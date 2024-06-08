Губернатор Ростовской области: В районе Новошахтинска сбит украинский БПЛА

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Губернатор Ростовской области: В районе Новошахтинска сбит украинский БПЛА

Этой ночью в районе города Новошахтинска в Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат украинских формирований. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как отметил руководитель региона, вражеский дрон был сбит средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации около 00:30 мск. Разрушений на земле и пострадавших нет, подчеркнул Василий Голубев.

За последние дни это не первая попытка украинских формирований атаковать объекты на территории Ростовской области. На этой неделе противник уже пытался с помощью беспилотных летательных аппаратов нанести удары по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу.

Так, 6 июня Новошахтинский НПЗ подвергся двойному удару беспилотиков, о чем также сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. В результате атаки беспилотников на территории предприятия начался пожар, работа завода временно приостанавливалась. По некоторым данным, было повреждено оборудование на установках первичной обработки нефти.

Как известно, Новошахтинский НПЗ является одним из крупнейших аналогичных предприятий на юге России. Понятно, что украинские формирования рассматривают его в качестве одной из наиболее приоритетных целей для атак беспилотных летательных аппаратов на данном направлении, и постоянно пытаются причинить предприятию ущерб с помощью ударов дронов.
2 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 07:29
    Какелов тоже кошмарят потихоньку.
    Пишут что неизвестный партизан расстрелял ТЦК в Харькове из гранатомёта Муха. Пожар. Сгорели документы и карточки призываемых. good Пострадавших ТЦКашников к сожалению нет. Нападавшего задержать не удалось....

    https://www.kp.ru/online/news/5845541/
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 08:24
    В районе Новошахтинска сбит украинский БПЛА

    По Новошахтинскому НПЗ долбят не в первый раз и все время результативно, а тут прям чудо какое-то, сбили. Неужели меры приняты.