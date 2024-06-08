Американский конгрессмен: В какой-то момент доллары перестанут использовать в качестве резервной валюты

4
Американский конгрессмен: В какой-то момент доллары перестанут использовать в качестве резервной валюты

Американский конгрессмен Томас Мэсси в интервью журналисту Такеру Карлсону предположил, что доллар ожидает весьма незавидное будущее. По мнению Мэсси, в какой-то момент американские доллары перестанут использоваться в качестве резервной валюты.

Мэсси отметил, что он смотрел интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным и считает, что, независимо от отношения к российскому лидеру, невозможно не согласиться с озвученными им данными, согласно которым перед введением санкций около 70% всех осуществляемых Россией международных транзакций были в американской валюте, однако после многочисленных антироссийских санкций этот показатель снизился до 20%.



Конгрессмен убежден, что Запад фактически "стреляет себе в ногу" введением санкций, поскольку каждый раз, когда применяются санкции в отношении какой-либо страны, предполагающие ограничения на использование американских долларов для проведения транзакций, тем самым США лишают себя права взимать 3% за эти транзакции. Вследствие этого, американским властям приходится попросту печатать на 3% больше долларов, чтобы нивелировать потерю комиссии. Таким образом, США посылают четкий сигнал, что доллар является ненадежной валютой.

Ранее сообщалось, что президент России подчеркнул, что американская экономика не выдерживает на фоне поворота всего мира к многополярности. Бреттон-Вудская система, основанная на доверии к доллару США, давно умерла. При этом основными проблемами американской экономики является растущий госдолг США и инфляция.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Сегодня, 11:59
    Это факт, но отказ от доллара будет минимум 10 лет, пока замены Свифту нет и не предвидится в ближайшие 5 лет.
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 12:07
      Замена свифта реальна. Как и возможно более близкий отказ от зелёного. Причём, как верно заметил сенатор, усилия прилагаемые штатами, данный процесс ускоряют и усугубляют.
      Началось давно, когда из-за действий США начались схемы по платежам в долларах минуя амерские банки. Сейчас схема боллее развита но... СВИФТ является системой слива данных по платежам хоть в долларах (включая зимбабвийские) хоть в юанях, хоть в тугриках. Так что отход от СВИФТа стал насущной необходимостью.
    2. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Pivot
      пока замены Свифту нет и не предвидится

      Дался вам всем этот Свифт. Технически Свифт - это просто система передачи сообщений. Вместо неё можно использовать любой мессенджер. Да хоть Телеграм.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:06
    «Доллар ожидает весьма незавидное будущее» —

    — Не пугайте доллар раньше времени ...