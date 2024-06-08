ПВО ВС РФ сбила над Северной Осетией три украинских БПЛА, летевших на военный аэродром Моздока

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ПВО ВС РФ сбила над Северной Осетией три украинских БПЛА, летевших на военный аэродром Моздока

Украинские формирования сегодня попытались атаковать с помощью беспилотной авиации объект на территории Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

По информации руководителя республики, средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата, летевших на военный аэродром, расположенный в городе Моздок.



В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет

- написал глава региона в своем Telegram-канале.

Таким образом, попытка очередной атаки украинских формирований против российского объекта была успешно предотвращена. Между тем, стоит отметить, что сегодня украинские формирования предприняли очень масштабную атаку на российские регионы.

Министерство обороны Российской Федерации еще до информации об уничтожении трех БПЛА в Северной Осетии сообщило, что над российскими регионами были сбиты 25 украинских беспилотников. В частности, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Девять беспилотников противника перехватили или уничтожили в Крыму, другие БПЛА ВСУ были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Тульской областями и рядом других регионов.

Украинские формирования активно используют беспилотную авиацию для атак против российских объектов. Можно отметить, что все чаще БПЛА противника долетают до регионов, весьма удаленных от украинской границы или линии фронта.
9 комментариев
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  1. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +3
    Сегодня, 10:07
    Судя по тому как работает наша ПВО ее опять надо делать самостоятельным видом войск РФ как это было в СССР.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 10:27
      Согласен с вами.
      Судя по тому, как противник работает по нашим военным объектам и объектам критической инфраструктуры, как со своей территории, так и с нашей, наши силы ПВО нужно увеличивать в 5-10 раз минимум, создавая войска ПВО в каждой области.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 10:44
        силы ПВО нужно увеличивать в 5-10 раз
        Параллельно с этим надо задуматься, как обнаруживать и уничтожать места базирования бесптлотников
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 10:56
          Кроме этого нужно отлавливать вражеских агентов, осуществляющих беспилотные атаки с нашей территории, и серьёзно ужесточить наказания за подобные преступления вплоть до смертной казни. am good
  2. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +1
    Сегодня, 10:25
    В МинОбороны РФ видимо не создали линию обороны ПВО. В СССР массовое ПВО строилось в союзных республиках. Москва и прочие промышленные центры уже были объектными точками ПВО. СССР развалился, система ПВО получается разрушилась. И если старое объектное ПВО возможно еще осталось, то новой линии ПВО вдоль границ РФ не было создано.
    Хотя оно наверное осталось, на ДВ, судя из общения с теми, кто служил там в наше время. А вот с Запада и Юга системы ПВО наверное нет.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 10:33
      Я служил в ПВО 1985-87. ПВО строилась по направлениям. Например в УССР было так назваемое южное направление четыре ЗРБ прикрывали границу СССР включая все Черноморское направление от запада до Крыма включительно. КП находился в Одессе - позывной Весна. А КП всей Украинской ССР ПВО находился в Киеве - позывной Гитара.
    2. Igor K_2 Звание
      Igor K_2
      0
      Сегодня, 10:41
      Вы ещё о северном направлении забыли, а оно самое протяжённое.
  3. Deon59 Звание
    Deon59
    -1
    Сегодня, 10:42
    Как всегда ПВО аналогов нет , что то сбило . Вчера по Луганску запустили 6 ракет , четыре как бы сбили . В итоге 33 дома разрушено .
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 11:15
      Источник новости есть? Или "и так все знают"?