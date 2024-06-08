Корабли ВМС США «временно» покинули базу в Джибути, опасаясь атак БПЛА и морских дронов йеменских повстанцев
Стало известно, что на фоне активизации группировки «Ансар Аллах» в Йемене американские войска ввели особый режим безопасности на своей военной базе в африканском государстве Джибути. Речь идёт о базе ВМС США «Кэмп Лемонье», расположенной на побережье Аденского залива.
По последним данным, командование ВМС США отдало приказ на «временное покидание» базы в Джибути для всех своих боевых кораблей. Связано это с тем, что йеменские хуситы пообещали продолжить нанесение ударов как по военным кораблям США и других стран НАТО, так и по коммерческим судам, имеющим отношение к американскому или израильскому бизнесу.
Йеменские повстанцы на днях заявили о нанесении двух ударов по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр», пообещав и новые удары на тот случай, если он снова попытается приблизиться к берегам Йемена. Официально в США пока эти заявления хуситов не комментируют.
Как заявляют американские эксперты, в американском командовании опасаются того, что хуситы могут атаковать корабли ВМС США на базе в Джибути беспилотниками, причём как авиационными, так и морскими.
Учитывая, что ранее американские военные на «Кэмп Лемонье» не создавали мощных рубежей защиты формата ПВО-ПРО, и уж тем более рубежей защиты от возможной атаки безэкипажных катеров, озабоченность американцев в этом плане вполне объяснима.
Йеменские повстанцы, используя различные средства поражения, в последнее время если не полностью контролируют юг Красного моря и западную часть Аденского залива, то действуют так, что с ними приходится считаться экипажам кораблей стран НАТО, в этих водах появляющихся.
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