Белый Дом: война с Россией не отвечает интересам Соединённых Штатов

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Белый Дом: война с Россией не отвечает интересам Соединённых Штатов

Война с Россией не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Белый Дом старается избежать такой перспективы.

Об этом на очередном онлайн-брифинге заявил координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



Мы тут не стремимся к Третьей мировой войне

- ссылается чиновник на Байдена.

Кирби утверждает, что непосредственное участие США в украинском конфликте привело бы к катастрофическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.

Эскалация данного конфликта до такой степени была бы ужасной не только для украинского народа, она бы потенциально имела катастрофические последствия для Европейского континента в целом

- заявил координатор Белого Дома.

По словам представителя администрации США, такую свою позицию американский президент не скрывал с самого начала и не собирается этого делать и дальше.

Впрочем, действия Вашингтона свидетельствуют об обратном. В частности, как отмечал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, поставки Украине американских ракет большой дальности показывают, что США становятся непосредственным участником украинского вооруженного конфликта. Впрочем, добавил представитель президента РФ, получение ВСУ такого оружия не способно изменить ситуацию на фронте. Россия победит в любом случае.

Вчера поступила информация об одобрении Джо Байденом очередного пакета военной помощи Киеву на сумму 225 миллионов долларов.
15 комментариев
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  1. Fiery_messenger
    Fiery_messenger
    -1
    Сегодня, 11:00
    Не надо путать. Это Третья Мировая война не в их интересах.
    А война с Россией, где русских почти не осталось - прямой интерес всего промышленно-переразвитого Запада.
    Если они ближайшие 10-20 лет не дотянутся до наших недр снова, полностью, как при Ельцине, их ждёт спад производства.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 11:01
    Входит, не входит... Да какая разница...??? Всё что не делали бы американцы по укреплению своей гегемонии всегда способствует разжиганию новой глобальной войны, так как далеко не все страны согласны жить в этом глобальном мире по "правилам" Америки... am
  3. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 11:05
    Если англосакс вам улыбается ждите удара в спину.
  4. mongol9999 Звание
    mongol9999
    +2
    Сегодня, 11:08
    Тут он прав. Война сша-Россия выведет в гегемоны Китай.
    1. Fiery_messenger
      Fiery_messenger
      0
      Сегодня, 11:16
      Это и так неизбежно. Не будет горячей фазы войны, будет война холодная. А Китай будет "сотрудничать" со всеми, у кого нет интереса делать то, что вещают из Вашингтона.
      Наибольшую прибыль приносит разорение побеждённого государства. На втором месте виды сотрудничества - союзы, альянсы, блоки. И лишь тупое противостояние не приносит ничего.
      Немного подумайте, посмотрите на карту мира, и вы неизбежно увидите укрепление Китая на мировой арене, при той политике, которую он ведёт сейчас.
  5. Taskhyl
    Taskhyl
    -4
    Сегодня, 11:15
    А чего им с Россией воевать?! РФ сама влезла в украинскую мясорубку, где долгие годы будут переремалывать русских. Самый репродуктивный возраст уничтожается там-демографическая катастрофа впереди. Надо лишь поддерживать этот механизм уничтожения в рабочем состоянии, сидя припеваючи за океаном и все.
  6. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 11:16
    USA se nesmí věřit! Říká že je v zájmu USA Rusko oslabit a rozdělit na kolonie a vykrást z jeho území nerostné bohatství, ale válka s Ruskem se mu nelíbí? Nějak to nechápu.. Asi mají představu, že v Rusku žijí hlupáci, kteří "chytrým Američanům" předají celé Rusko bez boje.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 11:16
      США нельзя доверять! Он говорит, что в интересах США ослабить Россию, разделить ее на колонии и украсть недра ее территории, но ему не нравится война с Россией? Я как-то этого не понимаю.. У них наверное есть представление, что в России живут дураки, которые без боя сдадут всю Россию "умным американцам".
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 11:16
    Война с Россией не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Белый Дом старается избежать такой перспективы.
    Интересное дело... Это как я протопил бы баню, позвал друзей, накрыл бы стол не для того, чтобы попариться и посидеть в хорошей компании, а чтобы симфоническую музыку послушать.

    Сами всё делают, чтобы рано или поздно война докатилась до глобальной - и, внезапно, "не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов".
    И кто тогда, интересно, их заставляет делать то, что они делают? Марсиане под угрозой уничтожения Земли?
    1. Fiery_messenger
      Fiery_messenger
      +1
      Сегодня, 11:25
      Прямой интерес их ведёт. Есть всего две причины, по которым возникаю захватнические войны. Это основные фонды (недвижимость, земля, технологии) и ресурсы.
      Отобрать у соседа безнаказанно необходимое себе самому - это было всегда, есть сейчас и будет дальше самым выгодным приобретением, с точки зрения знаний западной философии о том, как устроен мир.
      Этот проект жив до сих пор. Это он питает всю Европу. Это он сделал США такими жирными и наглыми.
      А вот, все остальные светлые мысли, возникшие ещё со времён эпохи Возрождения средних веков, уже давно умерли и были преданы потом, много-много раз.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Fiery_messenger
        Прямой интерес их ведёт. Есть всего две причины, по которым возникаю захватнические войны. Это основные фонды (недвижимость, земля, технологии) и ресурсы.
        Так хоть сами себя бы не обманывали. Хуже всего, когда мошенник начинает сам верить в то, что врёт окружающим - рассказ О`Генри "Трест, который лопнул"..
    2. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 11:47
      Коллега, эти внуки Троцкого уже даже разумно "свистеть" разучились. По факту для них сейчас момент истины : или протянут некоторое время или начнётся у них звиздец. Экономический, для начала. Тот же свист про 4% инфляцию не более чем свист и вытягивается всё за счёт экспорта этой инфляции. При этом влезание в войну напрямую их же добьет. Вот и получается или они смогут уделать нас чужими руками, формально не влезая в боевые действия или пойдёт начало их конца. Как писал один умный американец: самое слабое место треста - внутри его.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 11:18
    Эскалация данного конфликта до такой степени была бы ужасной не только для украинского народа, она бы потенциально имела катастрофические последствия для Европейского континента в целом - заявил координатор Белого Дома.
    Собственно ради чего США поставляют оружие в(на)Украину. Учитывая экономическое положение во Франции и Германии, а также то как при Трампе ухудшились экономические отношения с США. И что характерно власти Республики Польша усердно помогли администрации Трампа при выводе войск США из Германии. И нынешняя ситуация в ЕС полностью "творчество" Польши и республиканской партии США начиная с примерно с 2017-го года.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:23
    Эскалация данного конфликта до такой степени была бы ужасной не только для украинского народа, она бы потенциально имела катастрофические последствия для Европейского континента в целом
    . Т. е. они за гейропейских союзничков переживают!?
    Свежо приданье....
  10. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 11:30
    Суть заявления очень проста - война (прямое столкновение РФ и США) не входит в интересы, а вот погреть руки на процессе и на конечном итоге это с удовольствием.