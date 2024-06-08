«Выбирают по всему миру»: Украина заказала второй французский радиолокационный комплекс ПВО GM200

Компания Thales объявила о подписании под эгидой военного ведомства Франции нового контракта с Минобороны Украины, предусматривающего поставку второго радиолокационного комплекса ПВО GM200 средней дальности (первый был заказан в 2023 году).- говорится на сайте компании.Комплекс GM200 размещается в 20-футовом контейнере ISO и весит менее 10 тонн. Он включает в свой состав электрогенератор, РЛС и два поста с набором средств радиосвязи и передачи данных. GM200 можно транспортировать автомобильным, железнодорожным транспортом, военно-транспортными самолетами (такими как C-130) или вертолетами. Время установки составляет 15 минут, свертывания – 10 минут.GM200 может работать как в качестве независимого радара воздушного наблюдения, так и выступать в роли радиолокационной компоненты системы ПВО. Дальность обнаружения соответственно составляет 250 и 100 км, высота – до 25 тыс. метров, угол вертикального обзора -7° до +70° (частота обновления 3/1,5 секунды). РЛС с АФАР работает в S-диапазоне, используя технологию GaN.Система способна обнаруживать как малогабаритные цели, так и маневрирующие высокоскоростные объекты.Стоимость комплекса GM200 в 2023 году составляла £30 млн. По всему миру было продано свыше 80 систем. По всей видимости, покупка для ВСУ будет оплачена из французского бюджета, хотя формально контракт заключен Украиной.

Thales гордится тем, что использует свой опыт для защиты Украины. Многофункциональный радар средней дальности выбирают по всему миру

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