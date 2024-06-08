«Атакована часть нашей стратегической триады»: военкор прокомментировал попытку удара БПЛА ВСУ по аэродрому в Моздоке
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Украинские формирования сегодня предприняли попытку атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов территорию Республики Северная Осетия – Алания. Все беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации.
Целью атаки был военный аэродром в Моздоке. По данным ряда источников, украинские формирования задействовали БПЛА «Мугин-5 ПРО». Они должны были атаковать территорию аэродрома с помощью прикрепленной взрывчатки.
Попытку удара БПЛА ВСУ по объекту в Северной Осетии прокомментировал военный корреспондент Александр Сладков. Он напомнил о стратегической значимости объекта в Моздоке.
Дальняя авиация СССР превратилась в ДА МО РФ. Из Казахстана полк Ту-22 и Ту-95 перебазировался в Россию на авиабазу Моздок. То есть атакована часть нашей стратегической триады. Сначала летели БЛА, следующие полетят НАТОвские ракеты. Есть логика? Есть. Идет амортизация нашего терпения
Таким образом, в качестве цели для удара военный аэродром в Моздоке был выбран не случайно. Киевскому режиму важно продемонстрировать своим западным хозяевам, что он может «дотянуться» и до таких стратегически важных объектов в России, причем находящихся на значительном удалении от украинской границы и от линии фронта. Возможно, это еще и тестирование возможностей нашей противовоздушной обороны при защите от ударов с воздуха подобных объектов.
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