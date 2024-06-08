«Выбирают по всему миру»: Украина заказала второй французский радиолокационный комплекс ПВО GM200

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«Выбирают по всему миру»: Украина заказала второй французский радиолокационный комплекс ПВО GM200

Компания Thales объявила о подписании под эгидой военного ведомства Франции нового контракта с Минобороны Украины, предусматривающего поставку второго радиолокационного комплекса ПВО GM200 средней дальности (первый был заказан в 2023 году).

Thales гордится тем, что использует свой опыт для защиты Украины. Многофункциональный радар средней дальности выбирают по всему миру

- говорится на сайте компании.



Комплекс GM200 размещается в 20-футовом контейнере ISO и весит менее 10 тонн. Он включает в свой состав электрогенератор, РЛС и два поста с набором средств радиосвязи и передачи данных. GM200 можно транспортировать автомобильным, железнодорожным транспортом, военно-транспортными самолетами (такими как C-130) или вертолетами. Время установки составляет 15 минут, свертывания – 10 минут.

GM200 может работать как в качестве независимого радара воздушного наблюдения, так и выступать в роли радиолокационной компоненты системы ПВО. Дальность обнаружения соответственно составляет 250 и 100 км, высота – до 25 тыс. метров, угол вертикального обзора -7° до +70° (частота обновления 3/1,5 секунды). РЛС с АФАР работает в S-диапазоне, используя технологию GaN.
Система способна обнаруживать как малогабаритные цели, так и маневрирующие высокоскоростные объекты.

Стоимость комплекса GM200 в 2023 году составляла £30 млн. По всему миру было продано свыше 80 систем. По всей видимости, покупка для ВСУ будет оплачена из французского бюджета, хотя формально контракт заключен Украиной.

11 комментариев
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  1. Караванщик Звание
    Караванщик
    -1
    Сегодня, 08:07
    Протестируем и найдем слабые места ..Давайте еще !!! wink
    А вообще нормальная ПВО-ПРО это эшелонированная система взаимосвязанная и очень дорогая
    1. fiv Звание
      fiv
      +1
      Сегодня, 08:42
      Слабое место - завод по производству радаров в лягушатнике
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        0
        Сегодня, 08:43
        Цитата: fiv
        Слабое место - завод по производству радаров в лягушатнике

        Пока нельзя ,но думаю вдарим когда нибудь..
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 08:13
    Ну худо бедно а пока, повторюсь ПОКА, с миру по нитке а собирают, какое никакое а ПВО у Киева есть, а дальше либо наростят производство новых комплексов, либо проект закроют за не рентабельностью.
  3. илья63 Звание
    илья63
    +1
    Сегодня, 08:25
    Мне вот интересно, а кто за рулём всей этой солянки сидит?там ПВО всех производителей мира!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:27
      илья63 hi, спецы и сидят, неужели кто-то думает что такую технику доверят наскоро обученным украинцам.
      1. илья63 Звание
        илья63
        +1
        Сегодня, 08:29
        Вот и я про тоже. Кстати что-то наши перестали ихние ПВО прорежать....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:32
          илья63, ну так не дураки сидят учатся, находят способы противодействия, теперь ход за нашими найти новый приемчик по тактике чтоб уничтожить, вечная игра в кошки - мышки. Ну или бонально отвели подальше в тыл и используют только в крайнем случае.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 08:35
    Thales гордится тем, что использует свой опыт для защиты Украины.
    Настанет ещё время - забыть постараются о том, что "защищали" Украину... В Европе каждый первый гигант индустрии на Гитлера работал - а даже сейчас об этом вспоминать не любят, когда нашу Победу отменяют.

    И после этой войны, во что бы она не вылилась в итоге, забыть постараются. И не только Thales. Мы зла не помним, мы записываем. Всех, поимённо, кто хотел "нанести поражение России на поле боя".
    Лишь бы потом, по своей многовековой дурной привычке, опять не простили...
  5. alex51217 Звание
    alex51217
    0
    Сегодня, 08:35
    Хороший радар, нам бы такой. В связке с IRIS-T очень опасен
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 08:51
      Сам по себе мало, в связи со всеобщей модой на стелс, надо в паре с радаром ДМВ или СВ ставить