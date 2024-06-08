Медведев прокомментировал обращение НПО Сороса в МУС за его арестом
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в сети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ) сообщения об обращении в Международный уголовный суд (МУС) за его арестом.
Речь идёт об обращении в МУС «Международной федерации прав человека» - неправительственной организации, за которой стоит американский миллиардер Джордж Сорос.
Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве!
- написал российский политик в соцсети Х.
Зампред Совбеза России назвал «Международную федерацию прав человека» и другие подобные НПО пособниками террористов, а Джорджа Сороса – «отвратительным старикашкой».
Медведев отметил, что подобные обращения лишь ещё сильнее мотивируют «продолжать работу против гнусной нацистской клики».
Уничтожать огнем и мечом!
- написал политик в заключении.
Ранее «Международная федерация прав человека» совместно с парой НПО из Украины обратилась к прокурору МУС с просьбой привлечь к ответственности Дмитрия Медведева, а также нескольких известных российских журналистов «за разжигание ненависти против украинцев и оправдание массовых убийств».
Напомним, что МУС, юрисдикция которого не признается Россией, в марте прошлого года выдал ордер на арест российского президента.
Официальный сайт Кремля
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