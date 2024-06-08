Черноморский флот России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в районе Севастополя
Сегодня ночью украинские формирования попытались в очередной раз провести атаку российской военно-морской базы в Севастополе с применением безэкипажного катера. Это следует из сообщения губернатора Севастополя Михаила Развожаева в социальной сети.
Как сообщил губернатор, безэкипажный катер противника был уничтожен силами и средствами Черноморского флота ВМФ РФ в Черном море, в районе Севастополя. Никаких разрушений при этом зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.
- написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале.
Гражданская инфраструктура повреждена не была, пострадавших также нет, отметил глава севастопольской администрации, сославшись на информацию от экстренных служб города.
Отметим, что противник регулярно пытается атаковать российские объекты в Севастополе и в целом на полуострове Крым, используя для этого как безэкипажные катера при атаках с моря, так и беспилотные летательные аппараты и ракеты. Подавляющее большинство атак успешно отражается силами и средствами противовоздушной обороны ВС РФ и Черноморского флота ВМФ РФ.
При проведении атак противник может использовать разведывательные данные, которые передают ему американские военные, осуществляющие наблюдение за Крымом и Черным морем с помощью беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk, постоянно летающих над черноморской акваторией.
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