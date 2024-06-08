Президент Боливии: Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США

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Президент Боливии: Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США

Президент Боливии Луис Арсе в ходе своего выступления в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить многолетнюю гегемонию США.

Арсе также отметил, что в настоящее время устоявшийся мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основанному на многополярности и многосторонности. При этом президент Боливии уверен, что экономики государств БРИКС внушают надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодополняемости между странами объединения.



По мнению боливийского лидера, строительство таких альянсов, как БРИКС, необходимо как можно скорее продвигать в мире, в том числе для того чтобы, чтобы эффективно противостоять существующему в настоящее время положению, при котором одна страна является мировым центральным банком и определяет глобальную денежно-кредитную политику.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин заявил, что международное объединение стран БРИКС имеет значительный потенциал для присоединения новых участников. Накануне руководитель российского МИД Лавров заявил, что в БРИКС предполагается ввести категорию стран-партнеров. По словам главы внешнеполитического ведомства, вышеназванная категория должна быть детально представлена как с точки зрения необходимых критериев, так и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать.