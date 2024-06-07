Глава Минобороны Франции подтвердил отказ Парижа от отправки французских военных на Украину

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Глава Минобороны Франции подтвердил отказ Парижа от отправки французских военных на Украину

Франция не будет посылать военных инструкторов на Украину, в Париже приняли решение готовить украинских военных на своей территории. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

Взбудораживший Европу своими заявления о возможной отправке французских военных на Украину Макрон сдал назад, оставив прибалтийских лимитрофов в одиночестве. Теперь, если они захотят послать своих военных на помощь Киеву, придется это делать без коалиции с Францией. А Париж будет готовить украинских военных на территории Европы.



Как пояснил глава французского ведомства, в Париже пересмотрели подход к обучению украинцев, решив, что готовить их где-то в Европе намного безопаснее, так как нет угрозы прилета российских ракет. Тем более, что французы взяли на себя обязательство подготовить для Зеленского целую бригаду, обучив, снарядив и вооружив 4,5 тысячи всушников.

Впервые мы собираемся оказать такую последовательную поддержку, эти 4500 украинских солдат в бригаде будут полностью оснащены и обучены французской армией, французским министерством вооруженных сил, но будут обучены во Франции.

- заявил Лекорню.

По мнению западных экспертов, Макрон мог и дальше делать заявления о возможной отправке военных на Украину, но его осадили американцы, не только не поддержав эту идею, но и раскритиковав ее. Оставшись практически в одиночестве, французский президент был вынужден переиграть, в качестве компенсации подсунув Зеленскому идею с подготовкой бригады.
28 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:32
    «Макрон сдал назад, оставив прибалтийских лимитрофов в одиночестве» —

    — "Что ж ты,фраер,сдал назад?" ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 17:50
      французский президент был вынужден переиграть, в качестве компенсации подсунув Зеленскому идею с подготовкой бригады.

      Зеленский и на свои мог бы уже подготовить такую бригаду, он успел за пять лет своего президенства наворовать даже больше чем для этого нужно, но раз Макрону (лохотрону) денег французских налогоплательщиков не жалко, то почему бы и нет... soldier am
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 18:23
        Да что ж такое?
        Опять заднеприводные жабоеды включили заднюю передачу.
        Видать хорошо их под Харьковом намолотили. am good
        Была информация о двух пленных лягушках. good
        Хранцузы предпочитают воевать с русскими чужими руками. Так безопаснее для жизни. wink
        Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. (С) am am am good
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Что ж ты,фраер,сдал назад?" ...

      "Не по масти я тебе?"
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 17:36
    Много гробов во Францию стало приезжать и решили больше не рисковать "инструкторами"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:41
      Недавно Микроню показывали - интервью он давал. Грил что всё пошлёт - и соотечественников которые уже там и все мирные и вооружения какелам поставит.... И грил никакая это не эскалация.....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 17:41
    А может у нас уже коллекция пленных французов.Вариант?Тем более французский шпиён,арестованный в Москве признался в содеянном.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:43
      Ну наверно тогда бы об этом уже все бы наши СМИ бы шумели....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 17:45
        Дмитрий наши сми шумят только если им разрешают и дают информацию. hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 17:46
          Тут я с Вами, Андрей, пожалуй, соглашусь. hi
          Не подумал об этом я.....

          зы Хотя, наверно, все СМИ такие - шумят только о том о чём им позволяют шуметь.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:42
    А Эмануэль отправил....
  5. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +3
    Сегодня, 18:00
    Чисто из интереса, а чему реально могут обучить 2,5 года полноценно воюющюю страну французы, более 100 лет толком не бравшие в руки оружие? Про 1940 нет смысла писать, там они обгадились так, что до сих пор стыдно. Так что отсчёт веду с 1918. Хотя, наверное, правильнее было бы вообще с 1814-го..
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 18:15
      Михаил,вот как раз хранцузам ни капельки и не стыдно....они,похоже,свято уверовали,что именно они немцев победили в 45-м.....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:38
        Как френчи могли гитлеровцев победить если они слились всего через пару недель и вся Франция была под оккупацией? А правительство Виши отлизывало гансам и даже французские полицейские продолжали уже вместе с немцами патрулировать улицы.
    2. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +1
      Сегодня, 18:18
      Так сейчас гребут кого попало, люди не обученные, может поэтому? К тому же для пользования натовской техникой.. А так уже самим французам можно ехать обучаться у тех кто с опытом БД, у Франции явно такого опыта нет. Они в таких глобальных и затянувшихся действиях и во второй-то на стороне Гитлера участвовали только.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:41
        Ну в Шарлемань то френчи добровольно вступали. Правда была эта Шарлемань разгромлена аж два раза, второй раз после переформирования - вроде так, если не путаю....
  6. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +1
    Сегодня, 18:04
    А что? На полгода хлопцы поедут обучаться во Францию. Или хотя бы на три месяца. Подозреваю, что детишки шишек поедут.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:25
      Часть шумеров на лыжи встанет во Франции, если караул за ними не уследит. wink laughing
  7. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 18:04
    "Бла-бла-бла" процветает , кто кого переврет, одни сказочники . В iT есть термин - "duck typing" - "утиная типизация" . В переводе : вы можете называть это хоть бегемотом , но это - утка. т.к. оно все ДЕЛАЕТ как утка . Карибский кризис разрешился не из-за того , что Хрущев что-то говорил , а то, что он РАЗМЕСТИЛ на Кубе наши ракеты .
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 18:11
    Пардонемуа...
    А чему французы могут обучить кого-либо? Научат правильно писать латиницей "BEREZINA"? Откроют тонкости организации "Чуда в Дюнкерке"? Расскажут, как на украинскую мову перевести "Дьенбьенфу"?

    Ну, вооружить 4,5 тысячи - пожалуйста. В НАТОвские шобоны одеть - завсегда дзякуют. А вот про "воевать" как?
    По-моему, про "воевать" - это совсем не к французам. Как бы они там не рассказывали, как Европу вместе с украинцами при поддержке вермахта от русских освобождали.
  9. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:15
    А крику то было,крику....Да я,да я,я козу имел...А в результате сдриснул....
  10. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:28
    На днях же наши взяли лягушатника. Тот сдаваясь кричал, что его можно обменять.) Хранцуз оказался с польским шевроном. Оказывается, их всех слили в сводный батальон под командованием ляхов.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:44
      Гордые френчи согласились подчиняться бздышекам??? laughing
      Ну дела...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 18:46
        Ну а кто их спрашивал? laughing (короткий коммент).
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 18:50
          Дык Микроня заявлял что они типа мирные и только обучать приехали, консультировать и всё такое.... laughing
          А их бздышеки на ЛБС гонят, оказывается..... Не удивлюсь если Микроня ещё и трынданёт " эти кровожадные поляки! " wassat
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 18:53
            Вот что б такое не тявкали он и ему подобные, надо было ещё мариупольских спецов не отдавать в тихаря, как обычно, "позволяя западу сохнить лицо".
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 18:54
              Ну к сожалению другие принимали решение тогда....
  11. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 19:00
    французский глиномес в своем репертуаре, говорит одно - делает по другому. это фуфло раскрылось еще в те времена когда оно пыталось позвонить Путину, но там никто не брал трубку, что вызывало недоумение у французского петушка.