«У буксируемой артиллерии нет будущего»: испанский обозреватель призвал переделать гаубицы в САУ

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«У буксируемой артиллерии нет будущего»: испанский обозреватель призвал переделать гаубицы в САУ

В марте 2024 года генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование перспективного развития армии США, заявил, что «будущее буксируемой артиллерии не радужное» в связи с изменением условий на поле боя.

Как указывается в испанском издании Infodefensa, полевая артиллерия продолжает оставаться важным элементом для мощного, точного и дальнобойного огневого воздействия на противника:



Однако в условиях засилья в небе разведывательных и ударных дронов и даже стай беспилотников буксируемая артиллерия не сможет работать.

По словам обозревателя, она отличается простотой в обращении и меньшей технической сложностью, но обладает низкой мобильностью и небольшим темпом ведения огня, если учитывать время, необходимое для занятия позиции и развертывания орудия.

В настоящее время в распоряжении испанской армии находится полторы сотни буксируемых орудий калибра 105 и 155 мм.

На замену им должны прийти САУ. Необходимо переделать армейские буксируемые гаубицы в самоходные орудия. Это не будет сложным и дорогостоящим процессом

- полагает автор.

Он призывает запустить в срочном порядке программу модернизации артиллерии, в рамках реализации которой размещать имеющиеся орудия калибров 105/30 и 155/52 мм главным образом на шасси грузовиков:

История учит нас, что нужно ускоряться, чтобы вырваться вперед.

22 комментария
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Сегодня, 12:09
    Испанская артиллерия достойна презрения. Даже хуже, чем итальянская. Испания всегда воевала с помощью ручных ударов, партизанской войны или закаленной пехоты. Не уделяла она особого внимания и бронетехнике, поэтому испанские советы не применимы к русской армии в целом.
  2. faiver Звание
    faiver
    +6
    Сегодня, 12:11
    Начнем с того что в принципе у испанской армии нет будущего
    1. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +2
      Сегодня, 12:22
      Мы потеряли свою империю, но сражались до конца.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 12:24
    ИМХО - стаи БПЛА господствуют только потому, что одна из сторон считает что польза от наличия в небе своих - пока перевешивает вред от наличия в нём вражеских. Как только это будет не так - с земли могут засадить любую мощу по всем диапазонам, уронив всё что мелкое и летает. Кстати - заодно с большинством способов современной связи и определения координат. И вот тогда - именно количество арт.стволов и умение стрелять по буссоли станет решающим..
    1. Арка Звание
      Арка
      +3
      Сегодня, 12:40
      С дронами сейчас просто период новизны, когда развитие меча превосходит щит. Но это до поры до времени.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:52
      Абсолютно с вами согласен.
      Несмотря на большой запас буксируемой артиллерии, темпы её модернизации недостаточно высокие. Мы не видим на фронте корпусов артиллерии, которые артподготовкой превращают передний край в лунный пейзаж всего за какой-то час. После такого удара штурмовая пехота занимает первую линию обороны практически без сопротивления со стороны противника, что прекрасно показал опыт ВОВ. Самоходная артиллерия - гораздо мобильнее буксируемой, но для армии дронов - это всего лишь большая жирная мишень. Возможно, если защитить самоходки мангалами ситуация будет иная, но пока что во вражеских армиях мангалов не замечено, за исключением небольших мангальчиков закрывающих лишь крышу башни на южнокорейских танках. Мнение испанского оборзевателя не стоит и выеденного яйца. laughing wink
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 13:33
        Позвольте не согласиться. Я не артиллерист и на истину не претендую.
        То что Вы говорите - корпуса артиллерии и огневая мощь это хорошо, но в современных условиях труднореализуемо, опыт ВОВ, по моему, очень важному для всех и единственно верному мнению, устарел. При современных возможностях обнаружения, крупные передвижения будут сразу замечены.В чем согласен, так что нужна модернизация. И быстрое развертывание, и мобильность. Еще бы с РЭБ что придумать.
        Касаемо темы. Что нет будущего рановато говорить, особенно испанцу. Совсем недавно Байрактар чуть ли не чудом техники считали, сейчас дроны правят бал, что дальше будет неизвестно, все слишком быстро меняется, что бы говорить уверенно о б отсутствии перспектив развития.
      2. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Бородач
        Мы не видим на фронте корпусов артиллерии, которые артподготовкой превращают передний край в лунный пейзаж всего за какой-то час.

        Как Вы себе сейчас это представляете? Огромное количество пушек стоит колесо к колесу на ограниченном участке местности и лупит в течении часа в одну точку...тут даже дронов не надо, достаточно несколько ракет или снарядов с кассетными БЧ, через 10 минут НЕТ у Вас больше не артиллерии, а самое главное нет обученных расчетов.
        Сейчас артиллерия работает огневыми налетами в течении 5...7 минут и быстро уходит, что бы не попасть под ответную "рассдачу"
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 12:33
    Что испанский ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (т.е. журналюга) вообще понимает в артиллегии?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 12:42
      Цитата: Дилетант
      Что испанский ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (т.е. журналюга) вообще понимает в артиллегии?
      Тем более, ИСПАНСКИЙ.
      1. алексеев Звание
        алексеев
        +2
        Сегодня, 13:07
        Что этот "гишпанец" разумеет в артиллерии?
        Да писать про что- то надо...
        А что касается буксируемых орудий, то у них всегда будет своя ниша. И сейчас есть. Если заметили, то расчет Гиацинта - Б, отстреляв по цели, маскирует орудие и уходит в укрытие, а вовсе не меняет позицию, поднимая при этом столбы пыли и пр. демаскирующие факторы. С дрона, и не только, на марше что буксируемые орудие, что САУ заметнее, чем на позиции в леске.
        Вывод, расчет понимает, что средства артразведки противника могут засечь его огневую, но при этом, знает, что вероятность поражения " с первого раза" не велика.
        Буксируемым орудиям нужны специальные тягачи, типа МТЛБ, а не грузовики. Тягачи эти должны быть оборудованы быстродействующим полуавтоматическим сцепным устройством, позволяющим, в случае необходимости, вести огонь без полной расцепки. Типа сцепного устройства на тягаче - эвакуаторе при буксировке машины с вывешенным
        передним мостом. Такой бронированный тягач, а не автомобиль, должен и долставлять артвыстрелы для решения огневой задачи к орудию. Получается этакая модульная система тягач - орудие.
        А если уж враги сожгут тягач, то артсистему можно и к Уралу прицепить. С САУ Мста с поврежденной ходовой уже гораздо большие проблемы...
        Про специализированные артиллерийские тягачи мысль не нова.
        Но...пока петух не клюнет...
        1. svp67 Звание
          svp67
          0
          Сегодня, 14:30
          soldier
          Цитата: алексеев
          А что касается буксируемых орудий, то у них всегда будет своя ниша. И сейчас есть. Если заметили, то расчет Гиацинта - Б, отстреляв по цели, маскирует орудие и уходит в укрытие,

          Ну а также, для быстрой переброски на плацдармы вертолетами, как это происходит у американцев с 777
  5. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Сегодня, 12:42
    У буксируемой артиллерии прекрасное будущее. Просто надо переделать в безлюдные артустановки. Барабан на 25 снарядов, автоматическое заряжание, дистанционное управление. Возможен небольшой мотоблок для электропитания, разворота и перемещения на сотню -другую метров. Но САУ? Зачем броня, если можно обойтись без экипажа?
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 14:32
      Цитата: тоже-врач
      У буксируемой артиллерии прекрасное будущее.

      Нет, это вымирающий вид вооружения
      Цитата: тоже-врач
      Возможен небольшой мотоблок для электропитания, разворота и перемещения на сотню -другую метров

      Давно такие есть, называются самодвижущимися орудиями, заметьте не буксируемыми
      Цитата: тоже-врач
      Зачем броня, если можно обойтись без экипажа?

      То есть дорогущее орудие, Вы заранее обрекатете на уничтожение, даже от маленького осколка...
  6. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +2
    Сегодня, 12:43
    Всему свое время. Малокалиберные зенитные установки тоже называли анахронизмом в армии, а сейчас это одно из самых действенных средств против дронов. И когда они вдруг (буксируемые орудия) перестанут быть "артиллерией без будущего" - выиграет тот, у кого они спокойно хранятся на консервации.
  7. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 12:55
    Если у ствольной артиллерии есть будущее, то безусловно имеет смысл на базе устаревших танков сооружать САУ.
  8. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 13:27
    Не понимаю почему многие здесь не согласны с мнением испанца. Если учесть тот факт, что вся военная машина во всех своих составляющих стремится к роботизации, то всё верно. Буксируемую артиллерию роботизировать-то можно как-нибудь, наверное. Но зачем эти сложности, если самоходный вариант больше подходит под эту задачу?
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 13:38
      Стремится-то она стремится, только этого мало. Насколько это реализуемо? С ходу отказываться и говорить, что нет будущего это не сосем умно, обстановка и условия быстро меняются.
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:18
      почему многие здесь не согласны с мнением испанца.
      -
      1. представляем что в недалеком будущем будет изобретено оружие способное отключать электричество на определенном участке территории - в итоге все современные системы превращаются в металлолом.
      2. Для войны нужны три вещи - деньги, деньги, и еще раз деньги. теперь сравниваем стоимость САУ и тягача с орудием. а так же сроки изготовления одной САУ и одного комплекта из пушки и тягача.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 14:34
        забыл добавить третий пункт по людям - для обслуживания орудия с тягачем нужны менее квалифицированные спецы нежели для САУ, соответственно более низкие сроки подготовки и меньшие затраты для нее
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 14:26
      Цена на самоходную думается куда выше, в идеале вообще передать удаленное управление этой "безэкеипажеой" артиллерией подразделениям которые она непосредственно должна поддерживать чтобы оттуда пересылали координаты а она тут же отрабатывала.
  9. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:30
    Читая данную заметку, про будущее буксируемой артиллерии, на память приходят слова из детского стихотворения С.В. Михалкова: " Папы всякие нужны, папы всякие важны...." В этиХ словах глубокий смысл, который можно "переложить" и на буксируемую ствольную артиллерию в современной войне... Любая точка зрения зависит от точки сидения, и, особенно, если эта "точка" не путает "координаты" в пространстве......