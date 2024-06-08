Глава ДНР: ВСУ активизировали удары по республике дальнобойным оружием

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Глава ДНР: ВСУ активизировали удары по республике дальнобойным оружием

Если киевские власти и их покровители на Западе пока ещё решают использовать ли дальнобойное оружие для ударов по территории России, которую они признают, то по новым российским регионам это оружие давно применяется.

Кроме того, по словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в последнее время обстрелы ВСУ этого региона из дальнобойного оружия участились. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.



Пушилин отметил, что активизация использования дальнобойного оружия совпала с переходом под российский контроль в феврале Авдеевки – города в центре ДНР. По его словам, после этого ВСУ не могли в полной мере использовать артиллерию и решили применять чаще дальнобойное оружие.

Глава ДНР выразил также обеспокоенность поведением западных стран, которые начали разрешать использование западного оружия для ударов по России.

Таким образом западные лидеры лишь легализовали применение ранее поставленного оружия

- заявил Пушилин.

К сожалению, несмотря на то, что боевые действия в зоне СВО идут уже третий год, значительная часть территории ДНР (по некоторым данным, до 40%) остаётся под контролем ВСУ.

Напомним, что 30 сентября 2022 года ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России.
13 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 09:52
    То есть освобождение Авдеевки для мирных жителей Донецка и прилегающих территории не сильно помогло и угроза не минимизировалась?!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 09:57
      Цитата: Ропот 55
      То есть освобождение Авдеевки для мирных жителей Донецка и прилегающих территории не сильно помогло и угроза не минимизировалась?!
      Ну, как "не помогло"...
      Раньше из миномётов долетало. Теперь им новые ракеты дали. Отодвинуть до Киева - ещё что-нибудь дадут, чтобы долетало.
      Выход один - "отодвигать" ВСУ МИНИМУМ до польской границы.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:01
        Zoldat A, а там Польшу натравят, слишком активно Варшаву накачивают оружием, причём новым и эффективным, а русофобии там на 10 стран хватит.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 10:42
          Цитата: Ропот 55
          а там Польшу натравят
          Польша, Александр - не Украина. И если натравят, то иллюзий про "братский народ" и затяжных боёв за "избушку лесника", надеюсь, не будет. К тому же Польша - член НАТО. Хоть и писана пресловутая пятая статья американцами, а какую-никакую более значимую, чем Украине, американцам поддержку оказать Польше придётся. Пусть не американскими солдатами или тактическим ЯО, но что-то более серьёзное будет обязательно. А это - автоматом Третья (Последняя?) мировая война. Соответственно, и средства на той войне, исходя из всего этого, будут другими.
          Если американцы натравят поляков - боюсь, раздела Польши не будет. Будет стеклование. Пашня до Германии, как минимум. Так что с Польшей вопрос пока открыт. Гавкают на американской цепи - и пусть гавкают. Пока, по крайней мере. Тут ещё разбираться и разбираться.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 10:03
      Фактически теперь три зоны опасности: территория обстрела ствольной артиллерии; территория попадания баллистических ракет; зона долёта дронами. От первой напасти Донецк избавить вот-вот получится, от второй уже нет. Прилёты в Белгород и Луганск тому пример... А дроны и до Казани долетают, где, к слову сказать, затеяли летом спортивные игры устраивать. sad
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:31
        В Казани будут проходить не только Олимпийские Игры БРИКС, но и саммит БРИКС+, на который приедут высокопоставленные делегации из более, чем 60 стран.
        Я думаю, что ПВО Татарстана будет значительно усиленно, тем более, что там находится завод по производству Гераней в Елабуге.
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 09:54
    Таким образом западные лидеры лишь легализовали применение ранее поставленного оружия

    - заявил Пушилин.
    Также как и Пушилин в сфере строительства ! Ах да чуть было не забыл про новых депутатов ГД РФ what
  3. ИгорьПушкино Звание
    ИгорьПушкино
    +2
    Сегодня, 10:01
    Соплежуйство в действии.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:01
    Хотят жути нагнать на мирных жителей, сломать наш дух.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:06
      Ирек hi, ВСУ выполняет приказ Зеленского, все порубежные регионы России должны стать серой зоной, а города призраками. И фиолетово на Банковой и в Вашингтоне на на то чего там с нашим духом и жутью, этим (цензура) нужен результат.
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 10:13
      Хотят жути нагнать на мирных жителей, сломать наш дух.
      А мне кажется, это уже патология, зверская суть фашизма. Выплескивание ненависти русофобов, стремление досадить и хоть какую-то пакость сделать. и к этому ещё и бессильное отчаяние проигрывающей стороны. А какую-то осознанную цель сейчас уже искать просто не стоит.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:04
    Таким образом западные лидеры лишь легализовали применение ранее поставленного оружия - заявил Пушилин.
    Хотя Пушилин так-то честно избран.
  6. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 10:20
    Все уже давно забыли, как начиналась СВО для того, чтобы перестали бомбить Донбасс. На третий год войны, Донбасс стирают в пыль и принялись за остальные российские города. А в Кремле сидит не Главнокомандующий, а переговорщик на договорняках, беспокоящийся об экономике своих западных партнеров и долларе.