Белый Дом: война с Россией не отвечает интересам Соединённых Штатов
Война с Россией не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Белый Дом старается избежать такой перспективы.
Об этом на очередном онлайн-брифинге заявил координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
- ссылается чиновник на Байдена.
Кирби утверждает, что непосредственное участие США в украинском конфликте привело бы к катастрофическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.
- заявил координатор Белого Дома.
По словам представителя администрации США, такую свою позицию американский президент не скрывал с самого начала и не собирается этого делать и дальше.
Впрочем, действия Вашингтона свидетельствуют об обратном. В частности, как отмечал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, поставки Украине американских ракет большой дальности показывают, что США становятся непосредственным участником украинского вооруженного конфликта. Впрочем, добавил представитель президента РФ, получение ВСУ такого оружия не способно изменить ситуацию на фронте. Россия победит в любом случае.
Вчера поступила информация об одобрении Джо Байденом очередного пакета военной помощи Киеву на сумму 225 миллионов долларов.
Информация