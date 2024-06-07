Путин: Россия оставляет за собой право на поставку дальнобойного оружия некоторым странам
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Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Киева. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Москва оставляет за собой право снабжать дальнобойным оружием не только некоторые страны, но и легальные структуры, испытывающие давление со стороны стран западной коалиции во главе с США, поставляющих свое орудие киевской хунте. Пока Россия этого не делает, но соответствующее решение может быть принято в любой момент.
Мы пока не поставляем, пока. Но мы оставляем за собой право это делать.
— заявил российский лидер.
До этого Путин прямо заявил, что за всеми ударами по российской территории стоят Великобритания и США, самостоятельно Украина не в состоянии применять высокотехнологичное западное оружие. По его словам, если Россия увидит, что западные спонсоры киевской хунты втягиваются в войну, Москва будет действовать аналогичным образом, поставляя оружие в те регионы, откуда могут быть нанесены удары по чувствительным объектам стран, вооружающих Киев.
Это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом.
— добавил он.
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