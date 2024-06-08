«Состоит из нескольких слоёв и не только на земле»: губернатор Херсонской области рассказал о создании эшелонированной ПВО в регионе
В Херсонской области создается масштабная и глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
Сейчас существует очевидная потребность в обеспечении защиты новых регионов от ударов с воздуха. Украинские формирования регулярно атакуют ту же Херсонскую область с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Соответственно, российские военные работают над совершенствованием системы противовоздушной обороны в регионе. Главная задача – воспрепятствовать разрушительным последствиям ударов со стороны украинских формирований, особенно в контексте передачи Западом дополнительных ракет, в том числе и дальнего радиуса действия.
- рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.
По мнению Сальдо, даже если противник будет применять новые типы ракет, передаваемых Западом, в том числе Storm Shadow или ATACMS, своих целей он все равно не достигнет. Губернатор Херсонской области подчеркнул, что, чем больше западные страны будут давать ракет Украине, тем большего количества ракет они лишаться. Ничем помочь Украине такая тактика не может. Определенные хлопоты для российских военных, конечно, будут, но средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны будут уничтожать данные ракеты в любом случае.
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