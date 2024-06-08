Президент Зимбабве обсудил с российским лидером вступление страны в БРИКС

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Президент Зимбабве обсудил с российским лидером вступление страны в БРИКС

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным помимо прочих вопросов обсуждалась возможность присоединения африканской республики к объединению БРИКС.

Как отметил Мнангагва, заинтересованность во вступлении Зимбабве в БРИКС, помимо России, также разделяют в ЮАР, что подтвердил непосредственно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса. Президент Зимбабве также добавил, что у его страны отсутствуют разногласия по поводу вступления в БРИКС с какими-либо странами объединения.



Также отмечается, что на полях ПМЭФ президент Зимбабве поблагодарил российское правительство за своевременно оказанную его стране гуманитарную помощь во время поразившей Африку беспрецедентной засухи.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также новые члены объединения: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Созданный в 2006 году союз является значимым игроком в мировой политике и экономике, представляя собой платформу для сотрудничества и укрепления многополярного мира. Совокупный ВВП стран БРИКС на 3% превышает аналогичный показатель стран "большой семерки" и составляет 33% от мирового.

На ПМЭФ Путин подчеркнул, что страны БРИКС близки к созданию своей платежной инфраструктуры, не зависящей от США. В частности, в настоящее время доля расчетов за российский экспорт в валютах недружественных стран сократилась в два раза. Отказ от использования доллара в качестве резервной валюты неотвратим и оказывает воздействие, которое гораздо мощнее, чем ядерный удар.
5 комментариев
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  1. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 14:09
    Главное чтобы не опять ,как в СССР ..Хотим строить социализм и понеслась помощь..!
    P.S. Читал одного чувака из 90-х ,Он там в архивах доступ получил ..Пишет что там куча документов юридических на собственность ,земли ресурсы Африки !!! Союз не просто так им всем поставлял
    Если вскрыть и потребовать хе хе Израиль заплачет
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 14:20
    Мне кажется - БРИКС напарывается на ту же ошибку, что в своё время совершил ЕС. Нельзя брать всех подряд, участники должны быть хоть приблизительно схожего уровня развития. Иначе - мы либо обрастём нахлебниками и халявщиками, либо начнём поневоле строить под свои интересы более слабых членов объединения. Что им точно не понравится, и тогда - зачем всё это было затевать?

    Хотя - вообще не очень понятно, чего этот БРИКС хочет и как видит облик грядущего.. Никакой ясности пока..
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 14:27
      Совершенно не верно, создание этой организации абсолютно оправданно. Она создана для того чтобы гегемона хоть немного утихомирить, если это вообще возможно без применения силы.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: paul3390
      чего этот БРИКС хочет и как видит облик грядущего
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 14:29
    страны БРИКС близки к созданию своей платежной инфраструктуры, не зависящей от США.
    Бальзам на душу и гвоздь в гроб Америки.
    Ещё Обама лопоухий нас назвал "региональной державой". Посмотрим, чем станет Америка без господства доллара. Времена Дикого Запада им ещё экономическим расцветом покажутся.