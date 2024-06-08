Комвзвода ВСУ пожаловался на очень малое количество пожертвований на армию

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Комвзвода ВСУ пожаловался на очень малое количество пожертвований на армию

Украинцы все меньше и меньше скидываются на финансовую поддержку вооруженных сил. Об этом рассказал командир взвода десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным «Диего».

Как считает украинский офицер, сложившаяся ситуация с донатами свидетельствует о постепенном изменении отношения общества и к армии, и к конфликту в целом. По словам комвзвода ВСУ, украинцы «очень устали от войны».



В качестве примера «Диего» привел недавний сбор. За неполные сутки информацию о сборе прочли более 15 тысяч пользователей. Однако скинулись на помощь военным лишь 12 человек, из которых двое – это сам «Диего» и его супруга. Соответственно, всего 10 посторонних человек из 15 тысяч пользователей оказались готовы пожертвовать хоть какие-то средства на поддержку украинской армии.

Это говорит о многом. Я думаю, законодателям нужно задуматься о такой статистике - насколько люди сейчас верят армию и во всё

- отметил украинский военнослужащий.

Кроме того, комвзвода ВСУ обратил внимание, что многие пользователи критиковали его за общение на русском языке. Но в рядах действующей армии, подчеркнул украинский военный, почти нет солдат, которые бы говорили в быту исключительно на украинском языке.

Таким образом, «патриоты» Украины в интернете критикуют за русский язык военнослужащих действующих на фронте бригад, а сами при этом не готовы даже скинуть на помощь ВСУ какое-то количество гривен. Ситуация действительно весьма показательна, а скандалы вокруг русского языка в украинской армии имели место быть и прежде.
4 комментария
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 12:29
    С пожертвованиями вообще вопрос сложный.. Ибо многие не очень понимают, почему они должны отдавать последние копейки при наличии солидного количества аллигаторов и прочих богатеев, каждый из которых не сильно бы обеднел, вооружив и обмундировав за свой счёт целую бригаду. А то и несколько. Но почему-то - по обе стороны фронта буржуи как-то воздерживаются от подобных проявлений патриотизма.. По крайней мере - слышать о таком не приходилось..
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 12:48
    Про усталость..Это касается и нас.Как на фронте,так и в тылу
    1. Tagan Звание
      Tagan
      -3
      Сегодня, 13:38
      Вас? Ну так отдохните. Никто против не будет.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 14:25
    На полиэтиленовые пакеты для двухсотых - хватит. Не переживайте, какелы.