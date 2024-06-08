Россия и Сирия провели совместные военные учения по обороне базы «Тартус» от безэкипажных катеров и БПЛА
Совместные учения по отражению нападения на военно-морскую базу «Тартус» были проведены в Сирии, в них участвовали российские и сирийские военнослужащие. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно сообщению военного ведомства, в ходе учений отрабатывались действия по обороне базы от нападения с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В соответствии со сценарием военных учений, условный противник планировал нанести удары по инфраструктуре порта Тартус и военным объектам, с целью чего были использованы безэкиажные катера и ударные БПЛА.
Российские и сирийские военнослужащие уничтожили цели, имитирующие ударные БПЛА условного противника, с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» и зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». Что касается безэкипажных катеров, то их уничтожили противодиверсионный катер «Кадет» Черноморского флота ВМФ РФ и малые ракетные катера военно-морских сил Сирии. Также в уничтожении безэкипажных катеров участвовали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Береговыми ракетными комплексами «Бастион» была отражена попытка осуществления условным противником высадки десанта с моря. По сценарию учений, с десантных кораблей на побережье Сирии должны были высадиться десантные группы условного противника.
Однако расчеты комплексов «Бастион» осуществили электронные пуски ракет по надводным целям в Средиземном море, в результате чего, по сценарию учений, нападение условного противника было отражено.
Напомним, что военно-морская база «Тартус» в Сирии используется Военно-морским флотом Российской Федерации и имеет стратегическое значение в контексте обеспечения присутствия нашей страны в Восточном Средиземноморье. Кроме того, база играла важную роль в операциях против террористических группировок в Сирии, в которых участвовали Вооруженные силы Российской Федерации.
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