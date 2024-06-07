В Рыбинске спущен на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» для Северного флота

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В Рыбинске спущен на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» для Северного флота

В Рыбинске спустили на воду очередной противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе «Вымпел». Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

На ССЗ «Вымпел» спустили на воду очередной катер специального назначения проекта 21980, построенный в интересах Министерства обороны. После достройки и прохождения всех необходимых испытаний он отправится служить на Северный флот, где войдет в состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, присоединившись к аналогичным катерам.



Катер является девятым, построенным на «Вымпеле» в общей сложности. До него четыре «Грачонка» были переданы Северному флоту, еще четыре ушли Росгвардии. Закладка состоялась 15 июля 2021 года, спуск на воду — 7 июня 2024 года.

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Водоизмещение — около 140 т, длина — 30 м, ширина — 7,3 м, осадка — 1,8 м, скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек. Вооружение: одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, один противодиверсионный гранатомет ДП-64, один противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа «Игла».

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа». На борту имеется водолазное снаряжение.
6 комментариев
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  1. Borik Звание
    Borik
    +1
    Сегодня, 18:22
    Три ГОДА на маленький катер....... слов нет
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:29
      Нам нужно сейчас что-то, что сможет противостоять морским быстроходным дронам "камикадзе"... Он сможет...??? Судя по тактико-техническим данным нет... Ну разве что в связке с чем то летающим сверху (вертолёт или БПЛА разведчик)... Возможно я ошибаюсь...
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        0
        Сегодня, 18:44
        У украинского «Магуры», скорость 22 узла и дальность 400 миль.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:24
    Довольно загруженные предприятие заказами ,уменьшили время производства катеров для МЧС с 140 суток до 45 дней на катер.Прикольный сайт Вымпела в ВК,можно посмотреть чем кормят в обед,вопрос сколько стоит эта красота.2 выходных.
    1. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +1
      Сегодня, 18:46
      В СССР, данное направление было в запущение. Помнится только, «Ярославец». Возможно еще, что-то было.
  3. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 18:29
    Сейчас актуально отправлять на ЧФ,плюс ещё к этому катеру зпу 23 спаренную или , что-то ещё,что поможет с морскими беспилотниками бороться