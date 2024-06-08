Представленная российской компанией «Бюро 1440» разработка в сфере лазерной межспутниковой связи представляет собой ответ на американскую систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет американский информационный ресурс The Business Insider.Ранее стало известно, что компания «Бюро 1440» провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Первая серия испытаний была проведена в первой половине мая 2024 года. В компании назвали эти испытания первым успешным тестированием российской лазерной межспутниковой связи.Американская пресса пишет, что новая российская система будет представлять собой широкополосной сервис передачи данных. С его помощью можно будет обеспечивать высокую скорость связи с низкой задержкой, причем в любой точке мира. То есть, речь идет о такой же схеме работы, как и у системы Starlink Илона Маска.Естественно, что американских аналитиков данный успешный опыт российской компании встревожил. Ведь появление у России собственной подобной системы обеспечит многочисленные преимущества, в том числе и военного характера, а противникам нашей страны создаст дополнительные проблемы. Кстати, над разработкой аналогичных систем спутниковой связи в настоящее время работают и китайские компании.Напомним, что связь Starlink активно используется украинской армией в ходе вооруженного конфликта. И это при том, что сам Илон Маск неоднократно выступал с критикой боевых действий на Украине и призывал признать Крым российским, а на освобожденных территориях провести повторные референдумы по вопросу их дальнейшего будущего (хотя их будущее и настоящее известны – они вошли в состав Российской Федерации и являются неотъемлемой частью нашего государства).

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»