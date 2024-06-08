Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время продолжают функционировать только 27% украинских ТЭС, остальные либо разрушены, либо в той или иной мере повреждены.По словам Шмыгаля, Киев продолжает работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, чтобы получить возможность увеличить генерацию к зимнему периоду. Помимо этого, продолжаются переговоры о наращивании объемов импорта электроэнергии из стран Евросоюза, для этого киевский режим планирует полностью отменить ввозные пошлины и НДС для оборудования, предназначенного для генерации и накапливания электроэнергии.Всего на Украине не функционирует 62 энергоблока на ТЭС и ГЭС, из которых 42 полностью разрушены, а еще 20 - повреждены и в настоящее время находятся в нерабочем состоянии. Кроме того, по словам украинского премьера, практически половина всего потребления электроэнергии приходится на работу кондиционеров в Киеве.Ранее сообщалось, что киевский режим рассчитывает договориться с Турцией об аренде плавучих электростанций для последующего размещения в ключевых портах Одессы и Дунайского региона. По словам главы Одесской области, планируется арендовать турецкие корабли, которые способны выдавать до 250 МВт. Назначенный киевским режимом глава причерноморского региона полагает, что трех таких кораблей было бы достаточно, чтобы обеспечить необходимыми объемами электроэнергии областной центр и часть районов области.

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