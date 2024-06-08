Черноморский флот России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в районе Севастополя

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Черноморский флот России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в районе Севастополя

Сегодня ночью украинские формирования попытались в очередной раз провести атаку российской военно-морской базы в Севастополе с применением безэкипажного катера. Это следует из сообщения губернатора Севастополя Михаила Развожаева в социальной сети.

Как сообщил губернатор, безэкипажный катер противника был уничтожен силами и средствами Черноморского флота ВМФ РФ в Черном море, в районе Севастополя. Никаких разрушений при этом зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.

Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер

- написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале.

Гражданская инфраструктура повреждена не была, пострадавших также нет, отметил глава севастопольской администрации, сославшись на информацию от экстренных служб города.

Отметим, что противник регулярно пытается атаковать российские объекты в Севастополе и в целом на полуострове Крым, используя для этого как безэкипажные катера при атаках с моря, так и беспилотные летательные аппараты и ракеты. Подавляющее большинство атак успешно отражается силами и средствами противовоздушной обороны ВС РФ и Черноморского флота ВМФ РФ.

При проведении атак противник может использовать разведывательные данные, которые передают ему американские военные, осуществляющие наблюдение за Крымом и Черным морем с помощью беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk, постоянно летающих над черноморской акваторией.
14 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:49
    Сейчас ,на Чёрном море идеальная погода- водная гладь " вода в болоте" надо быть на страже 24/7.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:51
      tralflot1832 hi, это понятно, на стороже надо быть при любой погоде. Странно другое, БЭК был один? К чему бы это, новая тактика? Или остальные не дошли по тех причинам.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 07:56
        Ропот 55.Да чёрт его знает - может остальные пошли "петлёй" подальше от берега,т.е Крыма.Надо ещё контролировать морской трафик из Одессы ,загрузят БЭКи на борт и сбросят по пути в Стамбул.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 07:58
          tralflot1832, судя по времени они уже должны были дойти, а стало быть либо вынесет на берег или найдут обездвиженными, либо этот уничтоженный был один и не понятно почему.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 08:02
            Может спугнули,ЧФ провёл смену в воздухе не по графику или наоборот усилил.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 08:10
              tralflot1832, тут скорее разведку боем проводили, чего, чего, а этих БЭК-ов у Украины хватает на данном этапе, поэтому вряд-ли станут экономить и возвращать.
      2. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 08:17
        ........ катер противника был уничтожен силами и средствами Черноморского флота ВМФ РФ ...

        Это большое достижение уничтожать безъэкипажные катера целым ЧФ, видно к этому долго шли.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:50
    При проведении атак противник может использовать разведывательные данные, которые передают ему американские военные, осуществляющие наблюдение за Крымом и Черным морем с помощью беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk, постоянно летающих над черноморской акваторией.
    "Может". Да так "может", что уже давное пора валить хоть на воду, хоть на землю - одинаково приятно будет.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:59
    Плохо, очень плохо что пропустили врага к ближним рубежам обороны Севастополя.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:02
      Лёха с Андроида hi, ни одна система не дает 100%защиты,и такие атаки будут происходить что с моря, что с воздуха. Только полное смена курса Киева и выпиливание особенно упоротых неонаци положит этому конец.
    2. Sofievka Звание
      Sofievka
      0
      Сегодня, 08:45
      Далеко залез, а что ему на Стрелке было делать? может с курса сбился?сколько же он прошёл незамеченным?или новый тип аппарата?
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 08:07
    Очень надеюсь, что остальные уничтожили ранее, на берегу или в море. И, это - радует!
  5. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 08:19
    Цитата: Ропот 55
    tralflot1832 hi, это понятно, на стороже надо быть при любой погоде. Странно другое, БЭК был один? К чему бы это, новая тактика? Или остальные не дошли по тех причинам.

    Я бы скидывал на счёт того что не вся инфа до нас доводится. Во избежание так сказать.
    Плюс вопрос как обнарудивают эти бэки? Не создали еще систему из буев с гидроакустикой? Питание им за счет движения волн там придумать например. Раскидать по акватории и внести в программу их геопозиции. Это я так, фантазирую)))
  6. жучок120560 Звание
    жучок120560
    0
    Сегодня, 08:51
    С огромным удовольствие прочитал об очередном уничтожении «чудо – оружия» укрорейха.
    И сразу в памяти всплыли недавние дебаты здесь на страницах ВО, по теме защиты кораблей от атак БЭК. И чего только не было написано тогда в комментариях, особенно после появления в Сети кадров на которых моряки лихо и так же безрезультатно отстреливаются из ПКП и Калашникова от атакующего БЭК. И практически все чуть ли не единодушно сходились в мнении дескать калибр 7,62 маловат для поражения БЭК. А реально – не в калибре дело, а в своевременном обнаружении, наличие хорошего прицела и умении стрелять. И вообще – то ответственным лицам пора бы уже «озаботится» по поводу оснащения ВС легкими стрелковыми комплексами специализированными для борьбы с беспилотниками и пригодными для установки на разные виды техники, вплоть до гражданских пикапов. В этом плане как мне кажется стоило бы присмотреться к такому пулемету как ШКАС, при весе 9,8 кг. и калибре 7,62х54R он имеет скорострельность 1800 выстрелов в минуту. Для сравнения ПКП («Печенег»), из которого судя по кадрам и был уничтожен катер, при весе 8,7 кг. в том же калибре имеет скорострельность только 650 выстрелов в минуту. Ну так ШКАС на руках не таскать.