проблемы с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе возникли после того, как белорусской авиакомпании Belavia были запрещены полеты в ЕС в 2021 году. При этом Польша сразу же начала возводить на своей границе пятиметровый забор с колючей проволокой.

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