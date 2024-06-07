Глава Минобороны Франции подтвердил отказ Парижа от отправки французских военных на Украину

Впервые мы собираемся оказать такую последовательную поддержку, эти 4500 украинских солдат в бригаде будут полностью оснащены и обучены французской армией, французским министерством вооруженных сил, но будут обучены во Франции.

Франция не будет посылать военных инструкторов на Украину, в Париже приняли решение готовить украинских военных на своей территории. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.Взбудораживший Европу своими заявления о возможной отправке французских военных на Украину Макрон сдал назад, оставив прибалтийских лимитрофов в одиночестве. Теперь, если они захотят послать своих военных на помощь Киеву, придется это делать без коалиции с Францией. А Париж будет готовить украинских военных на территории Европы.Как пояснил глава французского ведомства, в Париже пересмотрели подход к обучению украинцев, решив, что готовить их где-то в Европе намного безопаснее, так как нет угрозы прилета российских ракет. Тем более, что французы взяли на себя обязательство подготовить для Зеленского целую бригаду, обучив, снарядив и вооружив 4,5 тысячи всушников.- заявил Лекорню.По мнению западных экспертов, Макрон мог и дальше делать заявления о возможной отправке военных на Украину, но его осадили американцы, не только не поддержав эту идею, но и раскритиковав ее. Оставшись практически в одиночестве, французский президент был вынужден переиграть, в качестве компенсации подсунув Зеленскому идею с подготовкой бригады.