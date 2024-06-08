Глава Абхазии: Из будущего аэропорта Сухума самолёты полетят в семь городов России

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Глава Абхазии: Из будущего аэропорта Сухума самолёты полетят в семь городов России

Самолеты из будущего аэропорта столицы Абхазии Сухума полетят в семь российских городов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава региона Аслан Бжания.

По словам Бжании, предполагается, что после открытия реконструируемого аэропорта выполняемые в российские воздушные гавани рейсы позволят увеличить пассажиропоток уже в течение первого года как минимум на 50 процентов.



По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, в рамках реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией, авиарейсы предполагается запустить уже до конца текущего года. Суммарная стоимость проекта составит 12 миллиардов рублей. После ремонта, осуществляемого российской компанией, аэропорт Сухума начнет принимать первые рейсы к концу текущего года.

Аэропорт расположен примерно в 18 км от Сухума, он был построен в 1960-е годы. Во времена СССР пассажиропоток аэропорта Сухума составлял до пяти тысяч пассажиров в сутки в летний сезон и до одной тысячи - в зимний. Объект был закрыт в 1993 году после начала войны с Грузией.

После этого в августе 2008 года во время конфликта России с Грузией аэропорт принимал российские военные борты. Тогда же там сел самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова. В настоящее время аэропорт Сухума используется только российскими миротворцами и для сообщения с высокогорным селом Псху.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:29
    Что то мне подсказывает ,что аэропорт будет обслуживаться вахтовым методом.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 10:37
      Сухум город небольшой (27 км²).Для понимания по размерам его можно сравнить с Авдеевкой (29 км²),которая в силу известных причин у всех на слуху в последнее время. Если во всей Абхазии живёт не более 250 тыс. человек, то кто оттуда будет летать?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -2
        Сегодня, 10:47
        Если во всей Абхазии живёт не более 250 тыс. человек, то кто оттуда будет летать?
        Возможно, как последующий транзит для туристов в Грузию, с которой у нас нет дипотношений
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 10:49
          Смеётесь?Грузины никого к себе не пропускают,кто едет через Абхазию.Так что никакого транзита в этом случае не будет. По этой же причине сообщение между Россией и Грузией только по горам Северной Осетии.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:51
        Как кто ,наши туристы экстремалы.Хотя надо в интернете посмотреть есть уже современная туристическая инфраструктура.Видел в тик- токе ,аппарат похожий на аппарат из детства по продаже газировки,но в этом " чача" .Если Санаторий или Туркомплекс огорожен - шикарный отдых ,нет этого столпотворения.Трафик автобусных турпоездок в Абхазию из Сочи набирает обороты.И не забываем ,это иностранное государство."Дютик" должен быть шикарным- удивитесь сигаретами по 35- 40 руб.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 10:53
          Ну вспомните где в 2022 году были знаменитые очереди на въезд в Грузию из России. Там же тоже "экстремалы" были и никто через Абхазию даже не пытался попасть в Грузию.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 10:53
      После войны и независимости Абхазии её туристический бизнес и другие отрасли хозяйства так и не восстановились, не вышли на уровень при СССР. Для восстановления экономики Абхазии нужны большие инвестиции, но Абхазия не входит в состав РФ, и существуют определённые риски для таких, в том числе частных, инвестиций. Абхазия, как и остальные национальные государственные образования бывшего СССР, в определённой степени страдает болезнью самоидентичность и национального самосознания. Местной элите хочется княжить и володеть. Это сильно снижает инвестиционную привлекательность этого очень перспективного для развития региона и снижает благосостояние абхазского народа.
      Выходом из этой непростой для Абхазии ситуации может служить присоединение к Союзному Русско-Белорусскому государству либо референдум о вхождении в состав России, что может послужить дополнительным обвинением РФ в имперских амбициях.
      Пока идёт медленный процесс встраивания в российскую экономику.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:08
        Вы не правы ,наберите в поисковике " Где отдохнуть в Абхазии?".Есть места отдыха ,где в стоимость перелёт включён .Запоняемость можно проверить по " брони" номеров.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 11:11
        Причина в том что Абхазия достаточно закрытая страна.К себе чужаков не подпускают. Неоднократно были попытки вложиться в Абхазию,но местные не позволяют.Уж не знаю по какой причине.Может боятся чего? Туристы кто побывал в Абхазии жалуются на уровень сервиса. Потенциал то у Абхазии есть вот только как его реализовать если местные не хотят?Поэтому как говорится "воз и ныне там".На контрасте можно сравнить Абхазию с грузинским городом Батуми,куда пришел иностранный бизнес и отстроил город Батуми чуть ли не заново.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 11:16
          В Аджарию турки сильно вложились.
          С точки зрения туризма Аджария на порядок привлекательнее Абхазии.
          В своём посту я как раз и написал про жадность абхазских элит.