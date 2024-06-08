«Противотанковая ракета пятого поколения»: Китай представил ПТУР BOLAS GAM-102LR

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«Противотанковая ракета пятого поколения»: Китай представил ПТУР BOLAS GAM-102LR

ПТУР BOLAS GAM-102LR


Китайская компания Poly Defense создала семейство ПТУР BOLAS, которые работают в различных нишах и дополняют друг друга. Недавно были продемонстрированы две новые ракеты, разработанные в рамках развития этой линейки.



BOLAS GAM-100LR (Long Range – «большой дальности») отличается усовершенствованной конструкцией пусковой установки и прицельного модуля. ПТУР обладает способностью поражать цели на расстоянии около 4 км. ПТРК характеризуется как очень легкая и универсальная система.


Пусковая установка BOLAS GAM-100LR


Вторая, более крупная ракета, BOLAS GAM-102LR, имеет очень большую дальность действия, которая может достигать 6 км.

Концептуально эта ракета, имеющая передовую головку самонаведения и два ряда из четырех закрылков каждый, представляет собой многоцелевое оружие пятого поколения

- полагают в издании Defensa.


Пусковая установка BOLAS GAM-102LR


Отстрел осуществляется из многоразовой ПУ, включающей в себя треногу для фиксации положения. ПТУР при запуске расположена под углом около 30°, чтобы на первом участке пути совершить набор высоты. Модуль прицеливания и наведения включает в себя дневной канал и мощный ИК-канал.

Новые ПТУР существенно увеличивают боевые возможности китайских войск

- полагают в издании.
11 комментариев
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  1. 9PA Звание
    9PA
    -1
    Сегодня, 11:27
    Молодцы Китайцы, по всем фронтам развитие.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 11:35
      Молодцы Китайцы,

      Молодцы, теперь главное чтобы эти ПТУР не появились у всук .
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 12:01
        Не волнуйтесь,обязательно появятся,только в другой упаковке. Как появились десятки тысяч дронов разной грузоподъёмности,сотни тысяч цифровых радиостанций ,десятки лидаров,десятки тысяч комплектов униформы,да даже тысячи простых китайских гранатометов.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:27
    Очевидно, что бронированный технике уцелеть на поле боя задача не из простых... В пехотных подразделения становится все больше средств противодействия!
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 11:27
    Китайцы, если честно, в последней большой войне проявили себя как армия не очень...

    Но в том-то и особенность Китая, что он очень и очень способен учиться. И на чужом опыте - в первую очередь.
    Поэтому, глядя на сегодняшнюю китайскую армию, у меня, например, возникает вполне резонная и обоснованная надежда на боеспособность китайской армии. Колоссально много сделано, рывок вперёд просто космический.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:28
    Для разработчиков, производителей боевых машин, задача создания эффективной, хорошо защищенной техники, очень сложная!
  5. Винни76 Звание
    Винни76
    0
    Сегодня, 11:33
    Забыли упомянуть про искусственный интеллект. Нынче без него не купят. Поколение пятое и ни одного интеллекта на борту. Позорище
  6. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 11:33
    Наличие большого числа закрылков, конечно же выводит вперёд китайцев. Больше закрылков, хороших и разных! lol
  7. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +1
    Сегодня, 11:44
    Судя по фото, тупо скопировали джавелин
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 11:58
      Опять "старая песня" про-"опять скопировали". Умение "копировать" в короткие сроки, переводя на свою элементную базу, с учётом своих технологических процессов- дорогого стоит и на данном этапе, является одним из стратегических преимуществ экономики. Но я вижу, что секте под названием: "да у них ничего своего нет, всё скопировано" -это понимание недоступно, в принципе.
  8. 2sila Звание
    2sila
    0
    Сегодня, 11:47
    Бред какой то. Они будут сидеть и ждать пока цель приедет к ним в экран? Так можно и не дождаться судя по изменениям на лбс. Ау, китайцы, война уехала в другую сторону! Пора вставать! Тут имхо катит картинка с котами админа) Ну понятно, что пилить не сейчас начали и как бы всё равно надо продавать, но сама это недоделанная приблуда ПЯТОГО поколения не в состоянии найти цель и навестись без прямой видимости и тут не важно насколько она не полетит - на 4 или 6 км. Опять же есть тот же HJ -12 и в чём ихняя разница?! В непролетевших километрах? Тот же например иранский Almas куда как теперь перспективней и наверно имея внешний источник "целеуказания" его можно запустить не имея картинки в прицеле. Про технологии FPV даже говорить не хочу. Хотя как вариант , что они потом наделают гигантских FPV к этим золотым канализационным трубам с головой от ПЗРК и кондёром и будут пулять ими так.