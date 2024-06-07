Израильская пресса: ЦАХАЛ уже в ближайшие дни начнёт вторжение в Ливан

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Израильская пресса: ЦАХАЛ уже в ближайшие дни начнёт вторжение в Ливан

Как утверждают израильские СМИ, ЦАХАЛ готовится в течение ближайших одного или двух дней начать военную операцию против "Хизбаллы" на территории южных районов Ливана. При этом администрация президента США Джозефа Байдена предупредила израильское руководство, что подобные действия с высокой долей вероятности могут спровоцировать иранскую интервенцию в зону боевых действий.

По данным Al-Akhbar News, несколько представителей других стран предупредили Бейрут о серьезности израильских угроз. В частности, Великобритания предупредила ливанское правительство о необходимости подготовки "мер поставок" и о том, что дата вторжения ЦАХАЛ уже согласована Тель-Авивом.



В рамках подготовки к наступлению на южные районы Ливана израильское командование планирует дополнительно призвать в ЦАХАЛ около 50 тысяч резервистов. Руководство ливанской "Хизбаллы", в свою очередь, заявляет, что группировка полностью готова к израильскому вторжению и не планирует прекращать обстрелы северных районов Израиля, в результате которых, помимо прочего, недавно удалось уничтожить одну из израильских установок ПВО "Железный купол". Израиль, в свою очередь, ведет систематические обстрелы южного Ливана, при этом нанося значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

С учетом опыта вооруженных конфликтов между "Хизбаллой" и ЦАХАЛ, израильскую армию ожидают проблемы серьезнее, чем в секторе Газа, где силы палестинского движения ХАМАС до сих пор сохраняют достаточно высокий уровень боеспособности.

Планы вторжения в Ливан безусловно связаны с нежеланием главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху завершить свою многолетнюю политическую карьеру, а также с радикальной позицией некоторых партий из его правительства, выступающих за продолжение истребления населения и разрушения гражданской инфраструктуры соседей Израиля.
10 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +13
    Сегодня, 20:13
    Израильская пресса: ЦАХАЛ уже в ближайшие дни начнёт вторжение в Ливан

    Главное, чтобы после этого нигде не звучало напоминание о Холокосте и несчастной судьбе еврейского народа...
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +2
      Сегодня, 20:18
      Не-не, они еще сами в атаку пойдут. Позвольте им высказать свое, даже нейтральное отношение, уж не говорю про осуждение - легко и изящно превращаешься в юдофоба.
    2. Chuk-i-gek Звание
      Chuk-i-gek
      +2
      Сегодня, 20:23
      Не отрицайте холокост, не мешайте делать деньги! Если что, то это не я сказал. Мем такой в интернете. winked
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 20:37
        Цитата: Chuk-i-gek
        Не отрицайте холокост, не мешайте делать деньги!

        А чему, собственно, удивляться? Пару тысяч лет погоняют по миру все, кому не лень - любой научится свои страдания монетизировать. Была бы у Советского Союза такая деловая хватка, изобрели б мы свой собственный холокост - немцы б не оружие Украине поставляли, а арыки в Конго всей Германией за еду копали бы...
      2. Комментарий был удален.
    3. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      +1
      Сегодня, 20:40
      El genocidio de los judíos ante los nazis fue una cosa y el gobierno de extrema derecha de Israel es otra. Es cierto que lo que Israel hace con los árabes es idéntico en diversos aspectos a lo que hizo Alemania nazi con los judíos pero, tan genocidio fue aquel como lo es este ahora. Y tan condenables deben ser los hechos y los autores de uno como los del otro.
  2. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 20:16
    Пора ливанских товарищей учить изготавливать ФПВ дроны в немерянных количествах.
    1. RealPilot Звание
      RealPilot
      +2
      Сегодня, 20:24
      Как там было?
      "Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!"

      То есть чем более доволен военными поставками Биби, тем громче плачет Зеля wink
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 20:23
    Да уж, Ближний Восток - это конфликт без конца и края. Блицкриг в Газе не удался, а теперь вторая часть "марлезонского балета" намечается.
    1. Дес Звание
      Дес
      +1
      Сегодня, 20:43
      Цитата: Pharmacist
      Блицкриг в Газе не удался,
      Блицкриг вообще получается редко.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 20:51
        Это точно. Но как часто политики мечтают о "маленькой победоносной войне", которая превращается в затяжную бойню...