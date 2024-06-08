Глава ДНР: ВСУ активизировали удары по республике дальнобойным оружием
13
Если киевские власти и их покровители на Западе пока ещё решают использовать ли дальнобойное оружие для ударов по территории России, которую они признают, то по новым российским регионам это оружие давно применяется.
Кроме того, по словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в последнее время обстрелы ВСУ этого региона из дальнобойного оружия участились. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Пушилин отметил, что активизация использования дальнобойного оружия совпала с переходом под российский контроль в феврале Авдеевки – города в центре ДНР. По его словам, после этого ВСУ не могли в полной мере использовать артиллерию и решили применять чаще дальнобойное оружие.
Глава ДНР выразил также обеспокоенность поведением западных стран, которые начали разрешать использование западного оружия для ударов по России.
Таким образом западные лидеры лишь легализовали применение ранее поставленного оружия
- заявил Пушилин.
К сожалению, несмотря на то, что боевые действия в зоне СВО идут уже третий год, значительная часть территории ДНР (по некоторым данным, до 40%) остаётся под контролем ВСУ.
Напомним, что 30 сентября 2022 года ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России.
Официальный сайт ДНР
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация