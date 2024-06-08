«Противотанковая ракета пятого поколения»: Китай представил ПТУР BOLAS GAM-102LR
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ПТУР BOLAS GAM-102LR
Китайская компания Poly Defense создала семейство ПТУР BOLAS, которые работают в различных нишах и дополняют друг друга. Недавно были продемонстрированы две новые ракеты, разработанные в рамках развития этой линейки.
BOLAS GAM-100LR (Long Range – «большой дальности») отличается усовершенствованной конструкцией пусковой установки и прицельного модуля. ПТУР обладает способностью поражать цели на расстоянии около 4 км. ПТРК характеризуется как очень легкая и универсальная система.
Пусковая установка BOLAS GAM-100LR
Вторая, более крупная ракета, BOLAS GAM-102LR, имеет очень большую дальность действия, которая может достигать 6 км.
Концептуально эта ракета, имеющая передовую головку самонаведения и два ряда из четырех закрылков каждый, представляет собой многоцелевое оружие пятого поколения
- полагают в издании Defensa.
Пусковая установка BOLAS GAM-102LR
Отстрел осуществляется из многоразовой ПУ, включающей в себя треногу для фиксации положения. ПТУР при запуске расположена под углом около 30°, чтобы на первом участке пути совершить набор высоты. Модуль прицеливания и наведения включает в себя дневной канал и мощный ИК-канал.
Новые ПТУР существенно увеличивают боевые возможности китайских войск
- полагают в издании.
Defensa
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