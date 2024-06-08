Дальность огня два километра: Финляндия разработала снайперскую винтовку Sako TRG 62 A1

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Дальность огня два километра: Финляндия разработала снайперскую винтовку Sako TRG 62 A1

Финская компания Sako разработала новую снайперскую винтовку TRG 62 A1. Оружие прошло обширные полевые испытания, по итогам которых были учтены отзывы стрелков и внесены изменения в конструкцию системы.

TRG 62 A1 станет еще одним эталоном в оборонной промышленности, следуя по стопам снайперских винтовок SAKO TRG-22 и TRG-42

- заявляет разработчик.



TRG 62 A1 калибра 9,5×77 мм создавалась для нужд специальных подразделений. Масса винтовки составляет 7 кг. Дальность стрельбы превышает два километра. Увеличение дистанции огня стало возможным благодаря переходу на новый калибр .375 CheyTac, который превосходит традиционные калибры, такие как .308 Win и .338 Lapua Magnum.

Это больше, чем просто винтовка; данное изделие меняет правила игры в области точности стрельбы на больших дистанциях

- отмечают в компании.

Новая система, «обеспечивающая непревзойденную точность, дальность действия и надежность», относится к семейству финских снайперских винтовок TRG. Первое изделие в этой линейке было разработано в 1989 году, являясь преемником TR-6. С тех пор винтовки широко разошлись по миру. В частности, они состоят на вооружении российских спецподразделений.

26 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 06:38
    А наши чего? Лобаевцы то работают? Или их изделия сильно дорогие получаются?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -2
      Сегодня, 06:41
      Как всегда... ломают lol и по отзывам - весьма успешно. Но это даже не смешно am
    2. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 06:43
    Самое интересное в этой винтовке-патрон.Ну,и прицел,конечно.И чем пользуется для наблюдения и корректировки напарник снайпера.А вообще то качество финской винтовки по традиции очень высокое
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 06:52
      Дык ничего удивительного. Всегда оружие создается под патрон, а не наоборот. .375 весьма забористая штука - по сути это .408 просто гильза переобжата до 9,5... улучшен БК пули.
      Цитата: dmi.pris1
      Самое интересное в этой винтовке-патрон

      Но .408 довольно редкая штука... Держал винтовочку 1 такую в 2003 под него, но пострелять не довелось. recourse
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:51
    Сколько по времени готовить стрелка, сколько это будет стоить, да и FPVдроны поменяли правила игры на поле боя, и теперь операторы квадрокоптеров более эффективны и многочисленны. А главное готовятся быстрее и более универсальные в плане уничтожения противника.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 07:04
      На контрснайперскую, а калибр (в статье) это подразумевает - минимум 2,5 года + опыт ротным снайпером от года.
      Да и вопреки расхожему мнению - снайпер/контрснайпер это не просто человек, который хорошо стреляет... Это примерно 1/3 навыков... остально это и маскировка, выбор позиции и т.д., ориентирование, саперка и много чего еще.

      А ФАПать сильно не стоит. Хороший специалист вполне нормально сосуществует с ними, конечно, если 2-й номер тоже не пальцем сделан. Но в этой категории таких не бывает yes
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:22
        Enceladus hi, вот и я про то, снайпер это штучный товар, который не просто спец а очень хороший спец. А "птичник" универсал сменил заряд на коптере и ты гроза пехоты, а надо подцепили нужный "сюрприз" и вот уничтожитель бронетехники, а сейчас уже и минируют при помощи квадриков. И опять же готовить даже универсала намного меньше по времени и цена ошибки ну очень разная.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +3
          Сегодня, 07:29
          Взаимно Александр! hi
          Цитата: Ропот 55
          снайпер это штучный товар
          Снейпер работает на среднюю дистанцию после ротного(400-700-800метров)... это от 600 до 1300 метров как правило. Контрснайперская - это вообще все абсолютно другое и цели и задачи. Это 1км + и в зависимости от навыков и оружия до 2-х км и порой выше (там вообще отдельная тема - дозвуковуха так называемая, где никакой балкал не поможет) а только настрел, тренировки и чуйка feel .

          Скажем так... из парней, коих я 20 лет назад обучал... и кто щас в сво... все живы good soldier wink
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Ропот 55
      Сколько по времени готовить стрелка, сколько это будет стоить, да и FPVдроны поменяли правила игры на поле боя, и теперь операторы квадрокоптеров более эффективны и многочисленны. А главное готовятся быстрее и более универсальные в плане уничтожения противника.
      Примерно о том же.
      В 90-х был боевик с О.Грюнером "Сават". В одном из эпизодов он учил молодого драться.
      - С этой дистанции рукой...
      - (Отошёл на шаг) С этой дистанции ногой.
      - Отсюда... (Отошёл ещё на шаг, сделал пальцами "пистолет" и сказал "Пуф!")
      Я к тому, что, конечно, у "тихушников" (так мы снайперов в армии звали) свои приколы, нам, простым смертным, часто непонятные. Но супердальняя стрельба - это, по-моему, больше спорт, чем о войне. Сейчас два километра, потом три, потом что-нибудь изобретут для загоризонтной стрельбы...
      Всё это, конечно, интересно и здОрово, но в плане боевого применения - куча способов сделать это гораздо дешевле и проще. Для каждой работы, как в том фильме, есть своя методика, наиболее оптимальная. Супердальняя стрельба, по моему непрофессиональному мнению, таковой не является. Это - штучное изделие, вундерваффель, а война ОЧЕНЬ редко ставит такие задачи.
      "Не числом, а уменьем", конечно, хорошо, но не в этом случае.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:39
        Zoldat A hi, тут вопрос а по каким целям будет работать снайпер с двух километров? По пехоте? Сколько пуля летит эти 2 км малейшее изменение положение тела цели и промах, а сейчас на передовой стоймя никто не стоит ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНЬ. По технике? Ну тут нужен другой калибр, по важным генералам и коммандирам вариант но такие стараются на передний край не соваться а если и едут то к ним противоснайперов приклепляют, использовать в составах ДРГ слишком растачительно.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 07:45
          hi!
          Цитата: Ропот 55
          тут вопрос а по каким целям будет работать снайпер с двух километров?
          Вот ровно о том же и я. Пехота для такого расстояния неактуально, а генерал... Да, он, иногда, ценность имеет побольше танкового полка. Но тогда и средств на него не жалко. Если особо ценная цель, так и ракетой с полутонной взрывчатки жахнуть не зазорно - гарантия уничтожения такая же, как от "двухкилометрового" снайпера, а делается всё гораздо проще, чем работа этих "спортсменов".
        2. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 08:01
          Цитата: Ропот 55
          Сколько пуля летит эти 2 км малейшее изменение положение тела цели и промах

          В зависимости от калибра 6,5 секунд +- В принципе не секретная инфа - можно таблицы поглядеть для любого интересующего калибра, ба и балкалов бесплатных пруд пруди, в т.ч. с базами отстрелов.
          А работает он по по вполне стационарным целям:
          1. Пулеметчикам
          2. Гранатометчикам
          3. Ротным и обычным снайперам вне досигаемости их огня и в т.ч. по их 2-м номерам.
          Даже если не попадет - подавление огневое никто не отменял. Когда непонятно откуда у тебя рядом прилетает пуля весом 20-60 грамм с сухим щелчком в стену, землю... не важно. Поверьте мне - интузиазьмь очень сильно падает.
          З.Ы. Даже у немцев в снайперских школах было такое упражнение, хотя у них снайперка не была так развита как у нас. Когда рядом 1 снайпер стрелял в другого боевыми патронами. И замечу это упражнение никуда не делось. feel
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 08:06
            Enceladus, как только снайпер начнет кошмарить обозначенные цели на конкретном участке фронта на него начнет охоту все и вся а с учетом квадрокоптеров способных видеть и днем и ночью и их дальностью, жизнь снайперской пары станет в разы тяжелее а с учетом что все хотят жить на уничтожение стрелков не пожалеют ничего из доступного.
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              +1
              Сегодня, 08:15
              Цитата: Ропот 55
              как только снайпер начнет кошмарить обозначенные цели на конкретном участке фронта

              Буду говорить аналогиями... я думаю термин "кочующий миномет" все слышали. Тут нечто подобное. Пара (а порой и тройка или 2 пары даже) не привязана к какому-то конкретному подразделению. Это обычные пехотные (ротные) снайпера так и называтся - это просто хорошие стрелки, они участвуют в огневом поражении совместно со взводами, дистанции от 400 до 650-700 метров. Они не маскируются, не подготавливают позиции и прочее. Это просто огневое усиление.
              Снайпер это уже как-раз то другая тема. Позиции заранее организуются, причем порой не ими. Тут и изучение местности, просчет отхода и т.д. И позиций много... большая часть ложные, редко когда используются повторно. В общем там своя специфика и лишнего болтать не хочу. feel
          2. Керенский Звание
            Керенский
            0
            Сегодня, 08:56
            А работает он по по вполне стационарным целям:
            1. Пулеметчикам
            2. Гранатометчикам
            3. Ротным и обычным снайперам вне досигаемости их огня и в т.ч. по их 2-м номерам.

            4. По самолётным и вертолётным двигателям на стоянке. По локомотивам.
  4. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +3
    Сегодня, 06:53
    Это больше, чем просто винтовка; данное изделие меняет правила игры в области точности стрельбы на больших дистанциях
    И патрон и винтовки такого и даже большего калибров не являются каким -то ноу-хау. Выпускаются серийно и используются специалистами. Другое дело, что комплекс патрон, винтовка, прицел требуют, для реализации своего потенциала, соответствующего пользователя.(стрелка, тем более снайпера). А вот тут начинаются проблемы т.к. спецов такого класса по определению много быть не может. Поэтому даже самая совершенная снайперка никаких правил существенно не поменяет, господа маркетологи.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 06:56
      ИВЗ hi, а самое интересное что такого спеца которого готовить и долго и дорого прихлопнет оператор FPV дрона с теплаком, которых теперь ну очень много и они извините дешевле и быстрее да и за счет атаки сверху эфективнее.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 07:15
        Цитата: Ропот 55
        прихлопнет оператор FPV дрона с теплаком

        Я бы не был бы столь категоричен. Нюансы и детали рассказывать не могу - но поверьте - эти парни очень злые good Я не имею в виду обычных ротных снайперов, которые в боевом порядке и поддерживают отделение/взвод.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 07:26
          Enceladus, ага а операторы дронов добрые и пушистые, особенно по отношению к снайперам противника, и да среди "птичников" тоже виртуозов своего дела много.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 07:35
            А кто говорит что они пушистые и пользуются хеден шолдерсом. Просто контрснайпера (за ротного я не ручаюсь, да и за обычного тоже) - "достать" очень сложно. Александр, вы думаете у чеченов не было пнв и теплаков во 2? Просто изменилась тактика и организации позиции, отходов, появились доп. средства и прочее, нюансы рассказывать не могу и на ютупе вы их не найдете - это достаточно закрытая тема и на всяких армейских выставках это не показывают.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 07:45
              Enceladus, на сколько летит по расстоянию летит дрон, начинка у него может быть такая что и бетонное здание не спасет, наличие теплака на дроне нпблюдателе сильно, очень сильно осложнит жизнь пары. А так как снайпер "лучший друг" противника то уничтожить его захотят все от мотострелков до летчиков и как только оператор поделиться информацией с остальными обработают квпдрат из всего что может дотянутся, это если снайпер работает в режиме террора личного состава на своём участке.
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                +2
                Сегодня, 07:50
                Это все понятно. Вы ничего нового тут и не скажите - так и есть. Но в любом деле есть свои нюансы. Снайпера живут и вполне нормально... грамотные естественно.
                З.Ы. И вы меня поймите, это открытый форум и я не могу многие вещи рассказать. Не будь сейчас СВО - чем то и мог бы поделиться вполне, но тут не только мы общаемся, но и противник recourse
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 07:42
      Цитата: ИВЗ
      Поэтому даже самая совершенная снайперка никаких правил существенно не поменяет, господа маркетологи.

      Всё зависит от патрона... все винтовки +- одно и тоже. 1 - это ствол (вернее каким методом сделан) 2е - точность изготовление/подгонки затворной группы и патронника. Остальное - чисто под себя. В этом плане снайперские "болтовки" самое консервативное оружие.
      Ну и прицел - кто-то любит 1 фокалку, кто-то вторую (хотя уметь нада оба, это актуально понятно дело для кратников) ну и знать большинство сеток как и в МОА, так и в милах. Потому что возможно в бою придется менять оружие.
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        +1
        Сегодня, 08:02
        Всё зависит от патрона... все винтовки +- одно и тоже. 1 - это ствол (вернее каким методом сделан) 2е - точность изготовление/подгонки затворной группы и патронника.
        Я бы на вашем месте не был столь категоричен. метод изготовления ствола отнюдь не гарантирует его качества. По крайней мере и опыт работы на ЗиДе и в Лобаев Армз вполне подтверждает мой вывод. Конструкция винтовки в части жёсткости шасси и распределения усилий в нём, конструктивное и производственное исполнение всех частей и деталей + их сборка и фиксация, играют свою немалую роль.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 08:07
          Играет, никто не спорит... иначе бы моа от винтовки к винтовке бы не шастали туда сюда. Взять например обычную ротную СВД... я видел как и откровенных бомжей 2,5моа (причем в "масле"), так и "минутные" (хотя они живут не особо долго - 500-700 выстрелов в среднем). Даже при штучном изготовлении на высокоточном 2 отдельные винтовки будут отличатся всегда.
  5. Last centurion Звание
    Last centurion
    +1
    Сегодня, 07:54
    Про киношку: киношка из войн прошлого. Снайперская пара в ледяной пустыне будет прям сладким случаем для оператора ФПВ дрона. Пустыня слово ключевое, да и ледяная тоже. Они там будут на теплаке контрастные максимально. Если не будет ветра под 30мсек то им там точно не выжить
    Уже не говоря про снегоходы которые будут светиться до горизонта