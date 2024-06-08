«У буксируемой артиллерии нет будущего»: испанский обозреватель призвал переделать гаубицы в САУ
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В марте 2024 года генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование перспективного развития армии США, заявил, что «будущее буксируемой артиллерии не радужное» в связи с изменением условий на поле боя.
Как указывается в испанском издании Infodefensa, полевая артиллерия продолжает оставаться важным элементом для мощного, точного и дальнобойного огневого воздействия на противника:
Однако в условиях засилья в небе разведывательных и ударных дронов и даже стай беспилотников буксируемая артиллерия не сможет работать.
По словам обозревателя, она отличается простотой в обращении и меньшей технической сложностью, но обладает низкой мобильностью и небольшим темпом ведения огня, если учитывать время, необходимое для занятия позиции и развертывания орудия.
В настоящее время в распоряжении испанской армии находится полторы сотни буксируемых орудий калибра 105 и 155 мм.
На замену им должны прийти САУ. Необходимо переделать армейские буксируемые гаубицы в самоходные орудия. Это не будет сложным и дорогостоящим процессом
- полагает автор.
Он призывает запустить в срочном порядке программу модернизации артиллерии, в рамках реализации которой размещать имеющиеся орудия калибров 105/30 и 155/52 мм главным образом на шасси грузовиков:
История учит нас, что нужно ускоряться, чтобы вырваться вперед.
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