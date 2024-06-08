«Отсутствует промышленная поддержка»: Бельгия заменяет пока еще новые NH90 вертолетами Airbus H145M

NH90 TTH ВВС Бельгии

H145M

Они заменят устаревшие A109 и пока еще новые NH90 TTH, которые Бельгия начала получать чуть более 10 лет назад и которые она решила заменить другими машинами, сославшись на проблемы с поддержанием их работоспособности

Вертолеты NH90, разработанные франко-германским консорциумом Eurocopter, оказались одной из самых неудачных машин мирового авиастроения.Всего с 1995 года было выпущено 515 экземпляров этой модели для военных нужд 14 стран. Однако постоянные проблемы, сопровождающие эксплуатацию вертолетов, приводят к их списанию. Первым оператором, отказавшимся от эксплуатации NH90, стала Норвегия. В 2023 году к ней присоединилась Австралия, разрезав и захоронив машины за 10 лет до завершения их жизненного цикла. Теперь настала очередь Бельгии.Правительство страны выдало одобрение на закупку 15 Airbus H145M для нужд Минобороны (и еще двух для полиции) с завершением поставки в 2027 году.H145M оснащен двумя двигателями Safran Arriel 2E, системой полного цифрового управления двигателем (FADEC), комплексом цифровой авионики Helionix с четырехосным автопилотом, «который значительно снижает рабочую нагрузку на летчика». Как утверждает производитель, машина имеет особенно низкий акустический след, поэтому ее можно считать «самым тихим вертолетом в своем классе».- говорится в издании Infodefensa.Как указывается, в середине 2020 года выяснилось, что Минобороны Бельгии решило прекратить эксплуатацию парка NH90 TTH (версия «тактический транспорт»), состоящего из 4 единиц, и обдумывало, что с ними делать, ввиду «ограниченного оперативного развертывания из-за отсутствия промышленной поддержки». Прогнозировалось нарастание проблем в ближайшие годы ввиду необходимости проведения очень дорогой модернизации и нехватки персонала.