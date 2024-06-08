Появились кадры сильного пожара в Харькове, по объектам в котором регулярно наносятся удары ВС РФ
Сегодня в Харькове произошел сильный пожар. Кадры с места происшествия публикуют украинские паблики. О причинах возгорания пока не сообщается.
По состоянию на утро 8 июня информация о каких-либо прилетах российских ракет или дронов по объектам на территории Харькова отсутствует. Однако, учитывая характер пожара, нельзя исключать, что он все же возник в результате прилета беспилотника (с меньшей вероятностью – ракеты).
Судя по опубликованным в интернете кадрам, пожар вспыхнул на территории то ли промышленного предприятия, то ли складов. Не исключено, что это – один из объектов, используемых украинскими вооруженными силами. Если это так, то скорее всего причиной пожара может являться прилет беспилотника.
Напомним, что цели на территории Харькова регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Харьков – крупнейший индустриальный центр Украины. Здесь расположено большое количество стратегически значимых промышленных предприятий, в том числе и оборонных.
Кроме того, в Харькове сосредоточено большое количество украинских войск, включая иностранных наемников. Харьковское направление в настоящее время является одним из приоритетных в плане наступления российских войск, украинские формирования пытаются обороняться в ряде населенных пунктов Харьковской области.
Однако даже украинские военные эксперты отмечают слабость линий обороны ВСУ в Харьковской области, что значительно упрощает наступление российских войск.
Информация