Израильская пресса: ЦАХАЛ уже в ближайшие дни начнёт вторжение в Ливан
Как утверждают израильские СМИ, ЦАХАЛ готовится в течение ближайших одного или двух дней начать военную операцию против "Хизбаллы" на территории южных районов Ливана. При этом администрация президента США Джозефа Байдена предупредила израильское руководство, что подобные действия с высокой долей вероятности могут спровоцировать иранскую интервенцию в зону боевых действий.
По данным Al-Akhbar News, несколько представителей других стран предупредили Бейрут о серьезности израильских угроз. В частности, Великобритания предупредила ливанское правительство о необходимости подготовки "мер поставок" и о том, что дата вторжения ЦАХАЛ уже согласована Тель-Авивом.
В рамках подготовки к наступлению на южные районы Ливана израильское командование планирует дополнительно призвать в ЦАХАЛ около 50 тысяч резервистов. Руководство ливанской "Хизбаллы", в свою очередь, заявляет, что группировка полностью готова к израильскому вторжению и не планирует прекращать обстрелы северных районов Израиля, в результате которых, помимо прочего, недавно удалось уничтожить одну из израильских установок ПВО "Железный купол". Израиль, в свою очередь, ведет систематические обстрелы южного Ливана, при этом нанося значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
С учетом опыта вооруженных конфликтов между "Хизбаллой" и ЦАХАЛ, израильскую армию ожидают проблемы серьезнее, чем в секторе Газа, где силы палестинского движения ХАМАС до сих пор сохраняют достаточно высокий уровень боеспособности.
Планы вторжения в Ливан безусловно связаны с нежеланием главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху завершить свою многолетнюю политическую карьеру, а также с радикальной позицией некоторых партий из его правительства, выступающих за продолжение истребления населения и разрушения гражданской инфраструктуры соседей Израиля.
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