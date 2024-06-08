Медведев прокомментировал обращение НПО Сороса в МУС за его арестом

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Медведев прокомментировал обращение НПО Сороса в МУС за его арестом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в сети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ) сообщения об обращении в Международный уголовный суд (МУС) за его арестом.

Речь идёт об обращении в МУС «Международной федерации прав человека» - неправительственной организации, за которой стоит американский миллиардер Джордж Сорос.



Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве!

- написал российский политик в соцсети Х.

Зампред Совбеза России назвал «Международную федерацию прав человека» и другие подобные НПО пособниками террористов, а Джорджа Сороса – «отвратительным старикашкой».

Медведев отметил, что подобные обращения лишь ещё сильнее мотивируют «продолжать работу против гнусной нацистской клики».

Уничтожать огнем и мечом!

- написал политик в заключении.

Ранее «Международная федерация прав человека» совместно с парой НПО из Украины обратилась к прокурору МУС с просьбой привлечь к ответственности Дмитрия Медведева, а также нескольких известных российских журналистов «за разжигание ненависти против украинцев и оправдание массовых убийств».

Напомним, что МУС, юрисдикция которого не признается Россией, в марте прошлого года выдал ордер на арест российского президента.
7 комментариев
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  1. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 14:47
    Еврей Медведев пикируется с евреем Соросом.
    А на войне гибнут русские парни.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 14:48
    Совсем большой стал. winked Есть повод для гордости.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 14:49
    Ну, наконец-то Медведев твитом разродился, прокомментировал действия МУС. А то я без него и не знал, что про тот суд думать...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:55
      Иртересно,а в твитте его не блокируют?Если пользуется спокойно вражеской сетью,то это наводит на размышления...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 14:57
        Цитата: dmi.pris1
        Иртересно,а в твитте его не блокируют?Если пользуется спокойно вражеской сетью,то это наводит на размышления...
        Не блокируют. Вы, Дмитрий, посмотрите, как он крут - боятся...
        laughing
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:51
    МУС, юрисдикция которого не признается Россией

    Так очередная палка которой всех пугают и погоняют. С одной стороны по правилам установленным Западом она может любого неугодного арестовать и для отчётности всевозможных явных преступников арестовывает, но когда политика на кону, то тут явно своих ни-ни, а чужих прям хоть всех.
    Штаты послали её далеко и мы не признали ибо уж очень она стрАААшная.
  5. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 14:55
    Давненько ДАМ не светился. Хотя сегодня суббота, настроение после праздничного пятничного плавно перешло в субботнее. Ну еще не вечер.