Военкоры сообщают об успехах ВС РФ в продвижении в сторону мкр «Новый» в городе Часов Яр
Вооруженные силы Российской Федерации ведут тяжелые бои с противником в городе Часов Яр и его окрестностях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и украинских источников.
Как стало известно к утру 8 июня, ситуация в городе для украинских формирований значительно ухудшилась. Это признают и сами украинские военные источники, отмечая активное продвижение российских войск сразу на нескольких участках.
Российские военные корреспонденты сообщают об успехах ВС РФ в продвижении в сторону мкр «Новый» в городе Часов Яр. Сейчас российские подразделения продвигаются к западу от канала, в сторону микрорайона «Новый», оттесняя украинских боевиков. Есть определенные успехи, наши бойцы закрепляются на новых позициях.
Кроме того, фиксируется успешное продвижение в районе Калиновки и к северу от нее. Здесь российским войскам тоже удалось оттеснить противника, закрепившись на новых позициях. В районе «Канал» продолжается наступление российских войск. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, поэтому бои идут практически за каждое здание, которое можно оборонять.
В любом случае, уже очевидно, что в обозримом будущем контроль над Часовым Яром противник утратит. Это станет его очередным поражением на данном направлении, учитывая, что город имеет стратегическое значение.
Ранее сообщалось, что Часов Яр был превращен врагом в очередной «город-крепость». Однако, как свидетельствует судьба Артемовска или Авдеевки, подобные действия противника все равно приводят лишь к одному результату – многочисленным потерям ВСУ в личном составе и в конечном итоге утрате контроля над населенным пунктом.
Информация