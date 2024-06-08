Имущество более 100 лиц, спонсирующих ВСУ, будет национализировано в Крыму

7
Имущество более 100 лиц, спонсирующих ВСУ, будет национализировано в Крыму

На территории Республики Крым планируется провести национализацию имущества физических и юридических лиц, за которыми замечены недружественные действия в отношении России.

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, для этого местные парламентарии в ближайшее время рассмотрят внесение изменений в Постановление Госсовета «О вопросах управления собственностью Республики Крым».



Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ

- написал Константинов у себя в телеграм-канале.

Среди них, например, упоминается певица Джамала, которая объявлена в розыск за свои действия по подрыву репутации ВС России, и украинский политик Арсений Яценюк, фирма которого почему-то до сих пор владеет недвижимостью в Ялте.

Помимо множества физических лиц, национализация затронет и юридические лица, связанные с Украиной. Так, на территории полуострова до сих пор вела свою деятельность «Холдинговая компания «Киевгорстрой», 80% акций которой принадлежат Киеву. С Киевом оказались связаны и ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль», ПАО «Платинум банк» и ряд других юрлиц.

Глава Госсовета Крыма отметил, что работа по выявлению имущества врагов России на территории полуострова продолжается.

Однако возникает вопрос, почему в Крыму, который уже более десяти лет находится в составе России, до сих пор имуществом владеют лица, поддерживающие киевский режим и выступающие против России?
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 11:51
    Это надо было сделать еще в 2014 году.
    1. Невский_ЗУ Звание
      Невский_ЗУ
      +1
      Сегодня, 12:02
      Цитата: ТермиНахТер
      Это надо было сделать еще в 2014 году.


      И это:

      Однако возникает вопрос, почему в Крыму, который уже более десяти лет находится в составе России, до сих пор имуществом владеют лица, поддерживающие киевский режим и выступающие против России?

      Не считайте меня циником и троллем, но возможно это из той же серии, где был Сбербанк и ВТБ 9 лет до этого в Крыму? И когда там будут мобильные операторы общероссийских брендов, сети магазинов и т.п.?

      В странные времена мы живем., согласен.
  2. Fiery_messenger
    Fiery_messenger
    0
    Сегодня, 11:59
    В одной из частных коллекций есть фото частного имения. В наличии его у меня сейчас нет.
    Там скульптура писающего турецкого мальчика, писает на карту всей Российской федерации...
    Солнце светит, птицы поют. И, никто этого "гражданина не трогал до сих пор...
    Пологаю, сволоты там, в этом нечищенном Крыму, больше чем 100.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 12:00
    Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ - написал Константинов у себя в телеграм-канале.
    На благо крымских "бизнесменов" и не только. Что характерно в официальных СМИ вышеуказанную информацию не распространяют.
  4. alex83 Звание
    alex83
    +1
    Сегодня, 12:02
    Офигеть, 10 лет прощло и до сих пор не забрали....
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 12:02
    У меня неприличный вопрос. До сих пор по одному из телеканалов России идет сериал "сваты". Я подозреваю что создателям этого сериала выплачивают деньги за показ.
  6. Порфирий Сидоров Звание
    Порфирий Сидоров
    0
    Сегодня, 12:05
    а раньше это было сделать нельзя... неее....???????????????