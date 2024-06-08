Советник главы ДНР: ВСУ отступили с позиций на востоке города Часов Яр

6
Советник главы ДНР: ВСУ отступили с позиций на востоке города Часов Яр

Украинские вооруженные силы покинули свои позиции в восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По утверждению Кимаковского, сейчас противник рассредоточил свои силы в разных частях города. ВСУ готовятся к дальнейшему активному продвижению российских войск в городской черте.

На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам. Беглецы рассредотачивают силы в нескольких районах города, в том числе на юге и юго-западе

- рассказал ТАСС советник главы ДНР.

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации развивают интенсивное наступление сразу на нескольких направлениях в самом городе Часов Яр и в его окрестностях. Возможностей для сопротивления у украинских формирований становится все меньше.


Кроме того, как отметил Кимаковский, российская армия значительно увеличила огневое давление на обороняющиеся в городе украинские формирования. По позициям противника практически беспрестанно ведется интенсивный артиллерийский огонь, работают беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что ВС РФ активно продвигаются в сторону микрорайона «Новый», расположенного к западу от микрорайона «Канал», где до последнего момента шли ожесточенные бои с формированиями противника.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 11:51
    Советник бежит впереди паровоза. Информации об освобождении микрорайона Канал не поступала. Из микрорайона Новый пришлось отойти. В Калиновке тоже пришлось отойти из-за канала.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Бородач
      Советник бежит впереди паровоза.

      Кроме советника есть другие источники.

      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:02
        Позиции в микрорайоне Канал улучшены, но микрорайон полностью ещё не освобождён.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          0
          Сегодня, 12:08
          98 ВДД ВДВ удалось пробить 500-метровый коридор вглубь позиций ВСУ и взять в плен 7 военнослужащих 41 бригады всу.
          Соседние подразделения развивают наступление с востока на укрепрайоны ВСУ.
          Военнослужащие ВДВ водрузили флаг в микрорайоне Канал.

          Архангел Спецназа.
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 11:53
    Вот это замечательная новость на сегодня.Еще вчера были сообщения от военкоров, что наши десантники после взятия южной части канала и лесополосы, начали штурм восточной части Часов-Яра со всех направлений.
  3. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 11:59
    Мы наступаем, а укроВермахт бежит, дезертирует, сдается в плен.
    Однако, почему-то наши потери по заявлению Путина возросли и уже 1 к 5.

    Вот закончилась сходка ПМЭФ в Питере и можно делать выводы:

    1. Несмотря на некоторые полезные (но косметические) правки налоговой системы, она в принципе остается антипромышленной, душащей индустриализацию. Как и кредитно-финансовая сфера. Сама задача – индустриализация – внятно не поставлена. Она раздроблена на кучу программ-подпрограмм, проектов-субпроектов, в коих черт ногу сломит. Причем налоги и политика ЦБ противоречат им.

    Все это совершенно не вяжется с претензией на роль лидера глобального Юга и процесса деколонизации. В лучшем случае РФ займет место сырьевой периферии КНР.

    2. Рост экономики останется практически чисто на бюджетно-военном «допинге». Что уже предопределяет спад тогда, когда «допинг» кончится. Макрокроэкономический курс прямо мешает развертыванию гражданских производств, тому самому импортозамещению и импортоопережению.

    3. Мобилизация в РФ останется паллиативной и риторической, не предусматривая создания Государственного комитета обороны, мобилизации госуправления и экономики.

    4. В военном плане сохраняется стратегия позиционки, лобовых штурмов, выталкивания ВСУ, которая чревата изматыванием войск. По-прежнему не будет системного (не только электростанций) подавления тыла ВСУ.

    5. Снижен градус ядерной риторики, но Запад в ответ не вернул запрет на удары своим оружием по территории РФ образца 1991 г. Боюсь, США и НАТО начнут наглеть еще сильнее, наращивая давление.

    6. Взят курс на борьбу за перемирие, заморозку войны. Что не решает главных задач СВО, поставленных в ее начале в феврале 2022-го.

    Куда ж либероиды и олигархат заведет Россию?