Глава Абхазии: Из будущего аэропорта Сухума самолёты полетят в семь городов России

Самолеты из будущего аэропорта столицы Абхазии Сухума полетят в семь российских городов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава региона Аслан Бжания.По словам Бжании, предполагается, что после открытия реконструируемого аэропорта выполняемые в российские воздушные гавани рейсы позволят увеличить пассажиропоток уже в течение первого года как минимум на 50 процентов.По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, в рамках реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией, авиарейсы предполагается запустить уже до конца текущего года. Суммарная стоимость проекта составит 12 миллиардов рублей. После ремонта, осуществляемого российской компанией, аэропорт Сухума начнет принимать первые рейсы к концу текущего года.Аэропорт расположен примерно в 18 км от Сухума, он был построен в 1960-е годы. Во времена СССР пассажиропоток аэропорта Сухума составлял до пяти тысяч пассажиров в сутки в летний сезон и до одной тысячи - в зимний. Объект был закрыт в 1993 году после начала войны с Грузией.После этого в августе 2008 года во время конфликта России с Грузией аэропорт принимал российские военные борты. Тогда же там сел самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова. В настоящее время аэропорт Сухума используется только российскими миротворцами и для сообщения с высокогорным селом Псху.

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