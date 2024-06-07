Путин: Россия оставляет за собой право на поставку дальнобойного оружия некоторым странам

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Путин: Россия оставляет за собой право на поставку дальнобойного оружия некоторым странам

Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Москва оставляет за собой право снабжать дальнобойным оружием не только некоторые страны, но и легальные структуры, испытывающие давление со стороны стран западной коалиции во главе с США, поставляющих свое орудие киевской хунте. Пока Россия этого не делает, но соответствующее решение может быть принято в любой момент.



Мы пока не поставляем, пока. Но мы оставляем за собой право это делать.

— заявил российский лидер.

До этого Путин прямо заявил, что за всеми ударами по российской территории стоят Великобритания и США, самостоятельно Украина не в состоянии применять высокотехнологичное западное оружие. По его словам, если Россия увидит, что западные спонсоры киевской хунты втягиваются в войну, Москва будет действовать аналогичным образом, поставляя оружие в те регионы, откуда могут быть нанесены удары по чувствительным объектам стран, вооружающих Киев.

Это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом.

— добавил он.
22 комментария
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    -3
    Сегодня, 18:48
    Полагаю, раз сказал публично, значит уже всё перевезено, передано, подготовлено. В час Х всё заработает.
    1. norbert Звание
      norbert
      +1
      Сегодня, 18:51
      ну по крайней мере списочек желающих уже составлен и все договорённости куда и чем будут лупить есть
    2. AlexGa Звание
      AlexGa
      -1
      Сегодня, 18:53
      значит уже всё перевезено

      Думаю, что израильтянам следует озаботиться своим будующим, да и американцам в Сирии и Ираке. Иран и Сирия на переднем плане противостояния с врагами России.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 18:54
        Согласен. Мы янкам ещё за Вагнеров в Сирии не отомстили. Пора уже.
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 18:57
      ИМХО, надо было не заявлять а молча и конкретно сделать.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 18:59
        Если бы так, то давно бы закрыли тему "Украина" и занимались бы текучкой.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 19:01
          Да, слишком много озвучивают... Молчаливее и деятельнее надо быть.
  2. golen Звание
    golen
    +2
    Сегодня, 18:51
    А Москва не видит? Верхушке власти надо приехать завтра в Луганск посмотреть на результаты его ракетного обстрела, поговорить с пострадавшим и наконец - то увидеть то, что никак у неё не получается. Сколько там дивизионов ПВО сейчас обеспечивает безопасность СП Форума?
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +3
    Сегодня, 18:51
    Хуситы уже все провода оборвали.телефон красный в Кремле.

  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:51
    Зря он это сказал ,Аргентинский терминатор после получения Ф- 16 от Дании и боекомплекта от США,чесанёт в Россию за "дaльнебоем". laughingНа авиабазе в Порт Стэнли всего 12 - 14 ангаров и не во всех самолёты.В Англии тетчеры перевелись, остались в основном ( как в том анекдоте: Ватсон кто там за окном митингует?)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:58
      Бэрриморы там митингуют, Андрей... lol
      Ага. wassat
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:52
    Баш на баш..... yes .......
    Да знаю я.... коммент короткий.... wassat
  6. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 18:55
    Он уже не раз говорил эти общие фразы про "красные линии" и "оставляет за собой право", хотелось бы четких конкретных действий, иначе безнаказанность пораждает вседозволенность.
  7. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +4
    Сегодня, 18:55
    брови подкрасили и видно новый язык пришили ,как он в последнее время разошелся да мы им и так и эдак , а они эти супостаты чего то не боятся и поступают как им выгодно , а вот весь пар без давления в кремле
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +4
    Сегодня, 18:56
    Цитата: Фаталист
    , раз сказал публично,

    Значит ничего не будет, через неделю всё забудут... Раньше прокатывало и сейчас тоже!
    1. Panasonic Звание
      Panasonic
      0
      Сегодня, 19:01
      Верховный просто так никогда ничего не говорит, слов на ветер не бросает.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 19:02
        Верховный просто так никогда ничего не говорит, слов на ветер не бросает

        Это вы про зеленскова?
  9. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 18:59
    Цитата: golen
    Сколько там дивизионов ПВО сейчас обеспечивает безопасность СП Форума?

    Возможно нисколько, там собрались удобные для сша люди, поклонники глобализма - их не дадут в обиду!
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 18:59
    Наверное уже поставлено. У нас в последнее время, насколько я помню, сначала поставили - потом узнаем
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:05
      Наверное уже поставлено. У нас в последнее время, насколько я помню, сначала поставили - потом узнаем

      К , привеликому, сожалению это не наш метод.
      У нас, зачастую, сначала объявляется а потом ничего не делается. Увы. request
  11. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 19:01
    Цитата: Nexcom
    надо было не заявлять а молча и конкретно сделать

    ++++++++++++++++++
    Но предположу, что сша запретили
  12. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 19:04
    И вот,наконец Великий Вождь Зоркий Сокол,увидел,что в тюрьме нет стены...Это про реакцию наших бонз ...А над эээстонцами еще смеемся.