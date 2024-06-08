Президент Зимбабве обсудил с российским лидером вступление страны в БРИКС

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным помимо прочих вопросов обсуждалась возможность присоединения африканской республики к объединению БРИКС.Как отметил Мнангагва, заинтересованность во вступлении Зимбабве в БРИКС, помимо России, также разделяют в ЮАР, что подтвердил непосредственно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса. Президент Зимбабве также добавил, что у его страны отсутствуют разногласия по поводу вступления в БРИКС с какими-либо странами объединения.Также отмечается, что на полях ПМЭФ президент Зимбабве поблагодарил российское правительство за своевременно оказанную его стране гуманитарную помощь во время поразившей Африку беспрецедентной засухи.В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также новые члены объединения: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Созданный в 2006 году союз является значимым игроком в мировой политике и экономике, представляя собой платформу для сотрудничества и укрепления многополярного мира. Совокупный ВВП стран БРИКС на 3% превышает аналогичный показатель стран "большой семерки" и составляет 33% от мирового.На ПМЭФ Путин подчеркнул, что страны БРИКС близки к созданию своей платежной инфраструктуры, не зависящей от США. В частности, в настоящее время доля расчетов за российский экспорт в валютах недружественных стран сократилась в два раза. Отказ от использования доллара в качестве резервной валюты неотвратим и оказывает воздействие, которое гораздо мощнее, чем ядерный удар.

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