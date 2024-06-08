Члены НАТО отказались от предложения генсека организации рассмотреть план по выделению 100 млрд долларов Украине

Большинство стран-участниц Североатлантического альянса отказались рассматривать представленный генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом план по очередному финансированию Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.По информации источников агентства, Столтенбергом было сформулировано предложение к странам НАТО выделять деньги в специальный фонд сроком на пять лет. Планировалось собрать 100 миллиардов долларов. Но генсек НАТО столкнулся с отказом членов альянса даже рассматривать данное предложение.После отказа от плана на 100 миллиардов долларов, Североатлантический альянс перешел к рассмотрению другого плана – выделять не менее 43 миллиардов долларов в год. Планируется, что половину этой суммы будут вносить США. В данную сумму войдет оплата и военной помощи, и предоставление невоенной поддержки.Как сообщают источники информационного агентства, второй план страны НАТО могут и поддержать. На следующей неделе в столице Бельгии Брюсселе пройдет очередная встреча министров обороны стран-участниц альянса. На ней второй план и может получить поддержку.Причина поддержки второго плана заключается в том, что ассигнования будут носить ежегодный характер и каждый год решение по ним будет приниматься отдельно. То есть, можно будет от такой политики и отказаться. В первом случае, если был бы принят план, рассчитанный на пять лет, то отчисления в фонд пришлось бы делать каждый год в любом случае, а с этим многие участники Североатлантического альянса не согласны.

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