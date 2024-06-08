Минобороны РФ: силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский вертолёт Ми-8

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Минобороны РФ: силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский вертолёт Ми-8

Силы противовоздушной обороны России, действующие в зоне проведения военной спецоперации, уничтожили украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за прошедшие сутки им удалось сбить четыре ракеты вражеского ОТРК ATACMS, семь реактивных боеприпасов HIMARS и «Ольха» противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



В ведомстве заявили, что нашим военным удалось поразить технику и личный состав противника в 104 районах. Для этого были задействованы авиация, артиллерия, дроны и ракеты.

А в черноморской акватории силами ЧФ ВМФ России были уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.

Подразделения «Северной» группировки продолжают наступательные действия, отодвигая украинских террористов от российского приграничья. В окрестностях Гранова и Константиновки Харьковской области наши военные нанесли поражение технике и личному составу 57-й ОМПБр и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ. Штурмовые группы из состава трех бригад украинской армии и одной бригады Нацгвардии, действующие в зоне ответственности группировки «Север» предприняли несколько безуспешных контратак. Все они были отражены российскими военными.

Улучшают свое положение и военнослужащие группировки «Запад». Они поразили позиции украинской армии в районе Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в окрестностях Синьковки и Петропавловки на Харьковщине.
12 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:15
    далось сбить четыре ракеты вражеского ОТРК ATACMS, семь реактивных боеприпасов HIMARS и «Ольха» противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник противника.

    Интерактивная карта за 7/6
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:35
      Я гляжу на эту карту,по Волчанску..И где там половина города освобождена?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 14:38
        Вся карта в синих пунктах - ударах ВСУ по нашей территории и не одного ответа ! am
    2. БедМакс Звание
      БедМакс
      -1
      Сегодня, 14:50
      Ждём срез выступа?).....
      ,,.........
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Сегодня, 14:19
    За вчерашние удары по Луганску маловато будет. Почему бы за Луганск не снести полностью Львов? Если дальше будут расстреливать мирных жителей следующий бандеровский город.
    Если Украина провоцирует нас на удары по городам то пусть его получит.
    1. Ю-81 Звание
      Ю-81
      -5
      Сегодня, 14:27
      Ну то есть уподобиться предлагаешь? Гасить женщин, стариков и детей? И кто ты после этого?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +6
        Сегодня, 14:31
        В принципе да. Всё бандеровское отродье. Око за око, зуб за зуб. Их вам жалко, а тех же женщин, стариков и детей Луганска, России вам не жалко . Ну кто ты после этого? negative
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 14:44
          Они-то бьют по детским сада, школам, больницам, по жилым домам....Нам что, утереться ? Мое мнение - снести все предприятия, ТЭЦ, ГРЭС, а главное - Генштаб, СБУ, Раду и логово Зели.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 14:38
        Гасить надо не женщин и детей.Не надо перевирать..А работающих на обьектах.Заводах,диспетчерских энергосистемы,депо(экипировка,к примеру) итд.Всех,кто там находится.
      3. bandabas Звание
        bandabas
        +4
        Сегодня, 14:41
        С циниками надо действовать зеркальней вдвойне. Они идеализма не понимают. Названия блюд в их ресторанах посмотрите.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:55
          Цитата: bandabas
          Названия блюд в их ресторанах посмотрите.
          Жрут и не морщатся ! Не'люди !
  3. БедМакс Звание
    БедМакс
    0
    Сегодня, 14:52
    На пару дней , можно превратиться в евреев))).Снести всё и сказать так надо,)