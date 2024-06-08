Премьер-министр Словакии: Разрешение Украине ударять по России западным оружием направлено на эскалацию конфликта
Ряд стран Запада разрешил Украине применять переданное ей оружие, включая дальнобойные ракеты, против целей на территории Российской Федерации. Эту ситуацию прокомментировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно пришел в себя после покушения.
Как отметил Фицо, разрешение Украине ударять по России западным оружием направлено на эскалацию конфликта. Запад, давая такое разрешение, намеревается лишь обострить ситуацию. Но, отметил Фицо, Словакия в военные авантюры втягиваться не будет.
Действующий глава словацкого правительства известен своей критической позицией по отношению к украинскому конфликту. Во-первых, он не раз выступал за скорейшее прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Во-вторых, Фицо заявил, что Словакия более не будет оказывать Украине военную помощь. В этом позиция главы словацкого правительства приближается к заявлениям его венгерского коллеги Виктора Орбана.
Премьер-министр Венгрии известен как наиболее последовательный и решительный критик украинского конфликта и западной военной помощи Украине в Евросоюзе и НАТО. Из-за чрезмерной вовлеченности альянса в украинский конфликт Будапешт даже собирается переосмыслить свое участие в работе организации.
Напомним, что ранее на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершалось покушение. Хотя западные СМИ попытались представить его актом «сумасшедшего – одиночки», не исключено, что покушение ставило своей целью или устранить, или «серьезно предупредить» словацкого лидера, и могло быть инспирировано спецслужбами западных стран.
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