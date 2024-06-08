Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже

Украинские вооруженные силы действительно более не контролируют село Работино в Запорожской области и позиции в селе Крынки в Херсонской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая (находится под санкциями РФ).Политик прокомментировала результаты заседания комитета Рады по обороне и национальной безопасности, в котором участвовали представители высшего командования ВСУ, включая начальника генерального штаба генерал-майора Анатолия Баргилевича, его заместителя бригадного генерала Михаила Драпатого, заместителя начальника военной разведки генерал-майора Вадима Скибицкого и заместителя главнокомандующего ВСУ полковника Андрея Лебеденко.Депутат ВРУ назвала ложными утверждения по поводу продолжающейся обороны Работино и Крынок.- подчеркнула депутат Рады.При этом село Работино депутат назвала «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности украинского генералитета». Что касается Крынок, то этот населенный пункт стал, по ее словам, «кровавым проектом» нынешнего командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который потерял Авдеевку и допустил провалы на Харьковском направлении.Кроме того, депутат Рады подчеркнула, что украинскому командованию не стоит пытаться обманывать западных покровителей дезинформацией о ситуации на фронте, поскольку страны Запада с помощью спутников и так видят реальную обстановку и в Работино, и в Крынках.