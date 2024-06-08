Имущество более 100 лиц, спонсирующих ВСУ, будет национализировано в Крыму
На территории Республики Крым планируется провести национализацию имущества физических и юридических лиц, за которыми замечены недружественные действия в отношении России.
По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, для этого местные парламентарии в ближайшее время рассмотрят внесение изменений в Постановление Госсовета «О вопросах управления собственностью Республики Крым».
- написал Константинов у себя в телеграм-канале.
Среди них, например, упоминается певица Джамала, которая объявлена в розыск за свои действия по подрыву репутации ВС России, и украинский политик Арсений Яценюк, фирма которого почему-то до сих пор владеет недвижимостью в Ялте.
Помимо множества физических лиц, национализация затронет и юридические лица, связанные с Украиной. Так, на территории полуострова до сих пор вела свою деятельность «Холдинговая компания «Киевгорстрой», 80% акций которой принадлежат Киеву. С Киевом оказались связаны и ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль», ПАО «Платинум банк» и ряд других юрлиц.
Глава Госсовета Крыма отметил, что работа по выявлению имущества врагов России на территории полуострова продолжается.
Однако возникает вопрос, почему в Крыму, который уже более десяти лет находится в составе России, до сих пор имуществом владеют лица, поддерживающие киевский режим и выступающие против России?
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