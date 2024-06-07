Гражданин Франции на суде признался в сборе сведений о военной деятельности России

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Гражданин Франции на суде признался в сборе сведений о военной деятельности России

Задержанный в Москве по подозрению в сборе информации о военной деятельности РФ гражданин Франции Лоран Винатье в ходе судебного заседания полностью признал вину в содеянном. Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает вопрос об избрании Винатье меры пресечения.

Французский гражданин был задержан накануне, поскольку он избегал предоставления данных для включения в реестр иноагентов, а также целенаправленно занимался сбором военных сведений о России. С этой целью Винатье в Москве встречался с российскими гражданами.



Как выяснилось впоследствии, задержанный является действующим сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога, где в статусе консультанта после произошедшего в 2014 году на Украине госпереворота он занимался евразийскими вопросами. Кроме того, известно, что Винатье также работал консультантом НАТО и ряда других организаций, где в сферу его деятельности входил сбор сведений о странах постсоветского пространства.

Задержанному французу выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

Между тем, комментируя задержание Винатье, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что тот сотрудничал с швейцарской некоммерческой организацией (НКО). При этом Макрон добавил, что задержанный "не работал на Францию".
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:14
    «При этом Макрон добавил, что задержанный "не работал на Францию"» —

    — Так же, как французские наёмники на Украине, они "работают" на Украину ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:18
      Чистосердечное признание смягчает наказание, но не снижает срок заключения. wink
      Пожизненное заключение будет достойным наказанием для шпиона жабоедов. good
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:36
        Задержанному французу выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

        УК РФ Статья 330.1. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах
        (в ред. Федерального закона от 29.12.2022 N 582-ФЗ)
        1. Уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, два раза в течение одного года, -
        наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. request
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 18:56
          Так оно и есть, С УК РФ не поспришь. Надо еще какую нибудь ему статью инкриминировать, чтобы пожизненное было. Вот только вы не ту часть Ст. 330.1. УК РФ привели у него не ч.1, а ч.3
          УК РФ Статья 330.1. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных
          3. Неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего Кодекса), -
          наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 19:05
        Цитата: Бородач
        Чистосердечное признание смягчает наказание, но не снижает срок заключения. wink
        Пожизненное заключение будет достойным наказанием для шпиона жабоедов. good

        Главное, чтобы он "присел" у нас на зоне и сидел как наши предатели, свыше 10 лет, безо всяких амнистий !
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:20
    То есть, Макарон слил этого Ванатье. laughing
  3. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 18:20
    Всю эту шелупонь гнать поганым веником, им Президент битый час рассказывал о позиции России в СВО, а они все переиначили и выдали искаженную информацию своим читателям, ничего путного в России они не делают !!!
  4. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 18:23
    конечно интересно и то ,что это за граждане России с которыми этот задержанный француз занимавшийся сбором военных сведений о России ,встречался в Москве для этих целей...
  5. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 18:31
    Во Франции задержали гражданина России, за попытку подрыва военных грузов отправляемых на Украину, наверное есть смысл его на какого то из французов поменять
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:53
      Это бы хорошо, Сергей hi , если всё так, как Вы говорите. Только не отказался ли от этого шпиона Макрон recourse ? Двусмысленность какая-то , "не на Францию работал," а на кого тогда? Как-то очень долго француз сведения собирал. Обидно. Сколько таких вражин ещё request
  6. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 18:33
    Немного не по теме . Час назад на ПМЭФ, Путин сказал Караганову, что не сбрасывает со счетов его советы. Напомню. тот последовательно предлагает применить ТЯО . Что, лед тронулся ? Довели приличного человека, для которого даже украинцы - почти один народ, а сша - почти партнеры .
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:38
      Ну, если ваше предположение верно, ведь точного места применения не укажут. Причём здесь именно Украина? (Придерживался и придерживаюсь мнения, что мы можем и без ЯО задавить ВСУ, когда перестанем играть в гуманизм ценой собственной крови). Здесь выресовывается Голландия, с правом применения ЯО, которое им дал Бидон.
      1. Серж9901 Звание
        Серж9901
        0
        Сегодня, 18:59
        Согласен, голландский кейс очень хорош : тут и ресурсы, тут и литография ASML, и расположение ниже уровня моря .Но я бы все-таки начал с моста на Затоке, Староконстантинова , одесского порта (его просто не станет. и на одессу идти не надо) и подобных объектов .У нас спецбоеприпасов таких - несколько тысяч, не обеднеем , а простые искандеры-кинжалы эти объекты не берут .
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 19:03
          Да берут наши ракеты и мосты и порты и всё на свете и без ЯО. Этим заниматься надо. К примеру, что вы считаете уничтожением порта? Там котлован не надо делать применяя ЯО. Достаточно ВСЁ стереть, сдуть до уровня железобетонного покрытия порта_а с этим прекрасно справятся наши и кинжали и т.п.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:46
      Чтобы не было конспирологии Кароганов модератор ПМЭФ.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:35
    Француз может штраф получить ,а может и пять лет.Как то так.
  8. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    -1
    Сегодня, 18:50
    Как же оперативно в википедии появилась страничка о французском журналисте и исследователе Лоране Винатье по словам Макрона не работавшего на Францию:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
    Умеют же оперативно работать... Вчера задержали, сегодня - википедия.
  9. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 19:03
    "работал консультантом НАТО и ряда других организаций" эдакий "ударник - многостаночник".
    Сейчас, кроме НАТО, наш военный потенциал, нужен "КЛОУНУ"