В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершилась

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В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершилась

Армия США потратила около пяти лет на оценку того, как будет выглядеть высокоточный боеприпас большой дальности, запускаемый с вертолета, пишет американское издание Defense News.

По словам американского генерала Карла Гингрича, занимающегося программами по совершенствованию вооружённых сил страны, пока им пришлось закупить для своей программы создания высокоточных боеприпасов большой дальности (LRPM) - ракету Spike израильского производства. Армия использует ее на некоторых своих ударных вертолетах AH-64 Apache.



Гингрич отметил, что ракеты Spike обладают хорошими характеристиками, но не теми, которые нужны армии США в долгосрочной перспективе. Поэтому LRPM будет проходить дальнейшую доработку. Генерал добавил, что, если это будет целесообразно, то вполне возможно, что LRPM «переведут на среднюю дальность действия».

По словам Гингрича армия США обладает такими хорошими ракетами, как Hellfire или JAGM, но всё же она нуждается в боеприпасах с ещё большей скоростью и дальностью полёта.

По данным Defense News, американские оборонные компании разработали ряд прототипов соответствующих ракет средней дальности, которые Минобороны должно оценить к сентябрю этого года и выбрать наиболее подходящий вариант.

Что касается дальнобойных боеприпасов для вертолётов, то разработка их прототипов для испытаний начнется лишь в 2025 году, пишет издание.
11 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:06
    Ничего неожиданного... полосатики хотят лучшее создать/получить, это не дёшево и в их случае, весьма долго.
    А так, конкуренция уже серьёзная, они не лидеры везде и во всем!
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 13:09
    Странно, а я слышал, что только в России так долго оружие испытывают и проверяют, а ещё и оценивают.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Irokez
      Странно, а я слышал, что только в России так долго оружие испытывают и проверяют, а ещё и оценивают.
      В России скорость разработки оружия зависит, традиционно, от двух факторов - от необходимости оружия и громкости административного рыка сверху.
      В США фактор всего один - финансирование. Если 50 лет будут финансировать разработку этих ракет - значит, их 50 лет будут разрабатывать.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        Сегодня, 13:38
        А то я прочитав заметку подумал, что там такие же славяне живут как и в России либо соседей. lol
      2. SanichSan Звание
        SanichSan
        +1
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Zoldat_A
        В США фактор всего один - финансирование.

        вы хотели сказать прибыль? wink
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:21
          Цитата: SanichSan
          Цитата: Zoldat_A
          В США фактор всего один - финансирование.

          вы хотели сказать прибыль? wink
          Ну, сначала идёт финансирование того, что у нас называется "госзаказом", а уж потом, конечно, прибыль. Которую по карманам растаскивают все, кому не лень.
          1. SanichSan Звание
            SanichSan
            +1
            Сегодня, 14:30
            Цитата: Zoldat_A
            Ну, сначала идёт финансирование того, что у нас называется "госзаказом", а уж потом, конечно, прибыль.

            во во. у нас "госзаказом", но в США то это заказ оружейных корпораций. поясню что я имею в виду... военный бюджет в США утверждает конгресс. конгресс состоит из лоббистов. оружейная корпорация оценивает возможную прибыль и нанимает лоббистов. request всё легально и с уплатой налогов. естественно генералы тоже в доле. нужно же чтоб кто-то из военных сказал что "норм идея! good ". ну и после этого пошёл попил.
            понимаете в чем отличие? без хорошей прибыли проекта вообще не будет. на него сенат даже смотреть не будет по тому что им не за это платят. wink
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 14:33
              Цитата: SanichSan
              военный бюджет в США утверждает конгресс. конгресс состоит из лоббистов. оружейная корпорация оценивает возможную прибыль и нанимает лоббистов. всё легально и с уплатой налогов.
              Всегда веселил американский лоббизм. Во всём мире ("нецивилизованном", по их разумению) это называется "коррупция." За это ловят, сажают. А у них - всё законно, лоббизм.
              Обалдеть...
              1. SanichSan Звание
                SanichSan
                +1
                Сегодня, 14:38
                Цитата: Zoldat_A
                А у них - всё законно, лоббизм.

                так они сейчас и наркоторговлю по тому же принципу побеждают. легализуют. lol
                Китай 5 опиумных войн вел чтоб от наркоты избавиться, а они сами в эту пучину лезут! request
                ну что им пожелать в связи с этим? конечно успеха! good
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 14:09
      Так там бюджет такой, что его пилить и пилить...
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +2
    Сегодня, 13:37
    Оценка разработки - 5 лет stop Да так и не оценили. Это что-то из репертуара Петросяна.