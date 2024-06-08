Это говорит о многом. Я думаю, законодателям нужно задуматься о такой статистике - насколько люди сейчас верят армию и во всё

Украинцы все меньше и меньше скидываются на финансовую поддержку вооруженных сил. Об этом рассказал командир взвода десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным «Диего».Как считает украинский офицер, сложившаяся ситуация с донатами свидетельствует о постепенном изменении отношения общества и к армии, и к конфликту в целом. По словам комвзвода ВСУ, украинцы «очень устали от войны».В качестве примера «Диего» привел недавний сбор. За неполные сутки информацию о сборе прочли более 15 тысяч пользователей. Однако скинулись на помощь военным лишь 12 человек, из которых двое – это сам «Диего» и его супруга. Соответственно, всего 10 посторонних человек из 15 тысяч пользователей оказались готовы пожертвовать хоть какие-то средства на поддержку украинской армии.- отметил украинский военнослужащий.Кроме того, комвзвода ВСУ обратил внимание, что многие пользователи критиковали его за общение на русском языке. Но в рядах действующей армии, подчеркнул украинский военный, почти нет солдат, которые бы говорили в быту исключительно на украинском языке.Таким образом, «патриоты» Украины в интернете критикуют за русский язык военнослужащих действующих на фронте бригад, а сами при этом не готовы даже скинуть на помощь ВСУ какое-то количество гривен. Ситуация действительно весьма показательна, а скандалы вокруг русского языка в украинской армии имели место быть и прежде.