Для нужд ВСУ: Нидерланды присоединяются к программе производства БМП CV90
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Нидерланды намерены присоединиться к программе производства БМП CV90 для нужд ВСУ, в которой уже участвуют Дания и Швеция.
Как указывается в голландском издании NOS, правительство страны одобрило участие в программе, бюджет которой составляет €400 млн. На них планируется закупить 230 единиц CV90, при этом в Нидерландах будет выпущено 180 экземпляров.
Европейские производственные мощности должны быть увеличены не только для [снабжения] Украины, но и для нас самих. Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою, а на это не хватает времени
- заявила министр обороны Кайса Оллонгрен, открыто признаваясь в подготовке к войне с Россией.
К настоящему времени ВСУ получили 50 пожертвованных Швецией CV9040C из более раннего пакета помощи. Теперь решено увеличить этот парк. В качестве основного «донора» выступает Дания, выделяющая $264 млн.
Поставляемая ВСУ модификация CV9040 вооружена 40-мм автоматической пушкой Bofors L/70, которая обеспечивает высокую огневую мощь и эффективна при работе как по наземным, так и по воздушным целям. Кроме того, машина может быть оснащена спаренным пулеметом и ПТУР. CV9040 обладает прочной броней, которая защищает от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и других угроз на поле боя.
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