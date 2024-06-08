«Атакована часть нашей стратегической триады»: военкор прокомментировал попытку удара БПЛА ВСУ по аэродрому в Моздоке

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«Атакована часть нашей стратегической триады»: военкор прокомментировал попытку удара БПЛА ВСУ по аэродрому в Моздоке

Украинские формирования сегодня предприняли попытку атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов территорию Республики Северная Осетия – Алания. Все беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации.

Целью атаки был военный аэродром в Моздоке. По данным ряда источников, украинские формирования задействовали БПЛА «Мугин-5 ПРО». Они должны были атаковать территорию аэродрома с помощью прикрепленной взрывчатки.

Попытку удара БПЛА ВСУ по объекту в Северной Осетии прокомментировал военный корреспондент Александр Сладков. Он напомнил о стратегической значимости объекта в Моздоке.

Дальняя авиация СССР превратилась в ДА МО РФ. Из Казахстана полк Ту-22 и Ту-95 перебазировался в Россию на авиабазу Моздок. То есть атакована часть нашей стратегической триады. Сначала летели БЛА, следующие полетят НАТОвские ракеты. Есть логика? Есть. Идет амортизация нашего терпения

- написал военкор в своем Telegram-канале.

Таким образом, в качестве цели для удара военный аэродром в Моздоке был выбран не случайно. Киевскому режиму важно продемонстрировать своим западным хозяевам, что он может «дотянуться» и до таких стратегически важных объектов в России, причем находящихся на значительном удалении от украинской границы и от линии фронта. Возможно, это еще и тестирование возможностей нашей противовоздушной обороны при защите от ударов с воздуха подобных объектов.
31 комментарий
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 11:31
    [Киевскому режиму важно продемонстрировать своим западным хозяевам, что он может «дотянуться» и до таких стратегически важных объектов в России, причем находящихся на значительном удалении от украинской границы и от линии фронта.]

    Киевский режим дотягивается, а у нас сопли жуют!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 11:39
      Цитата: ваш вср 66-67
      Киевский режим дотягивается, а у нас сопли жуют!

      Поддержу
      То есть атакована часть нашей стратегической триады.
      В первый раз, что ли? А ответ? "Трансформаторы! Бойтесь!"
      Наши ракетчики, конечно, работают, молодцы. Но попытка удара (или удар) по жизненно важным объектам требует такого же ответа. А наш стратегически важный объект, извините, ну никак от слова "совсем" не равен по значению складу боеприпасов во Львове или казарме в Днепропетровске.

      Надеюсь, что у тех, кто нами руководит, ума хватит не доводить котёл с нашими "Почему?" и "Сколько можно терпеть?" до кипения.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 11:57
        Все же понимают что такие атаки 404 не нужны, заказчик явно выше стоит...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 12:03
          Здрасьте вам!Как это не нужны.Ту22 М3 регулярно бьют по территирии вна.И соотвптственно наросят ущерб.Вот они и стремятся эти удары минимизировать.Им это очень надо.
          1. Mitos Звание
            Mitos
            0
            Сегодня, 12:08
            Тут вы правы, они пытаются бить по стратегам. Но цели им указывают изза. Нашим надо быть готовы и не к таким действиям.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 11:57
        Удары по нашим стратегическим объектам на Южном направлении - результат полетов американских разведывательных беспилотников Блэк Хоук над акваторией Черного моря, выдающих разведданные и осуществляющих целеуказание в режиме реального времени. Эти удары продолжатся, пока мы не начнём сбивать вражеские разведчики, оправдав наши действия непосредственным участием беспилотников в боевых действиях.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 12:01
          Цитата: Бородач
          Эти удары продолжатся, пока мы не начнём сбивать вражеские разведчики, оправдав наши действия непосредственным участием беспилотников в боевых действиях.
          Боюсь, Вас и меня, поддерживающего Вас, начнут сейчас забрасывать тапками, обвиняя в эскалации, ура-патриотизме, убийстве принцессы Дианы и ещё бог знает, в чём...
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 12:07
            Да пусть хоть до рядового заминусуют, но факты остаются фактами. Даже Верховный на своём выступлении на ПМЭФ подтвердил наши слова о прямом управлении и нанесении ударов по нашей территории военнослужащими НАТО.
            Надо что-то делать. what
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 12:09
              Только вот получается, что
              Цитата: Бородач
              Верховный на своём выступлении на ПМЭФ подтвердил наши слова о прямом управлении и нанесении ударов по нашей территории военнослужащими НАТО.
              - это для нас.
              А вот
              Цитата: Бородач
              Надо что-то делать.
              - это неизвестно для кого. Потому что не делается то, что для нас говорится.
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Zoldat_A
        Надеюсь, что у тех, кто нами руководит, ума хватит не доводить котёл с нашими "Почему?" и "Сколько можно терпеть?" до кипения.

        Пять лет ... Пять лет жизни под прессом . Два года ковид .. - " Бойтесь , не выходите из дома " ... Теперь тягучая , как разогретая на солнце смола ., война ... Как бы не закипела, загорелась эта самая смола ... Тогда будет плохо всем . И богатеям российским .и простому народу .. И достанется по полной "партнёрам " и их руководству ... С их ухмылками и гримасками ..
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 11:42
      Киевский режим дотягивается, а у нас сопли жуют!

      Они не просто дотягиваются а планомерно бьёт по стратегическим объектам. А до этого атаковали пункты обнаружения ракетной угрозы в Краснодарском крае и попытка в Оренбургской области на Энгельс Саратовской области.
    3. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      -2
      Сегодня, 11:43
      Цитата: ваш вср 66-67
      а у нас сопли жуют!
      Да сколько уже у нас этих соплей? Они когда нибудь кончатся или нет? А про Воронеж-ДМ в Амавире все - замолчали? А вчера Темнейший на форуме хвастался, что у нас есть ситстема дальнего обнаружения. Интересно, а он знает, что южное направление уже не отслеживаается? Или ему про Воронеж- ДМ в Армавире не должили.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Alex 22 22
        Интересно, а он знает, что южное направление уже не отслеживаается? Или ему про Воронеж- ДМ в Армавире не должили.

        А вам кто докладывает какие направления у нас отслеживаются, а какие нет? Я без шуток спрашиваю, откуда у вас информация?
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 12:06
          Цитата: AllX_VahhaB
          А вам кто докладывает какие направления у нас отслеживаются, а какие нет? Я без шуток спрашиваю, откуда у вас информация?

          Вы не спрашивайте этого Лёшика . Он ципсошный провокатор .. ашдодский "воин" ...
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 12:00
        У нас есть ещё спутниковые системы предупреждения о ракетном нападении, до которых беспилотниками не дотянешься. Они могут наблюдать в режиме реального времени старт стратегических ядерных ракет с территории США (наблюдают за всем Северным полушарием Земли) с довольно высокоэллиптической орбиты. Их не так просто сбить ракетой. Хотя может быть можно вывести из строя лазером.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:06
        Пока у власти политические импотенты-ничего не изменится.На днях Самый Главный заявил о невозможности применения ядерного оружия в нынешней ситуации.
    4. Колобочек Звание
      Колобочек
      0
      Сегодня, 11:58
      Киевский режим воюет как умеет просто. А у нас видимо щеки небитые еще не закончились.
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:34
    Караганов прав - пора бить в болевые точки запада и находятся они не на территории свинорейха.
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 11:35
    Поплакали? Утерлись? Ждём ещё... Ответить -то нечем request
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: роман66
      Ответить -то нечем

      Ну уж не нужно уподобляться укроэкспертам, мол у ВС РФ закончились ракеты и бомбы, а снаряды только те, что Ким присылает. Ответить есть чем, было бы у верхнего руководства желание и фаберже из соответствующего материала.
  4. Горий Звание
    Горий
    -1
    Сегодня, 11:36
    Когда уже будут закидывать ВСУ бомбами ОДАБ-9000 ??????
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -1
    Сегодня, 11:36
    А если бы Херсонская и Запорожская области были независимыми, то по Радзиково долетали независимые беспилотники.
  6. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    +2
    Сегодня, 11:38
    Идет амортизация нашего терпения

    Мне кажется что давно уже пора менять "рессоры" ! am
  7. mark1 Звание
    mark1
    0
    Сегодня, 11:38
    Идет амортизация нашего терпения

    В конечном итоге амортизаторы могут потечь, но скорее всего мы их поменяем sad
  8. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 11:41
    Заявления Путина об возможных асимметричных ответеках "партнёры" из США и НАТО игнорируют.

    Ясен пень, их устраивают рисовальщики и пустозвоны в Кремле.
  9. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 11:43
    А чего ждали -то? Что Киев будет наносить удары только в строго выделенных местах, а остальные "в домике"? Странная наивность.
    Аэродром ладно еще. А та же казарма срочников на территории воинской части какой- нибудь, наверху, кажется, уверены что по ним стрелять не будут. Откуда такая уверенность?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:54
      Цитата: solar
      А чего ждали -то? Что Киев будет наносить удары только в строго выделенных местах

      Ну а как иначе то? Нас то за шо? belay
  10. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 11:46
    В телеге есть видео пролёта всушных бпла на Моздоком и фото сбитых.
    Местные заявляют, что вроде всё сбили.
  11. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 11:50
    Вот подождите,следующий шаг Врага - это какая нибудь Западная Лица или Видяево,потом Новоуральск,ну а потом,поскольку ответа все равно не будет- уже Ново--Огарево.Запад нежданно для себя( ну не потерпела бы этого ни одна другая уважающая себя страна в в мире)нашел таки средство безболезненно разрушить теоретически мешающую ему творить Зло ядерную триаду РФ.Сколько ещё осталось пространства для "красных линий"????
  12. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 11:53
    Но убежища никто не копает, и тушенку никто не закладывает в погреб, не так-ли? Признайтесь, вы ведь все надеетесь, что обойдется и с вами ничего плохого произойти не может?
  13. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +1
    Сегодня, 11:54
    про саму суть уже все сказали-все глубже забираются враги.. я про содержание. ту-95, насколько я в курсе, еще во 2ю чеченскую с Моздока вывели, поэтому ДА ВВС к этому аэродрому никак не относится, там вертолетчики... Сладков почему то не в курсе..