Средствами ПВО РФ обезврежены 25 украинских беспилотников над российскими регионами
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В Черном море вблизи крымского побережья сегодня были уничтожены два безэкипажных катера. Также средствами ПВО РФ в течение ночи обезврежены 25 украинских беспилотников над российскими регионами.
Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.
В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров
- сказано в сообщении.
В Минобороны РФ уточняют, что Киев применял для своих атак БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов ВСУ нацелили на крымский полуостров – девять аппаратов. Все они были перехвачены либо сбиты. То же самое произошло и с шестью украинскими дронами над Краснодарским краем. Над Белгородской и Астраханской областями российские военные уничтожили по три БПЛА противника. Два украинских беспилотника ликвидировали над Ростовской областью. Еще по одному вражескому летательному аппарату обезвредили в небе Брянской и Тульской областей.
Согласно сообщениям администраций Ростовской и Брянской областей, обломки беспилотников противника ничего не повредили.
Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера
- отметили в Минобороны России.
Об одном из них, ликвидированном вблизи Севастополя, сообщал губернатор города Михаил Развожаев, заявив, что инфраструктура не пострадала.
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