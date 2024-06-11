Проект «верного ведомого» БПЛА Airbus Wingman
Макет БПЛА Airbus Wingman в экспозиции ILA-2024
Дальнейшее развитие боевой авиации связывают с появлением специальных беспилотных летательных аппаратов класса «верный ведомый», которые должны будут сопровождать самолеты и помогать им в решении разных задач. Разработкой подобной техники с недавнего времени занимается европейская корпорация Airbus в лице ее оборонного отделения Airbus Defence and Space. На выставке ILA-2024 она впервые представила концепт нового БПЛА под названием Wingman.
Концепт для выставки
Airbus начала работать над проектом Wingman («Ведомый») не так давно и в инициативном порядке, хотя и с учетом планов и пожеланий потенциального заказчика. Пока он находится на стадии формирования и проработки технического облика, поиска необходимых компонентов и технологий и т.д. Полноценная разработка БПЛА в целом и отдельных его систем начнется позже и так же займет некоторое время.
О существовании «Ведомого» впервые рассказали 3 июня в преддверии берлинской выставки ILA-2024. «Эйрбас» показала трехмерное изображение перспективного БПЛА, а также анонсировала демонстрацию полноразмерного макета на будущей выставке. Кроме того, раскрыли основные сведения о проекте, часть планов на будущее и т.д. При этом сделали несколько важных оговорок, связанных с текущим положением дел.
Выставка ILA-2024 начала работу 5 июня. На статической стоянке посетители смогли увидеть обещанный ранее макет БПЛА Wingman. Изделие необычного вида в черной окраске поставили рядом с актуальной техникой и вооружениями ВВС ФРГ. Вероятно, так хотели подчеркнуть различия авиационной техники разных классов и поколений.
Проектный облик "Ведомого"
Компания-разработчик не упустила возможность начать рекламную кампанию. Так, беспилотник продемонстрировали делегации правительства Германии. Кроме того, раскрыли новые сведения о проекте и анонсировали сотрудничество со смежниками, при помощи которых хотят решить наиболее сложные технические и иные вопросы.
Цели и задачи
Airbus назвала предпосылки к появлению проекта Wingman и его основные цели. Его прямо связывают с перспективной программой разработки «европейского» истребителя 6 поколения FCAS / NGF. Согласно планам ее заказчиков, новый самолет сможет работать самостоятельно или в группе с «верными ведомыми». На роль последнего «Эйрбас» планирует предложить свое изделие Wingman.
Показанный макет «Ведомого» является исключительно демонстратором общей концепции и не отличается глубокой проработкой. В дальнейшем проект получит развитие с внедрением необходимых компонентов и решений. При этом не исключается, что БПЛА в ходе полноценной разработки претерпит серьезные изменения, в т.ч. затрагивающие аэродинамическую схему и внешний вид.
Подробная проработка представленной концепции и создание сопутствующих средств и систем начнутся в ближайшем будущем. Перед проектом Wingman поставлены достаточно сложные задачи, и его разработка может занять много времени. В Airbus считают, что беспилотник можно будет довести до эксплуатации в тридцатых годах.
Ударная конфигурация БПЛА
Разработчики рассчитывают, что их БПЛА в будущем поступит на вооружение ВВС Германии, а затем, возможно, и других стран. На первом этапе эксплуатации Wingman дополнит существующие самолеты тактической авиации. В качестве ведущих для таких «верных ведомых» в первую очередь рассматривается самолет радиотехнической разведки / радиоэлектронной борьбы Eurofighter Typhoon EK, имеющийся у ВВС Бундесвера. В дальнейшем, к 2040 г. или позже, «Ведомый» должен будет начать работу с перспективным истребителем следующего поколения NGF, который пока только разрабатывается.
Особенности конструкции
Макет и графические материалы позволяют понять, каким разработчики видят аэродинамический облик и компоновку перспективного ведомого БПЛА. Кроме того, названы некоторые идеи из области бортовой аппаратуры, принципов работы и оснащения. В целом концепция Wingman раскрыта достаточно подробно, но в пределах текущего уровня проработки проекта.
На данный момент «Ведомый» построен по схеме «утка». Предложен фюзеляж с заостренной носовой частью, под которой помещен ковшовый воздухозаборник двигательной установки. Расширяющаяся часть носа выполняет функции наплывов крыла. На ней размещено переднее горизонтальное оперение. Использовано треугольное крыло с изломанной задней кромкой, в центре которой имеется плоское сопло двигателя.
На информационном стенде для ILA-2024 показали немного другой вариант планера. Он отличается наличием двух разваленных килей, а под крылом предусмотрены пилоны для размещения управляемого вооружения. Возможно, речь идет о разных конфигурациях одного БПЛА для решения разных задач.
Носовая часть БПЛА с воздухозаборником
В нынешнем виде Wingman имеет длину ок. 15,5 м и размах крыла ок. 11,8 м. Весовые показатели пока не раскрываются. В имеющихся габаритах БПЛА может иметь взлетную массу до 8-12 т при полезной нагрузке в тонны. Впрочем, габариты и масса конструкции могут существенно измениться в ходе развития проекта.
Airbus планирует оснастить БПЛА турбовентиляторным двигателем Eurojet EJ200. Летно-технические характеристики беспилотника с такой двигательной установкой, даже примерные, не названы. При этом обводы планера, характерный воздухозаборник и другие черты конструкции намекают на возможность получения сверхзвуковой скорости полета. Можно предположить, что требования к летным характеристикам «Ведомого» будут определяться с учетом параметров пилотируемых самолетов, с которыми ему придется работать.
Для Wingman будет разработана оригинальная система управления на основе искусственного интеллекта, способная автономно осуществлять все необходимые операции. Ей предстоит пилотировать БПЛА, использовать полезную нагрузку и вооружение, а также взаимодействовать с самолетом-ведущим. Создавать такую систему планируют вместе с компанией Helsing, которая, в отличие от Airbus, имеет большой опыт в сфере программных продуктов и искусственного интеллекта.
В качестве полезной нагрузки, в первую очередь, рассматриваются разнообразные средства разведки – оптические, тепловизионные и радиотехнические. За счет этого можно будет улучшить ситуационную осведомленность смешанного авиационного подразделения и/или получить дополнительные возможности и снизить риски для людей.
Днище макета, видны створки внутреннего отсека вооружений
Кроме того, Wingman получит ударную функцию. Он сможет использовать управляемые вооружения «воздух-поверхность» или «воздух-воздух» современных и перспективных типов. В графических материалах показан вариант размещения оружия на пилонах под крылом. Также предусматривается использование грузоотсека внутри фюзеляжа – этот вариант показали на полноразмерном макете.
Задел на будущее
Таким образом, ведущий европейский разработчик и производитель авиационной техники не смог пройти мимо многообещающей и активно развивающейся концепции беспилотного «верного ведомого». Корпорация Airbus Defence and Space сформировала свой вариант облика такого БПЛА и теперь планирует начать его подробную проработку.
В ближайшие годы этот проект будет развиваться с учетом планов развития ВВС ФРГ и других европейских стран на среднюю перспективу. В частности, запланирована интеграция изделия Wingman с уже существующим самолетом РТР / РЭБ. Однако основные цели проекта лежат в отдаленном будущем и связаны с перспективной программой FCAS / NGF.
В Airbus намерены довести новый проект до логического финала, для чего потребуется его подробная проработка. В ходе этого процесса не исключают изменения нынешней концепции, в т.ч. самые серьезные, если они позволят получить наилучший результат. Как именно придется переработать нынешний концепт Wingman, станет известно только через несколько лет.
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