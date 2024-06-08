Минобороны РФ: силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский вертолёт Ми-8
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Силы противовоздушной обороны России, действующие в зоне проведения военной спецоперации, уничтожили украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за прошедшие сутки им удалось сбить четыре ракеты вражеского ОТРК ATACMS, семь реактивных боеприпасов HIMARS и «Ольха» противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник противника.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что нашим военным удалось поразить технику и личный состав противника в 104 районах. Для этого были задействованы авиация, артиллерия, дроны и ракеты.
А в черноморской акватории силами ЧФ ВМФ России были уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ.
Подразделения «Северной» группировки продолжают наступательные действия, отодвигая украинских террористов от российского приграничья. В окрестностях Гранова и Константиновки Харьковской области наши военные нанесли поражение технике и личному составу 57-й ОМПБр и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ. Штурмовые группы из состава трех бригад украинской армии и одной бригады Нацгвардии, действующие в зоне ответственности группировки «Север» предприняли несколько безуспешных контратак. Все они были отражены российскими военными.
Улучшают свое положение и военнослужащие группировки «Запад». Они поразили позиции украинской армии в районе Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также в окрестностях Синьковки и Петропавловки на Харьковщине.
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