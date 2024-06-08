ВСУ пытаются контратаковать в селе Глубокое в Харьковской области

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ВСУ пытаются контратаковать в селе Глубокое в Харьковской области

Ожесточенные бои продолжаются в селе Глубокое в Харьковской области. Здесь украинские формирования пытаются контратаковать, оперируя на окраинах села. В настоящее время этот населенный пункт контролируется российской армией.

Американский Институт изучения войны сообщает, что украинские формирования пытаются проводить контратаки с юго-западного направления. Но речь об угрозе потери российского контроля над населенным пунктом в настоящее время не идет.



При этом бои за село идут достаточно интенсивные. Однако нет сомнений, что попытки контратак со стороны противника будут в ближайшее время отражены.



Даже украинские военные паблики признают, что каких-либо изменений линии фронта в селе Глубоком в настоящее время не произошло. То есть, украинская контратака носит скорее «дежурный» характер и ничем, кроме новых больших потерь, для противника не закончится.

Напомним, что об освобождении села Глубокое, расположенного невдалеке от российской границы, Министерство обороны Российской Федерации отчиталось 15 мая 2024 года. Украинские формирования под натиском российской армии были вынуждены отступить с территории данного населенного пункта, после чего над ним был установлен контроль наших вооруженных сил.

Кроме того, российские военные корреспонденты сообщают об интенсивных боях в районе Волчанска. Здесь также активно наступают подразделения российской армии, но противник пытается держать оборону на своих позициях.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:39
    С запада дана команда, сделать хорошую картинку перед шабашем в Швейцарии.Не смотря ни на что изобразить " контрнаступ" ,на крайний случай остановку нашего наступления на Харьков.Можете всё что угодно говорить в коментариях ,на западе считают что мы наступаем на Харьков.Это их параллельный мир.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 10:54
      Цитата: tralflot1832
      Можете всё что угодно говорить в коментариях ,на западе считают что мы наступаем на Харьков.Это их параллельный мир.

      На "оборону Харькова", запад расстегнет кошельки, а какое то Глубокое ли Липцы их не впечатляет.
  2. invisible_man Звание
    invisible_man
    +1
    Сегодня, 10:43
    Если наши сейчас обороняют Глубокое, то от Липцов (которое якобы штурмовали неделю назад) их отодвинули, правильно я понимаю? Или опять выдавали желаемое за действительное?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:03
      Карта этого направления на сегодня.
      Кто кого куда двинул решайте сами.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 11:08
        Карта этого направления на сегодня.

        Спасибо.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:07
      В Липцы зайти не удалось. Помешал дачный поселок на берегу водохранилища, из которого сейчас идёт контрнахрюк. Нужно дачи ровнять ФАБами и ОДАБами, а потом солнцепечить его. Тогда через дачный посёлок можно будет выйти на северную окраину Липцов, но это не устранит фланговые обстрелы с другого берега водохранилища. Для полноценного наступления нужно расширять фронт и брать другой берег водохранилища.
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 11:08
        Спасибо, я уже понял по карте выше.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 11:37
    Пусть они измотают себя. Это хорошая возможность обескровить их, взяв Часов Яр и продвигаясь к центрам Покровска и Краматорска.