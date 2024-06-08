Ожесточенные бои продолжаются в селе Глубокое в Харьковской области. Здесь украинские формирования пытаются контратаковать, оперируя на окраинах села. В настоящее время этот населенный пункт контролируется российской армией.Американский Институт изучения войны сообщает, что украинские формирования пытаются проводить контратаки с юго-западного направления. Но речь об угрозе потери российского контроля над населенным пунктом в настоящее время не идет.При этом бои за село идут достаточно интенсивные. Однако нет сомнений, что попытки контратак со стороны противника будут в ближайшее время отражены.Даже украинские военные паблики признают, что каких-либо изменений линии фронта в селе Глубоком в настоящее время не произошло. То есть, украинская контратака носит скорее «дежурный» характер и ничем, кроме новых больших потерь, для противника не закончится.Напомним, что об освобождении села Глубокое, расположенного невдалеке от российской границы, Министерство обороны Российской Федерации отчиталось 15 мая 2024 года. Украинские формирования под натиском российской армии были вынуждены отступить с территории данного населенного пункта, после чего над ним был установлен контроль наших вооруженных сил.Кроме того, российские военные корреспонденты сообщают об интенсивных боях в районе Волчанска. Здесь также активно наступают подразделения российской армии, но противник пытается держать оборону на своих позициях.

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