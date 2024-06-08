Американская пресса сочла разработку межспутниковой связи российской компанией аналогом сети Starlink компании Илона Маска

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Американская пресса сочла разработку межспутниковой связи российской компанией аналогом сети Starlink компании Илона Маска

Представленная российской компанией «Бюро 1440» разработка в сфере лазерной межспутниковой связи представляет собой ответ на американскую систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет американский информационный ресурс The Business Insider.

Ранее стало известно, что компания «Бюро 1440» провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Первая серия испытаний была проведена в первой половине мая 2024 года. В компании назвали эти испытания первым успешным тестированием российской лазерной межспутниковой связи.



Американская пресса пишет, что новая российская система будет представлять собой широкополосной сервис передачи данных. С его помощью можно будет обеспечивать высокую скорость связи с низкой задержкой, причем в любой точке мира. То есть, речь идет о такой же схеме работы, как и у системы Starlink Илона Маска.

Естественно, что американских аналитиков данный успешный опыт российской компании встревожил. Ведь появление у России собственной подобной системы обеспечит многочисленные преимущества, в том числе и военного характера, а противникам нашей страны создаст дополнительные проблемы. Кстати, над разработкой аналогичных систем спутниковой связи в настоящее время работают и китайские компании.

Напомним, что связь Starlink активно используется украинской армией в ходе вооруженного конфликта. И это при том, что сам Илон Маск неоднократно выступал с критикой боевых действий на Украине и призывал признать Крым российским, а на освобожденных территориях провести повторные референдумы по вопросу их дальнейшего будущего (хотя их будущее и настоящее известны – они вошли в состав Российской Федерации и являются неотъемлемой частью нашего государства).
10 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 07:35
    Естественно, что американских аналитиков данный успешный опыт российской компании встревожил.
    Это их личные проблемы. А мы, их "встревоженность", как нибудь переживем)). laughing
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 07:47
      Цитата: a.s.zzz888
      Естественно, что американских аналитиков данный успешный опыт российской компании встревожил.
      Это их личные проблемы. А мы, их "встревоженность", как нибудь переживем)). laughing

      Так точно Шериф !!! Россия не лаптем щи хлебает "Кузькина мать" у нас всегда в запасе ! laughing
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +2
        Сегодня, 07:53
        Караванщик
        0
        Сегодня, 07:47
        Вот только эти залужные, да заднеприводные позабыли об этом. wink Полагаю, придем к тому, что придется им напоминать.
  2. Orso Звание
    Orso
    +2
    Сегодня, 07:44
    Это к вопросу: Жахнем ли по низкоорбитальной группировке тов.Маска? Не жахнем ( только в случае глобального обмен ударами СЯО), т.к. в "1440" вливаются огромные материальные и людские ресурсы и результаты есть и очень обнадеживающие. Хотя, сторонники "распила" могут наоборот возразить, влить лярды, а потом, чтобы скрыть, уничтожить группировку СтарЛинк, чтобы ничего не вывести больше в ближайшие годы на орбиту. laughing
  3. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 07:46
    сам Илон Маск неоднократно выступал с критикой боевых действий на Украине и призывал признать Крым российским, а на освобожденных территориях провести повторные референдумы

    Прибыль превыше всего..!!!!
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:53
    Какая разница...аналог не аналог...главное что есть и работает против американцев.
    Маск хитрый жук, топит якобы за мир во всем мире, а сам Пентагону разрешает использовать свой Старлинк.
  5. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +1
    Сегодня, 07:54
    на самом деле ничего сверхестественного, кроме одной особенности-в старлинк нет.. а особенность эта- возможность вывести в космос тысячи спутников.. а в остальном- уверен, что можно разработать намного лучше..
  6. Елис_С Звание
    Елис_С
    0
    Сегодня, 08:02
    появление у России собственной подобной системы обеспечит многочисленные преимущества, в том числе и военного характера, а противникам нашей страны создаст дополнительные проблемы

    Молодцы! Пуст знают НАШИХ!
    Это уж точно приблизит НАШУ ПОБЕДУ!
  7. andrey682006 Звание
    andrey682006
    0
    Сегодня, 08:36
    Старлинк давно летает и гадит нам через БЭК и БПЛА, создаёт связь украинской арте.
    А наш только тестируется. Он был нужен вчера. Понадобится ли завтра?
  8. Ig sura Звание
    Ig sura
    0
    Сегодня, 08:57
    Ну помниться пара лет тому назад громогласно все говорили интернет от Макса это гражданский а оказалось для военных действий так почему не довольны в США