Депутат ВРУ подтвердила утрату контроля ВСУ над сёлами Работино и Крынки

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Депутат ВРУ подтвердила утрату контроля ВСУ над сёлами Работино и Крынки

Украинские вооруженные силы действительно более не контролируют село Работино в Запорожской области и позиции в селе Крынки в Херсонской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая (находится под санкциями РФ).

Политик прокомментировала результаты заседания комитета Рады по обороне и национальной безопасности, в котором участвовали представители высшего командования ВСУ, включая начальника генерального штаба генерал-майора Анатолия Баргилевича, его заместителя бригадного генерала Михаила Драпатого, заместителя начальника военной разведки генерал-майора Вадима Скибицкого и заместителя главнокомандующего ВСУ полковника Андрея Лебеденко.



Депутат ВРУ назвала ложными утверждения по поводу продолжающейся обороны Работино и Крынок.

Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже

- подчеркнула депутат Рады.


При этом село Работино депутат назвала «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности украинского генералитета». Что касается Крынок, то этот населенный пункт стал, по ее словам, «кровавым проектом» нынешнего командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который потерял Авдеевку и допустил провалы на Харьковском направлении.


Кроме того, депутат Рады подчеркнула, что украинскому командованию не стоит пытаться обманывать западных покровителей дезинформацией о ситуации на фронте, поскольку страны Запада с помощью спутников и так видят реальную обстановку и в Работино, и в Крынках.
3 комментария
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 12:18
    При этом село Работино депутат назвала «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности украинского генералитета». Что касается Крынок, то этот населенный пункт стал, по ее словам, «кровавым проектом»

    Иногда и "безумная" может видеть очевидное...
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 12:48
    Это рогатое животное с признаками синдрома Дауна и бульдожьим прикусом? Так оно давно в ветеринарку на усыпление просится!
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:48
    Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая (находится под санкциями РФ).

    У этой "безумной" даже на Украине репутация ниже плинтуса. Непонятно, зачем на ВО тащить её как источник информации. :((