ВСУ опять сообщили об «уничтожении» большей части атаковавших Украину российских БПЛА
Этой ночью территория Украины была атакована 13 беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило командование воздушных сил Украины.
По утверждению украинских военных, из 13 БПЛА якобы были уничтожены девять дронов. То есть, лишь четыре беспилотника, если верить украинским источникам, достигли целей. Подобные заявления обычны для украинских воздушных сил – они всегда склонны преувеличивать свои «успехи» в борьбе с российскими беспилотниками.
Кроме того, представители ВСУ сообщили, что украинскими средствами противовоздушной обороны была сбита и авиационная ракета Х-59. Между тем, ночью источники сообщили о взрывах в Полтавской области.
По имеющейся информации, объекты в Полтавской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами «Герань», которые украинские военные упорно называют «Шахедами», намекая на их якобы иранское происхождение (Иран и Россия неоднократно отрицали использование БПЛА иранского производства при проведении специальной военной операции).
В свою очередь, украинские формирования этой ночью также пытались атаковать территорию Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, безэкипажный катер ВСУ был уничтожен Черноморским флотом ВМФ РФ в районе Севастополя.
Информация