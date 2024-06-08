«Состоит из нескольких слоёв и не только на земле»: губернатор Херсонской области рассказал о создании эшелонированной ПВО в регионе

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«Состоит из нескольких слоёв и не только на земле»: губернатор Херсонской области рассказал о создании эшелонированной ПВО в регионе

В Херсонской области создается масштабная и глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Сейчас существует очевидная потребность в обеспечении защиты новых регионов от ударов с воздуха. Украинские формирования регулярно атакуют ту же Херсонскую область с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Соответственно, российские военные работают над совершенствованием системы противовоздушной обороны в регионе. Главная задача – воспрепятствовать разрушительным последствиям ударов со стороны украинских формирований, особенно в контексте передачи Западом дополнительных ракет, в том числе и дальнего радиуса действия.

Она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается. Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам. И вот эта система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно

- рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.

По мнению Сальдо, даже если противник будет применять новые типы ракет, передаваемых Западом, в том числе Storm Shadow или ATACMS, своих целей он все равно не достигнет. Губернатор Херсонской области подчеркнул, что, чем больше западные страны будут давать ракет Украине, тем большего количества ракет они лишаться. Ничем помочь Украине такая тактика не может. Определенные хлопоты для российских военных, конечно, будут, но средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны будут уничтожать данные ракеты в любом случае.
4 комментария
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  1. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 10:21
    Определенные хлопоты для российских военных, конечно, будут,
    После вчерашнего Луганска и недавнего Белгорода. его рассказ, чем то плохим отдает. Ну у военных хлопоты, ну мирное насление чуть в больших размерах погибнет, но мы будем. Наверно, в том числе завалы рагребать, погибших хоронить, раненых выхаживать. Хлопотно все это, г-н Сальдо и печально.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:33
    Вот не надо гражданским политикам лезть в военную тематику,особенно такую как ПВО.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:56
    Она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается. Если они думают, что они одну или две РЛС попали в них, и радуются, прыгают, что они теперь достигли цели, то они еще даже не понимают, откуда сейчас грозит быть сбитыми их ракетам. И вот эта система противовоздушной обороны, которая состоит из нескольких слоев и не только на земле, она работает достаточно эффективно
    - рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.
    Надеюсь Владимир Васильевич был услышан ... recourse request
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 11:53
    Ну пока это сказки. Знакомая из Луганска говорит долбают по городу регулярно.