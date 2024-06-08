Военкор Руденко: Ударами БПЛА и ракет уничтожено более 110 украинских военных и иностранных наемников
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На фоне российского наступления в Харьковской области ВСУ готовили диверсионные группы для террористических актов на территории приграничных Белгородской и Курской областей России.
Как сообщает военный корреспондент Андрей Руденко у себя в телеграм-канале, для этих целей Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины оборудовало специальные пункты на базах отдыха «Строитель» и «Малиновка» в Чугуевском районе Харьковской области.
По данным военкора, в этих пунктах были размещены силы специальных операций ВСУ и иностранные наемники. Однако планы ГУР Украины не остались не замеченными, и вчера по базам временной дислокации в Харьковской области ВС России нанесли удары как ракетами, так и беспилотниками.
Уничтожено свыше 110 неонацистов и наемников, более 130 получили тяжелые ранения
- написал Руденко в Telegram.
Он также добавил, что значительная часть погибших наёмников были гражданами Франции и Грузии.
Ранее в плен к российским военным попал наёмник из Колумбии, который жаловался, что украинское командование использует иностранных наёмников как расходный материал.
Отсутствие успехов на передовой заставляет ВСУ более активно использовать беспилотники и дальнобойное оружие, чтобы совершать атаки с дальних расстояний.
Официальный сайт Минобороны РФ
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