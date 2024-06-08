ВСУ опять сообщили об «уничтожении» большей части атаковавших Украину российских БПЛА

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ВСУ опять сообщили об «уничтожении» большей части атаковавших Украину российских БПЛА

Этой ночью территория Украины была атакована 13 беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило командование воздушных сил Украины.

По утверждению украинских военных, из 13 БПЛА якобы были уничтожены девять дронов. То есть, лишь четыре беспилотника, если верить украинским источникам, достигли целей. Подобные заявления обычны для украинских воздушных сил – они всегда склонны преувеличивать свои «успехи» в борьбе с российскими беспилотниками.

Кроме того, представители ВСУ сообщили, что украинскими средствами противовоздушной обороны была сбита и авиационная ракета Х-59. Между тем, ночью источники сообщили о взрывах в Полтавской области.

По имеющейся информации, объекты в Полтавской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами «Герань», которые украинские военные упорно называют «Шахедами», намекая на их якобы иранское происхождение (Иран и Россия неоднократно отрицали использование БПЛА иранского производства при проведении специальной военной операции).

В свою очередь, украинские формирования этой ночью также пытались атаковать территорию Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, безэкипажный катер ВСУ был уничтожен Черноморским флотом ВМФ РФ в районе Севастополя.
6 комментариев
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  1. Караванщик Звание
    Караванщик
    +1
    Сегодня, 08:26
    Этой ночью территория Украины была атакована 13 беспилотными летательными

    Опять из "Пэтриотов", как из пулемета стреляли ..Халявное ПВО )))))
    Думаю идет разведка боем,перед сходняком в Швейцарии ..Зеля лучше от туда не возвращайся !
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 08:40
    13 Цветочков всего запустили выходит по данным этих(цензура). Ну-ну. Неужели стиралки и микроволновки кончились)))
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:54
      Цитата: Ропот 55
      13 Цветочков всего запустили выходит по данным этих(цензура). Ну-ну. Неужели стиралки и микроволновки кончились)))
      У нас ещё миксеры и тостеры есть - повоюем... laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 08:57
        Zoldat A, миксеры, тостеры, кофеварочные машины, телевизоры и dvd плееры кончились ещё 2022,последняя надежда была на стиралки трофейные и тут видно нн судьба)))).
  3. Tochilka Звание
    Tochilka
    -1
    Сегодня, 08:48
    Решил вставить свои 5 копеек: логически рассуждая, ВСУ особо и не врет. Сбивается все на 100%. Но есть нюансы. Кое-что действительно сбивается ракетами, пулеметами, средствами РЭБ. Но большинство - наземными сооружениями.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 08:51
    объекты в Полтавской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами «Герань», которые украинские военные упорно называют «Шахедами», намекая на их якобы иранское происхождение
    На фоне того, чем воюет Украина, в принципе, понятно их селюковское желание выискивать соринку в чужом глазу.

    Умный промолчал бы о "Шахедах", будь наши "Герани" даже стопроцентной поставкой Ирана, чтобы Украине не напомнили, что своего у них на этой войне - только "мясо" в окопах да солёное сало в банках. Но "умный" - это не про Украину.