Корабли ВМС США «временно» покинули базу в Джибути, опасаясь атак БПЛА и морских дронов йеменских повстанцев

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Корабли ВМС США «временно» покинули базу в Джибути, опасаясь атак БПЛА и морских дронов йеменских повстанцев

Стало известно, что на фоне активизации группировки «Ансар Аллах» в Йемене американские войска ввели особый режим безопасности на своей военной базе в африканском государстве Джибути. Речь идёт о базе ВМС США «Кэмп Лемонье», расположенной на побережье Аденского залива.

По последним данным, командование ВМС США отдало приказ на «временное покидание» базы в Джибути для всех своих боевых кораблей. Связано это с тем, что йеменские хуситы пообещали продолжить нанесение ударов как по военным кораблям США и других стран НАТО, так и по коммерческим судам, имеющим отношение к американскому или израильскому бизнесу.



Йеменские повстанцы на днях заявили о нанесении двух ударов по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр», пообещав и новые удары на тот случай, если он снова попытается приблизиться к берегам Йемена. Официально в США пока эти заявления хуситов не комментируют.

Как заявляют американские эксперты, в американском командовании опасаются того, что хуситы могут атаковать корабли ВМС США на базе в Джибути беспилотниками, причём как авиационными, так и морскими.



Учитывая, что ранее американские военные на «Кэмп Лемонье» не создавали мощных рубежей защиты формата ПВО-ПРО, и уж тем более рубежей защиты от возможной атаки безэкипажных катеров, озабоченность американцев в этом плане вполне объяснима.

Йеменские повстанцы, используя различные средства поражения, в последнее время если не полностью контролируют юг Красного моря и западную часть Аденского залива, то действуют так, что с ними приходится считаться экипажам кораблей стран НАТО, в этих водах появляющихся.
18 комментариев
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  1. Fiery_messenger
    Fiery_messenger
    +1
    Сегодня, 13:32
    laughing !!... Янки-обезьянки описялись, окакались. Пулл свехсовременных технологий дал сбой, а войска дали дёру аж через весь океан :))
    Хуситы сегодня - гвардейское подразделение ВКС МО РФ, прямо у горла одуревшей вражины. По другому тут не скажешь.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +3
      Сегодня, 13:52
      Корабли ВМС России и АПЛ в сопровождениЯ Выдвинулись в сторону Кубы !
      Я ждал этого .. hi
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 13:58
      Вот и побежали полосатики от повстанцев в сланцах, как в Афганистане. Ату их.
      Нужно подкинуть хусситам Шахидов, чтобы они закошмарили американскую ВМБ в Джибути. Еженощные удары Геранями заставят матрасников убраться из Джибути, после чего можно будет провести переговоры и забрать эту ВСЮ себе для контроля над Аденским заливом и Баб-эль-Мандебским проливом. good
      СВР нужно искать очередные болевые точки полосатиков для асимметричного ответа РФ.
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 14:34
      Хуситы сегодня - гвардейское подразделение ВКС МО РФ, прямо у горла одуревшей вражины.

      России вооружить бы это подразделение противокорабельными комплексами не грех, тогда они хорошо пощипали бы "гегемонов" и их шестёрок. Нужно не языком чесать перед СМИ да линии рисовать, а реально действовать и вооружать врагов Вашингтона и Запада в целом. Запад сказал и действиями показал, что чихали они на российские "красные линии", а мы всё взываем к их разуму am
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:44
      Да уж, симптоматичненьнко))) такими темпами скоро придется и с других баз сваливать. А с новыми - как - то не очень. Бангладеш уперся и по видимости насовсем.
    5. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 14:53
      Хуситы сегодня - гвардейское подразделение ВКС МО РФ, прямо у горла одуревшей вражины.
      Ну скорее все же не ВКС РФ а КСИР. Незачем приписывать того чего нет. К тому же Иран ненавидит амеров ни чуть не меньше, а может и больше. Так что просто пожелаем им всех успехов в борьбе с нечистью.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:37
    «Озабоченность американцев вполне объяснима» —

    — Озаботить yankees везде , где есть их базы ...
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +5
    Сегодня, 13:39
    Корабли ВМС США «временно» покинули базу в Джибути, опасаясь атак БПЛА и морских дронов йеменских повстанцев

    Скорее всего навсегда, чем временно. stop
    Хуситы всё-таки, сумели выдавить янков из Красного моря, и практически оставили без мощного военной поддержки для евреев. lol
    Молодцы, хуситы! good
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Joker62
      Хуситы всё-таки, сумели выдавить янков из Красного моря, и практически оставили без мощного военной поддержки для евреев.
      А я, почему-то, Афганистан вспомнил... Не наш, а американский. Уж слишком поджатые хвосты напоминают...
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 13:55
        Хотел написать про этого, но я подумал, не та тема.
        А так всё верно, и янки тоже сильно поджали свои хвосты в Афганистане как трусливые шакалы.
      2. Караванщик Звание
        Караванщик
        +2
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Zoldat_A
        А я, почему-то, Афганистан вспомнил... Не наш, а американский. Уж слишком поджатые хвосты напоминают...

        good Все так Игорь !!! Талибов хотят вывести из списков террористов ..Нормальные мужики мочат плантации мака и ростовщиков разных good hi
        Идут на разговор ..
        Такие дела Игорь hi
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:01
      Нужно провести переговоры с хусситами о создании на территории Йемена нашей ВМБ. Мы когда-то были в Йемене, и мой внутренний голос подсказывает мне, что мы оставили о себе далеко не самую плохую память, гораздо лучше, чем наши заклятые враги. good
      Тогда можно будет снабжать хусситов нашим вооружением вообще беспрепятственно. Это будет очень выгодно для хусситов. Для нас тоже.
      Зря что ли наш ВПК набирает обороты?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Бородач
        Нужно провести переговоры с хусситами о создании на территории Йемена нашей ВМБ. Мы когда-то были в Йемене, и мой внутренний голос подсказывает мне, что мы оставили о себе далеко не самую плохую память
        Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Йемен вот теперь - неужели, всё-таки, не всё забылось? Неужели опять потихоньку налаживаем то, что Горбатая Собака со Свердловским Алкашом Всея Руси так успешно ломали?

        О конкретных подвижках рапортовать, конечно, рано, но, как говорится, "дай-то бог..."
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:44
    Если не ошибаюсь рядом с американской базой ВМС ,находится база ВМС КНР.Сдрыстнули ,если что произойдёт мы скажем это не мы и оружие хуситское.Мы можем заходить спокойно на брошенную американскую базу.Если кто то остался,разнести всё к чёртовой матери ,хуситам раз плюнуть.Они сегодня 11 сотрудников ООН арестовали и нечего.
  5. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 13:53
    Хуситы не заморачиваться красными линиями. А просто делают историю.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:56
    Что, хваленые янкесы попрятали свои корабли от парней в шлепанцах? Да неужели? А сколько всякая xoxлОта тут глумилась над черноморским флотом, а подиж ты, их любимые американцы поступают так-же, как оказалось.
    Хотяя... может "Это другое", как обычно.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:59
    Американцам логично теперь вывести Старого " Айка" из Красного моря.
  8. Макsim
    Макsim
    0
    Сегодня, 14:55
    ой, ы опять дали деру от тапочников как из Афгана. А ведь некоторые до сих пор наяривают на ов приговаривая янки стронг wink