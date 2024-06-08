Советник главы ДНР: ВСУ отступили с позиций на востоке города Часов Яр
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Украинские вооруженные силы покинули свои позиции в восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По утверждению Кимаковского, сейчас противник рассредоточил свои силы в разных частях города. ВСУ готовятся к дальнейшему активному продвижению российских войск в городской черте.
На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам. Беглецы рассредотачивают силы в нескольких районах города, в том числе на юге и юго-западе
В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации развивают интенсивное наступление сразу на нескольких направлениях в самом городе Часов Яр и в его окрестностях. Возможностей для сопротивления у украинских формирований становится все меньше.
Кроме того, как отметил Кимаковский, российская армия значительно увеличила огневое давление на обороняющиеся в городе украинские формирования. По позициям противника практически беспрестанно ведется интенсивный артиллерийский огонь, работают беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что ВС РФ активно продвигаются в сторону микрорайона «Новый», расположенного к западу от микрорайона «Канал», где до последнего момента шли ожесточенные бои с формированиями противника.
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