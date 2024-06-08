Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС, остальные либо разрушены, либо повреждены

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Украинский премьер: В стране функционируют только 27 процентов ТЭС, остальные либо разрушены, либо повреждены

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время продолжают функционировать только 27% украинских ТЭС, остальные либо разрушены, либо в той или иной мере повреждены.

По словам Шмыгаля, Киев продолжает работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, чтобы получить возможность увеличить генерацию к зимнему периоду. Помимо этого, продолжаются переговоры о наращивании объемов импорта электроэнергии из стран Евросоюза, для этого киевский режим планирует полностью отменить ввозные пошлины и НДС для оборудования, предназначенного для генерации и накапливания электроэнергии.



Всего на Украине не функционирует 62 энергоблока на ТЭС и ГЭС, из которых 42 полностью разрушены, а еще 20 - повреждены и в настоящее время находятся в нерабочем состоянии. Кроме того, по словам украинского премьера, практически половина всего потребления электроэнергии приходится на работу кондиционеров в Киеве.

Ранее сообщалось, что киевский режим рассчитывает договориться с Турцией об аренде плавучих электростанций для последующего размещения в ключевых портах Одессы и Дунайского региона. По словам главы Одесской области, планируется арендовать турецкие корабли, которые способны выдавать до 250 МВт. Назначенный киевским режимом глава причерноморского региона полагает, что трех таких кораблей было бы достаточно, чтобы обеспечить необходимыми объемами электроэнергии областной центр и часть районов области.
15 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +6
    Сегодня, 12:52
    Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время продолжают функционировать только 27% украинских ТЭС,

    Многовато. Надо работать для приближения это числа к 0%
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 12:54
      Какой бардак: на Украине продолжают функционировать ещё целых 27 процентищев ТЭС.
      Надо помножить их на ноль.
      Зима близко.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Бородач
        Какой бардак: на Украине продолжают функционировать ещё целых 27 процентищев ТЭС.
        Надо помножить их на ноль.

        Не всё сразу, а постепенно, по психологически разрушать всю инфраструктуру Укрорейха. Иначе мы можем упустить момент от этих "бандерлогов" крупных атак на РФ от дронов-камикадзе, чего мы видим практически ежедневно.
        Зима близко

        Да, вы тут правы, и смерть близко, и всё доделает Колотун-Бабай.
        Вот короткий пример, в гейуропе уже начинают запитывать свои нужды от переносных дизельных/бензиновых электрогенераторов. Это говорит о том, что гейуропа на пределе своих возможности, т.к. львиная доля финансов идёт на военную помощь Укрорейха "бандерлогов" упоротых.
    2. Fiery_messenger
      Fiery_messenger
      0
      Сегодня, 13:21
      Абсолютно точная формулировка ближайшей боевой задачи.
  2. Арка Звание
    Арка
    0
    Сегодня, 12:53
    Х-м-м, вопли о плавучих станциях говорят о том, что портам скоро всё. Тогда только хардкор, только кули. Которых нет и не предвидится.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 12:54
    по словам украинского премьера, практически половина всего потребления электроэнергии приходится на работу кондиционеров в Киеве
    На Украине ещё не додумались запретить использование кондиционеров? На фоне остальных телодвижений хунты это было бы ничуть не смешно, а, наоборот, понятно и оправдано.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Zoldat_A
      На Украине ещё не додумались запретить использование кондиционеров?

      Вопрос риторический?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:46
        Цитата: guest
        Цитата: Zoldat_A
        На Украине ещё не додумались запретить использование кондиционеров?

        Вопрос риторический?
        Почему же? Вполне конкретный. Экономия электроэнергии, минимизация ущерба от наших ударов по энергогенерации - более, чем актуально. Как они сами ещё не додумались?

        А вобще я пошутить хотел, но, применительно к Украине, как-то не смешно получается.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:56
    Тик Ток переполнен жалобами украинцев ,зачем мне электричество когда я на работе.Некоторые даже русский вспомнили.
    1. Fiery_messenger
      Fiery_messenger
      -1
      Сегодня, 13:26
      Где на работе - в России или в Польше ? А то, не понятно, как можно работать без электричества сегодня...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:48
        На предприятиях электричество есть значит.
  5. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +1
    Сегодня, 13:33
    Десоветизация проходит нормально. wassat
  6. Виктор Масюк
    Виктор Масюк
    +1
    Сегодня, 13:37
    Создатель Советской Украины, Ленин Владимир Ильич, вывел четкую формулу коммунизма: "Коммунизм, это Советская власть плюс электрификация всей страны". Поскольку Советской власти больше нет, а Мазепия провозгласила декоммунизацию, логично, что для выполнения этой задачи осталось Мазепию деэлектрифицровать. И наши ВКС делают это гуманно, летом. Понятно, что жители мазепинских сёл и хуторов это переживут, а вот для жителей больших городов настанут тяжелые времена. Соответственно, дается время жителям городов сквозануть из них, или хотя бы буржуйками и дровами запастись. В общем, чем города миллионники штурмовать с большими жертвами, создаются условия, чтобы население само в массе своей освободило города от своего присутствия.
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 13:37
    Некоторые просвещенные люди здесь отрицают целесообразность разрушения украинской энергетической системы. К счастью, российское Верховное командование приняло правильное решение - уничтожить ее. Но украинскую энергосистему необходимо продолжать наказывать, чтобы уничтожить то, что осталось, и не допустить никакого восстановления. Такие разрушения способствуют снижению морального духа противника, разрушению его экономики, увеличивая экономическую нагрузку на спонсоров, и влияют на линию фронта, так как ее ремонтные заводы и заводы по производству вооружений не могут работать.
  8. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 14:07
    на работу кондиционеров...... значит все там нормально...надо минусовать и дальше, нет предела совершенству