Военкор Руденко: Ударами БПЛА и ракет уничтожено более 110 украинских военных и иностранных наемников

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Военкор Руденко: Ударами БПЛА и ракет уничтожено более 110 украинских военных и иностранных наемников

На фоне российского наступления в Харьковской области ВСУ готовили диверсионные группы для террористических актов на территории приграничных Белгородской и Курской областей России.

Как сообщает военный корреспондент Андрей Руденко у себя в телеграм-канале, для этих целей Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины оборудовало специальные пункты на базах отдыха «Строитель» и «Малиновка» в Чугуевском районе Харьковской области.



По данным военкора, в этих пунктах были размещены силы специальных операций ВСУ и иностранные наемники.
Однако планы ГУР Украины не остались не замеченными, и вчера по базам временной дислокации в Харьковской области ВС России нанесли удары как ракетами, так и беспилотниками.

Уничтожено свыше 110 неонацистов и наемников, более 130 получили тяжелые ранения

- написал Руденко в Telegram.

Он также добавил, что значительная часть погибших наёмников были гражданами Франции и Грузии.

Ранее в плен к российским военным попал наёмник из Колумбии, который жаловался, что украинское командование использует иностранных наёмников как расходный материал.

Отсутствие успехов на передовой заставляет ВСУ более активно использовать беспилотники и дальнобойное оружие, чтобы совершать атаки с дальних расстояний.
2 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 10:58
    Микрон получил достойный ответ на своё "олимпийское перемирие".
    Надеюсь, что он получит конкретный ответ от французских исламистов во время проведения ЛГБТ-олимпиады.
    Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо.
  2. Fiery_messenger
    Fiery_messenger
    0
    Сегодня, 11:47
    laughing Хорошо пошло. Некоторых, наверное, просто лопатой в мешок собрали ... Бывайте, "хлопцы".
    Лучше бы детей у вас, конечно же, не было совсем, нигде вообще. А других людях беспокойно потому что. ... по соседству - это испорченное детство.