Средствами ПВО РФ обезврежены 25 украинских беспилотников над российскими регионами

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Средствами ПВО РФ обезврежены 25 украинских беспилотников над российскими регионами

В Черном море вблизи крымского побережья сегодня были уничтожены два безэкипажных катера. Также средствами ПВО РФ в течение ночи обезврежены 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.



В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров

- сказано в сообщении.

В Минобороны РФ уточняют, что Киев применял для своих атак БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов ВСУ нацелили на крымский полуостров – девять аппаратов. Все они были перехвачены либо сбиты. То же самое произошло и с шестью украинскими дронами над Краснодарским краем. Над Белгородской и Астраханской областями российские военные уничтожили по три БПЛА противника. Два украинских беспилотника ликвидировали над Ростовской областью. Еще по одному вражескому летательному аппарату обезвредили в небе Брянской и Тульской областей.

Согласно сообщениям администраций Ростовской и Брянской областей, обломки беспилотников противника ничего не повредили.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера

- отметили в Минобороны России.

Об одном из них, ликвидированном вблизи Севастополя, сообщал губернатор города Михаил Развожаев, заявив, что инфраструктура не пострадала.
9 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:29
    Набивший оскомину вопрос - где удары по "центрам принятия решений"? Хотя бы в Киеве. Для власти оно тоже опасно - наступит время, когда не мы на ВО будем этот вопрос задавать, а в лицо на пресс-конференции журналисты. Люди-то в приграничных регионах тоже, думаю, давно этот вопрос задают.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:47
      Да бог с ней с Банковой. Пока.
      Гораздо важнее закончить декоммунизацию теплоэлектроненерации и линии электропередач из Европы. Зима близко. Украину нужно подготовить к новому отопительному сезону, чтобы и украинская промышленность и население прочувствовали на себе эту простую и здравую мысль сериала Игра престолов.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:52
        Цитата: Бородач
        Зима близко. Украину нужно подготовить к новому отопительному сезону, чтобы и украинская промышленность и население прочувствовали на себе эту простую и здравую мысль сериала Игра престолов.
        "Игру престолов" не смотрел даже фрагментами, но мысль о "подготовке Украины к отопительному сезону" приветствую двумя руками. Наверное, всё-таки настал момент забыть о том, что "братский народ" и, наконец-то, плюнуть на долбаный "гуманизьм".
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 10:01
          Прошу вас не забывать, что в конце года заканчивается контракт на прокачку газа через Украину. Украина заявляла, что не собирается его продлевать. Надеюсь, что и наше руководство под угрозой народного возмущения прекратит поставку газа через украинскую ГТС. Это приведёт к декоммунизации газового хозяйства восточной и центральной Украины. ПХГ на западной Украине периодически калибруется ВС РФ.
          Газотранспортная система Украины устроена так, что газ качается с Востока на Запад. Запустить реверс проще на бумаге и едва ли возможно в реальной жизни (для этого нужно перестраивать газоперекачивающие станции).
        2. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          +1
          Сегодня, 10:40
          Цитата: Zoldat_A
          Наверное, всё-таки настал момент забыть о том, что "братский народ" и, наконец-то, плюнуть на долбаный "гуманизьм".
          Давно пора, а то когда спрашивашь минусаторов, а с кем мы воюем, а кто лежит по сине желтыми тряпками? Не братский ли украинский народ, который нас убивает с упоением - в ответ всягда царит угрюмое молчание и ответы в виде минусов, за то, что ты посмел усомнится в братскости украинского народа.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 10:52
            Цитата: Alex 22 22
            Не братский ли украинский народ, который нас убивает с упоением - в ответ всягда царит угрюмое молчание и ответы в виде минусов, за то, что ты посмел усомнится в братскости украинского народа.
            От меня однозначно за такие сомнения "минусов" не было и не будет. Наоборот.

            На Украине живёт мой двоюродный брат. Не общаемся, даже по телефону, уже лет восемь. По телефону после Майдана вместо "здрасте" начинал разговор фразой "Вы зачем на нас напали?" Это в 2014-то году... Нашей общей двоюродной сестре в Сибирь на день рождения в соцсетях прислал портрет Бандеры.
            Брат ли он мне? А, тем более, весь этот "народ"?
            Сестра тоже контакты с ним прекратила.
            1. Alex 22 22 Звание
              Alex 22 22
              +1
              Сегодня, 10:56
              Как там ответил в Брате Данила Бадров : Не брат ты мне ... ну а дальше вы знаете.
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 11:09
                У меня тут недавно у друга сын погиб. Огорошили по телефону внезапно, я поделился... (Спасибо всем, кто откликнулся сочувствием). Вот он мне был как второй сын. Моему теперь за себя и за друга, за двоих воевать.
                А этот "братец" с Украины...
                Цитата: Alex 22 22
                Как там ответил в Брате Данила Бадров : Не брат ты мне ... ну а дальше вы знаете.
                Не собираюсь его перевоспитывать - бесполезно. Он сам уже младшего предпенсионного возраста, на год старше меня. Забыл он, как росли каждое лето вместе - то у них на Украине, то у нас на Волге, то у родни в Сибири. Внуки, поди, такие же бандеровцы растут.
                А потому - нет у меня больше такого "брата" и "братского народа".
                1. Alex 22 22 Звание
                  Alex 22 22
                  +1
                  Сегодня, 11:18
                  Цитата: Zoldat_A
                  У меня тут недавно у друга сын погиб
                  Вечная память и Царствие небесное. У моей хорошей знакомой сын погиб, когда тушил подводную лодку «Ростов-на-Дону». Был членом экипажа, сгорел 13 сентября 2023 г.