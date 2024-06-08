ПВО ВС РФ сбила над Северной Осетией три украинских БПЛА, летевших на военный аэродром Моздока
Украинские формирования сегодня попытались атаковать с помощью беспилотной авиации объект на территории Республики Северная Осетия-Алания. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
По информации руководителя республики, средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата, летевших на военный аэродром, расположенный в городе Моздок.
- написал глава региона в своем Telegram-канале.
Таким образом, попытка очередной атаки украинских формирований против российского объекта была успешно предотвращена. Между тем, стоит отметить, что сегодня украинские формирования предприняли очень масштабную атаку на российские регионы.
Министерство обороны Российской Федерации еще до информации об уничтожении трех БПЛА в Северной Осетии сообщило, что над российскими регионами были сбиты 25 украинских беспилотников. В частности, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Девять беспилотников противника перехватили или уничтожили в Крыму, другие БПЛА ВСУ были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Тульской областями и рядом других регионов.
Украинские формирования активно используют беспилотную авиацию для атак против российских объектов. Можно отметить, что все чаще БПЛА противника долетают до регионов, весьма удаленных от украинской границы или линии фронта.
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