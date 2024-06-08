Члены НАТО отказались от предложения генсека организации рассмотреть план по выделению 100 млрд долларов Украине

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Члены НАТО отказались от предложения генсека организации рассмотреть план по выделению 100 млрд долларов Украине

Большинство стран-участниц Североатлантического альянса отказались рассматривать представленный генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом план по очередному финансированию Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По информации источников агентства, Столтенбергом было сформулировано предложение к странам НАТО выделять деньги в специальный фонд сроком на пять лет. Планировалось собрать 100 миллиардов долларов. Но генсек НАТО столкнулся с отказом членов альянса даже рассматривать данное предложение.

После отказа от плана на 100 миллиардов долларов, Североатлантический альянс перешел к рассмотрению другого плана – выделять не менее 43 миллиардов долларов в год. Планируется, что половину этой суммы будут вносить США. В данную сумму войдет оплата и военной помощи, и предоставление невоенной поддержки.

Как сообщают источники информационного агентства, второй план страны НАТО могут и поддержать. На следующей неделе в столице Бельгии Брюсселе пройдет очередная встреча министров обороны стран-участниц альянса. На ней второй план и может получить поддержку.

Причина поддержки второго плана заключается в том, что ассигнования будут носить ежегодный характер и каждый год решение по ним будет приниматься отдельно. То есть, можно будет от такой политики и отказаться. В первом случае, если был бы принят план, рассчитанный на пять лет, то отчисления в фонд пришлось бы делать каждый год в любом случае, а с этим многие участники Североатлантического альянса не согласны.
3 комментария
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 08:57
    Говорили, что Столтенберг в банкиры собирался податься с поста генсека НАТО?
    Повезло тому банку, куда он НЕ пришёл...С такой-то щедростью...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:00
    А чо так ? Зеля себе ещё имущества прикупит и с вами откатом поделиться.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:00
    Сто пудов за гавкали Трибалты и Польша, то есть те кто сами на содержании находятся.