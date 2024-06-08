Американский конгрессмен: В какой-то момент доллары перестанут использовать в качестве резервной валюты

Американский конгрессмен Томас Мэсси в интервью журналисту Такеру Карлсону предположил, что доллар ожидает весьма незавидное будущее. По мнению Мэсси, в какой-то момент американские доллары перестанут использоваться в качестве резервной валюты.Мэсси отметил, что он смотрел интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным и считает, что, независимо от отношения к российскому лидеру, невозможно не согласиться с озвученными им данными, согласно которым перед введением санкций около 70% всех осуществляемых Россией международных транзакций были в американской валюте, однако после многочисленных антироссийских санкций этот показатель снизился до 20%.Конгрессмен убежден, что Запад фактически "стреляет себе в ногу" введением санкций, поскольку каждый раз, когда применяются санкции в отношении какой-либо страны, предполагающие ограничения на использование американских долларов для проведения транзакций, тем самым США лишают себя права взимать 3% за эти транзакции. Вследствие этого, американским властям приходится попросту печатать на 3% больше долларов, чтобы нивелировать потерю комиссии. Таким образом, США посылают четкий сигнал, что доллар является ненадежной валютой.Ранее сообщалось, что президент России подчеркнул, что американская экономика не выдерживает на фоне поворота всего мира к многополярности. Бреттон-Вудская система, основанная на доверии к доллару США, давно умерла. При этом основными проблемами американской экономики является растущий госдолг США и инфляция.

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