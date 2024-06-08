Американский бомбардировщик B-52 отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области
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Силы НАТО пытаются угрожать самому западному российскому региону. Так, недавно отечественные ресурсы сообщили о том, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал имитацию ядерного удара по Калининградской области.
Утверждается, что самолет прибыл со стороны Северного моря, пролетел над Данией и Швецией, приблизился к акватории Балтики, пересек ее и оказался у побережья Латвии и Литвы. Ряд пабликов и СМИ предполагают, что условными целями для ВВС США стали места базирования подразделений Балтийского флота и другие военные объекты Калининградской области.
Возможно, именно об этом случае в конце мая сообщалось в американском журнале Military Watch. Журналисты из США утверждают, что бомбардировщик был не единственным – их было два. Причем один из них почему-то летел с выключенным бортовым транспондером, соблюдая скрытность.
Пара самолетов, утверждает издание, практически полностью облетела периметр границ Калининградской области, совершая патрулирование. Бомбардировщики стартовали с британской авиабазы Фэрфорд. Они входят в состав 69-й эскадрильи 5-го бомбардировочного авиакрыла. Местом постоянного базирования данного подразделения является штат Северная Дакота (США).
Впрочем, данный случай не является каким-то необычным – подобное происходит далеко не впервые. Так, в марте прошлого года случилось почти такое же происшествие с пролетом B-52 вблизи границ Калининградской области.
Boeing
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