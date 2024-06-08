Военкоры сообщают об успехах ВС РФ в продвижении в сторону мкр «Новый» в городе Часов Яр

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Военкоры сообщают об успехах ВС РФ в продвижении в сторону мкр «Новый» в городе Часов Яр

Вооруженные силы Российской Федерации ведут тяжелые бои с противником в городе Часов Яр и его окрестностях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и украинских источников.

Как стало известно к утру 8 июня, ситуация в городе для украинских формирований значительно ухудшилась. Это признают и сами украинские военные источники, отмечая активное продвижение российских войск сразу на нескольких участках.

Российские военные корреспонденты сообщают об успехах ВС РФ в продвижении в сторону мкр «Новый» в городе Часов Яр. Сейчас российские подразделения продвигаются к западу от канала, в сторону микрорайона «Новый», оттесняя украинских боевиков. Есть определенные успехи, наши бойцы закрепляются на новых позициях.


Кроме того, фиксируется успешное продвижение в районе Калиновки и к северу от нее. Здесь российским войскам тоже удалось оттеснить противника, закрепившись на новых позициях. В районе «Канал» продолжается наступление российских войск. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, поэтому бои идут практически за каждое здание, которое можно оборонять.

В любом случае, уже очевидно, что в обозримом будущем контроль над Часовым Яром противник утратит. Это станет его очередным поражением на данном направлении, учитывая, что город имеет стратегическое значение.

Ранее сообщалось, что Часов Яр был превращен врагом в очередной «город-крепость». Однако, как свидетельствует судьба Артемовска или Авдеевки, подобные действия противника все равно приводят лишь к одному результату – многочисленным потерям ВСУ в личном составе и в конечном итоге утрате контроля над населенным пунктом.
3 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 08:47
    А такое сопротивление и упорную оборону держат те кого людоловы наловили?
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 08:54
    Ребятам ВС России и добровольцам желаю успехов и боевого братства!!!!
    Берегите себя и друг друга!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    С нами Бог!!!!
  3. штурм Звание
    штурм
    0
    Сегодня, 08:58
    Неужели нельзя обойти Калиновку и ударами с Севера и Юга отсечь мкр Новый от Часова Яра....