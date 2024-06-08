Американский бомбардировщик B-52 отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области

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Американский бомбардировщик B-52 отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области

Силы НАТО пытаются угрожать самому западному российскому региону. Так, недавно отечественные ресурсы сообщили о том, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области.

Утверждается, что самолет прибыл со стороны Северного моря, пролетел над Данией и Швецией, приблизился к акватории Балтики, пересек ее и оказался у побережья Латвии и Литвы. Ряд пабликов и СМИ предполагают, что условными целями для ВВС США стали места базирования подразделений Балтийского флота и другие военные объекты Калининградской области.



Возможно, именно об этом случае в конце мая сообщалось в американском журнале Military Watch. Журналисты из США утверждают, что бомбардировщик был не единственным – их было два. Причем один из них почему-то летел с выключенным бортовым транспондером, соблюдая скрытность.

Пара самолетов, утверждает издание, практически полностью облетела периметр границ Калининградской области, совершая патрулирование. Бомбардировщики стартовали с британской авиабазы Фэрфорд. Они входят в состав 69-й эскадрильи 5-го бомбардировочного авиакрыла. Местом постоянного базирования данного подразделения является штат Северная Дакота (США).

Впрочем, данный случай не является каким-то необычным – подобное происходит далеко не впервые. Так, в марте прошлого года случилось почти такое же происшествие с пролетом B-52 вблизи границ Калининградской области.
57 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 12:37
    Хмурим брови дальше??
    ---------------------
    1. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      -1
      Сегодня, 12:40
      Эскадра на Кубу уже в пути.
      .........................
      1. Третий район Звание
        Третий район
        +2
        Сегодня, 13:04
        ////////Эскадра на Кубу уже в пути.////////

        Эскадра , это слишком громко сказано. Было озвучено - боевой корабль , подлодка, танкер с топливом и буксир.
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          0
          Сегодня, 13:07
          Каков вопрос - таков ответ. /Хмурим брови дальше??/
          Один В-52 тоже не воин.
          yes
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            0
            Сегодня, 13:40
            "Один В-52 тоже не воин." - их два было. Хотя с учетом размера КО,там и одного хватит.
            1. Egeny Звание
              Egeny
              0
              Сегодня, 14:29
              ну значит наши ЗРК отработали по двум сразу.
            2. Cympak Звание
              Cympak
              -1
              Сегодня, 14:36
              Проблема не в том, сколько было B-52, вопрос в том, а были ли они условно перехвачены нашими самолётами ВКС? Всегда при подобных маневрах возле границы ударных самолётов потенциального противника в воздух поднимается дежурное звено истребителей, чтобы условно перехватить (сопроводить) самолёты противника. Это показывает, что в случае чего, эти ударные самолёты будут обнаружены и уничтожены.
              Где Конашенков?
          2. Грица Звание
            Грица
            0
            Сегодня, 14:46
            Цитата: Neo-9947
            Один В-52 тоже не воин.

            Причем эти самолеты (пусть спецы меня поправят, если я не прав) могут применять лишь свободнопадающие бомбы. Именно такое американское ядерное оружие хранится в Европе.
            Вопрос - как он (самолет) планировал сбросить эти бомбы на Калининградскую область? Кто ему позволит такую роскошь?
        2. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 14:31
          .
          корабль, подлодка, танкер с топливом, буксир.

          ........и ядерный зонтик.)
    2. ГГВ Звание
      ГГВ
      +6
      Сегодня, 12:49
      Причем здесь брови?Как будто наши военные не отрабатывают имитации ударов по США.Да недавно проводились учения ТЯО и догадаетесь где были условные цели,подсказываю:на П начинается,на ОЛЬША заканчивается и другие страны Зап.Европы
      1. Ivan F Звание
        Ivan F
        -3
        Сегодня, 13:42
        "Как будто наши военные не отрабатывают имитации ударов по США" - цели "Польша и другие страны Зап. Европы." laughing
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 14:40
          ...почитала комменты ниже, ребята, давайте жить дружно, мы все на одной стороне и много чего нам не нравится. Так зачем минусовать друг друга, если всем всё понятно и эту "сладкую парочку" уже вели с самого старта с британской авиабазы Фэрфорд
    3. ЛМН Звание
      ЛМН
      +3
      Сегодня, 12:54
      Хмурим брови дальше??


      С чего вы взяли,что кто то хмурит брови?
      Рутина...Наши стратеги так же совершают такие облёты.
      Что вас так покаробило?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:54
        Да в общем то ответ то очевиден....
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          -2
          Сегодня, 12:57
          Да в общем то ответ то очевиден....


          Для меня не очевиден.
          Приоткроете завес?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -1
            Сегодня, 12:57
            Что не очевидно? Готовят удар по нам.
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              0
              Сегодня, 12:59
              Что не очевидно? Готовят удар по нам

              Так они удар готовят уже с 1945 года))
              Это новость для вас?)
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 13:05
                Конечно нет. Но сейчас совсем другая ситуация. И СССР нет которого амеры реально опасались.
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  -4
                  Сегодня, 13:16
                  И СССР нет которого амеры реально опасались.

                  Они и сейчас нас опасаются. yes

                  Но сейчас совсем другая ситуация.

                  Конечно..сейчас РВСН гораздо сильнее чем раньше
                  1. Cympak Звание
                    Cympak
                    -1
                    Сегодня, 14:42
                    Вот только радар предупреждения о ракетном нападении, который контролировал восточное Средиземноморье выведен из строя дронамии украинцев. А теперь, внимание, задачка: посчитать подлетное время до центров принятия решений и компонентов СЯС полного залпа ПЛАРБ типа "Огайо" из района о.Крит?
                    1. ЛМН Звание
                      ЛМН
                      +1
                      Сегодня, 14:44
                      Вот только радар предупреждения о ракетном нападении, который контролировал восточное Средиземноморье выведен из строя

                      Да какой радар выведен из строя то???
              2. Третий район Звание
                Третий район
                +3
                Сегодня, 13:08
                /////////Так они удар готовят уже с 1945 года))
                Это новость для вас?)////////

                Скобочек понаставили , чему то радуемся .С 1945 года по нашей территории не били из артиллерии и тем более ракетами.
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  -3
                  Сегодня, 13:27
                  С 1945 года по нашей территории не били из артиллерии и тем более ракетами.

                  +/- каждые 100 лет,по нашей территории чем то бъют.
                  Вынужден повторить вопрос:Это новость для вас?))
                  1. Третий район Звание
                    Третий район
                    -2
                    Сегодня, 13:37
                    /////////+/- каждые 100 лет,по нашей территории чем то бъют.
                    Вынужден повторить вопрос:Это новость для вас?)) //////////

                    Больше скобочек ставьте , больше. Хотя чему удивляться , люди гибнут а по телеку идут весёлые шоу с разными пе@рилами. Как сказал Иван Данко в известном фильме - капитализм.
                    1. ЛМН Звание
                      ЛМН
                      +1
                      Сегодня, 13:50
                      Хотя чему удивляться , люди гибнут а по телеку идут весёлые шоу с разными пе@рилами.

                      Я не пойму,вы хотите о скобочках поговорить? Чем принципиально ваши косые палочки отличаются?

                      Как сказал Иван Данко в известном фильме - капитализм.

                      Я не знаю,что это за фильм request

                      История мира,это история войн.Люди гибнут уже больше тысячи лет..это для вас новость?/////
                      1. Третий район Звание
                        Третий район
                        -1
                        Сегодня, 14:09
                        ////////Я не пойму,вы хотите о скобочках поговорить? Чем принципиально ваши косые палочки отличаются?///////

                        Палочками я обозначаю цитату , так как пишу с телефона и как у вас с компьютера выделить сейчас её не получится. Настройки сайта изменились.
                        А скобочками вы показываете свой смех , радость, улыбочки... Вчера по многоэтажке в Луганске бандеровцы вместе с американами ударили ракетой , погибли наши граждане. И это только один эпизод за последнее время. А вы пишите что ничего страшного не происходит , нас всегда обстреливали , люди всегда гибли , и скобочки улыбочки. Жаль что вас нельзя к людям в Луганск отправить или в Белгород , чтобы вы с улыбочкой им это сказали.
                      2. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        0
                        Сегодня, 14:34
                        Палочками я обозначаю цитату , так как пишу с телефона и как у вас с компьютера выделить сейчас её не получится. Настройки сайта изменились.

                        Вот поэтому я и ставлю скобочки))
                        Потому,что вы рассуждаете как дети.Это вызывает улыбку и не имеет отношения к фактуре yes
                        Я тоже пишу с телефона.
                      3. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        0
                        Сегодня, 14:41
                        Жаль что вас нельзя к людям в Луганск отправить или в Белгород , чтобы вы с улыбочкой им это сказали.


                        Вы то сами собственно видимо из Луганска или из Белгорода?
                        Или из Калининграда?
                        Какое отношение имеют эти города,к "плановому" облёту американских стратегов?
                  2. Ivan F Звание
                    Ivan F
                    0
                    Сегодня, 13:47
                    "каждые 100 лет,по нашей территории чем то бъют." - и на это получали жесткий ответ. А не нефть с газом и "просьбы" о "переговорах". Для вас это видимо новость.
                    1. ЛМН Звание
                      ЛМН
                      -3
                      Сегодня, 13:55
                      и на это получали жесткий ответ.

                      Прям вот на следующий день???
                      Я вот вас представляю в 1982 году,после сдачи Москвы....что бы вы тут сейчас писали laughing
                      1. Ivan F Звание
                        Ivan F
                        0
                        Сегодня, 14:35
                        "Прям вот на следующий день???" - о, а для вас оказывается по Белгороду только вчера стрелять начали. С добрым утром! laughing

                        "Я вот вас представляю в 1982 году,после сдачи Москвы" - в 82-ом? Вы бы закусывали, что ли yes
                      2. ЛМН Звание
                        ЛМН
                        0
                        Сегодня, 14:42
                        в 82-ом? Вы бы закусывали, что ли yes

                    2. Уарабей Звание
                      Уарабей
                      0
                      Сегодня, 14:27
                      Очередная методичка о "просьбе к переговорам"? Никто их не просит и никому они сейчас не нужны. Озвучивание "готовности", означает только то, что этим хотят показать что xoxoл и его господин хотят войны, а Россия хочет мира. Обычная политическая муть. Переговоры будут только на условиях России или их не будет вообще.
      2. Кран Звание
        Кран
        -1
        Сегодня, 13:32
        Что вас так покаробило?
        .....
        Для набрасывания, чтобы повысить кликабельность новости. То есть за деньги.
    4. Egeny Звание
      Egeny
      -1
      Сегодня, 14:25
      Можем, но думаю, наши тоже отработали по нему... ну и по второму тоже.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:49
    Как думаете ,если наши ТУ -95 CM взлетают в Северном направлении из - за ветра с авиабазы Оленья и делают поворот через левое крыло ложась курсом на юг.Скандинавы пару минут не " боятся " смотря на мониторы РЛС! bully Рутина.2 стратега США это не о чём,а вот 10 ТУ95 СМ в воздухе - это что-то.Поляки по крайней мере на стрёме.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:52
      Ну тут один поляк мне написал в другой теме как они не боятся нас и какие они смелые. Типа подождите, вот Ф35 прикупим и вот ужо мы вам русские покажем.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 14:35
        А без Ф 35 ссыкотно русским что-то показывать и с Ф 35 смелыми сразу станут?))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:39
          Хороший коментарий. good
          Но это к тому бздышеку, не ко мне.
          Мне лично на их Польшу побоку - сами там пусть разгребают....
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 12:50
    Полвека прошло, а они как летали парами, так и продолжают!
    Интересно, с какой нагрузкой выполняли полёт.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:02
      Скорее всего пустыми ,любили ранее экипажи В 52 что нибудь потерять.Умудрились даже 1 мегатонну потерять над Флоридой ,до сих пор где - то в болотах лежит.Ржавеет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:06
        Было бы неплохо если бы их потерянный во Флориде заряд сработал....
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 13:20
          Дмитрий.Не ,не взорвётся ,нашли тритиевый заряд детонатор,в болоте лежит урановый заряд,лежит и ни кому не мешает.Кроеодилов с тремя головами не замечено - пока.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:20
            А жаль... Пусть бы там их трехголовые крокодилы в три горла жрали.... laughing
      2. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 13:09
        Вообще-то авиабазы в Великобритании Стратегическое Авиационное Командование рассматривало именно с целью максимальной загрузки бортов за счёт сокращённого запаса топлива. Так как цель становилась в разы ближе. Потом в нулевые разрабатывалась модификация ударной версии В-1R под те же задачи.
        Вопрос не праздный с точки зрения атаки наших кораблей, или выполнения минных постановок.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          -2
          Сегодня, 13:13
          Просто так в В 52 не загружают вооружения ,а вдруг он в полёте сломается,придётся расчехляться и не дай бог над союзной территорией ,как было с Испанией..В США не дураки в авиации.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 13:16
            Это в прошлом. Уже в 80-е они летали с массогабаритными макетами для отработки пилотирования с боевой нагрузкой.
      3. svarog77 Звание
        svarog77
        +1
        Сегодня, 14:15
        Над Испанией тоже теряли, аж 4 бомбы...
  4. Владивосток1969 Звание
    Владивосток1969
    0
    Сегодня, 13:00
    Давно пора возродить военный аэродром "Угольные копи" в Анадыре. И пройтись парой "Белых Лебедей" вдоль Аляски.
  5. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 13:20
    Путин отправил 4 корабля на Кубу, а тем временем в Балтийском море 7 июня стартуют учения НАТО Baltops 24. В них будет задействовано более 50 кораблей, 85 самолётов и порядка 9 тыс. военнослужащих из 20 стран альянса.

    К учениям также привлекут военно-морские силы и средства, относящиеся к Индо-Тихоокеанскому командованию ВС США. Таким образом, «впервые в недавней истории силы и средства, приписанные к тихоокеанскому театру военных действий», будут участвовать в манёврах внутри оперативной зоны ВМС США в Европе, отмечают в НАТО.

    В ходе Baltops 24 будет отрабатываться, в частности, эвакуация раненых, противовоздушная оборона, операция по перехвату судов на море, борьба с субмаринами, десантные операции и противоминные мероприятия.

    Представители НАТО сделали целый ряд конфронтационных заявлений о ситуации в Балтийском море. Так, в апреле министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью The Guardian заявил о необходимости принятия странами Северной Европы новых правил и разработки механизмов для предотвращения гипотетической экологической катастрофы на Балтике из-за якобы использования РФ непригодных танкеров.

    Эти угрозы вполне серьёзны. Они считают, что танкеры обходят антироссийские санкции. Поэтому, чтобы посильнее экономически ударить по России, им нужно ослабить её танкерный флот.

    Кроме того, Стокгольм постоянно поднимает вопрос об обороне Готланда — самого большого острова Швеции, который находится в 300 км от Калининграда.

    В мае главнокомандующий шведскими ВС Микаэль Бюден в интервью RND заявил, что Россия якобы может захватить остров, чтобы получить контроль над Балтикой. В связи с этим он сообщил о принятии мер по усилению обороны Готланда, в то же время добавив, что остров может быть использован и для наступательных действий. Ранее укрепить оборону Готланда призывал и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

    Кроме того, в информационном пространстве Запада регулярно муссируется тема возможного закрытия Балтийского моря для РФ. Так, ещё в 2022 году, после подачи Финляндией и Швецией заявок на присоединение к НАТО, президент Польши Анджей Дуда назвал Балтику внутренним морем альянса.

    А что могут решить на Кубе 4 корабля?

    На днях президент России Владимир Путин подчеркнул, что совокупный потенциал стран НАТО превосходит российский во много раз. Это действительно так.

    Что дальше? Какие решения может принимать Путин?

    Наш "Северный поток" на Балтике уже взорвали. Мы ничем не ответили.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 14:39
      А что могут решить на Кубе 4 корабля?

      2 корабля- фрегат и АПЛ. Остальные два судна
      - это буксир и танкер.
  6. Aurelio
    Aurelio
    -2
    Сегодня, 13:27
    Incomprensibile questo atteggiamento ( ? ) tattico ?
    Non si comprende , chissà cosa c'è sotto, nascosto, tutelato , confidenziale ( ? ) ma che a farne le spese è sempre la povera gente che sta nel grigio del campo di mezzo !
  7. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    0
    Сегодня, 13:31
    Надо отработать нанесение ядерного удара на Вашингтон силами звена Ту-160
    Что, слабо?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Бонифаций
      Надо отработать нанесение ядерного удара на Вашингтон

      Да хотя бы на Гуам или Гаваи...
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 14:39
      На их клоунаду уподобляться в ответ - своей? Да пусть понтуются. Если дело дойдет до прямой стычки с НАТО, в ход пойдут РВСН, а не вот это вот всё с самолетиками.
  8. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    Сегодня, 14:13
    Рутинная работа дальней авиации обоих стран... Россия регулярно совершает полёты в сторону США и, тоже, проводит анологичные "телодвижения" в отношении отработки нанесения удара по территории заклятого "партнёра"... В данном вопросе "не упустить момент" перехода от тренировки к фактическому применения оружия.... Здесь сложнее и многовариантно... B-52H "Stratofortress" - аппарат, хотя, и старый, прошедший - проходящий "кучу" модернизаций от движков до бортовой электроники, с хорошим "набором средств РЭБ и РЭП... На патрулирование, как правило, летает в одиночку, а, вот на боевое применение- вряд ли "отчается" слетать без истребительного сопровождения и предварительного обследования маршрута и района БПЛА - разведчиками -целеуказателями... "Ухо надо держать востро", в настоящий момент: тут вариант от "демонстрации флага" до создания провокационной обстановки со "вскрытием" конфигурации системы ПВО Калининградской области...
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:34
    Пара самолетов, утверждает издание, практически полностью облетела периметр границ Калининградской области, совершая патрулирование.

    Кто придумал чушь про "отработку ядерных ударов"?
    Он себе представляет ядерный удар как полет по линии границы?
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